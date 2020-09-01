Данни – о возвращении в «Зенит»: «Предложили работу в академии. Все решится через несколько дней»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своем возможном возвращении в клуб.

– Всех интересует, возвращаетесь ли вы в «Зенит».

– У меня был разговор с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым пару месяцев назад. Тогда же мне предложили работу в структуре клуба. Я ответил, что в конце августа – начале сентября дам ответ. Несколько дней назад мы снова пообщались. Со стороны «Зенита» по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве. Так что возможность вернуться в клуб у меня есть.

– Так вы принимаете предложение?

– Посмотрим, я еще не решил. Предложение есть, теперь обдумываю все его аспекты. На этой неделе мы еще созвонимся с гендиректором «Зенита».

– Значит, через несколько дней, максимум на следующей неделе, все решится?

– Да, все верно.

– Если все пройдет хорошо, чем будете заниматься в клубе? Работать в академии или с первой командой?

– Само предложение еще не очень структурировано и конкретно. Но это работа в академии. Вероятно, стану частью управляющего состава, буду развивать молодежный футбол. Однако мы еще не обговаривали детали. Решим, как лучше для всех сторон.