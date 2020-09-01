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  • Данни – о возвращении в «Зенит»: «Предложили работу в академии. Все решится через несколько дней»

Данни – о возвращении в «Зенит»: «Предложили работу в академии. Все решится через несколько дней»

1 сентября 2020, 09:21
21

Бывший полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своем возможном возвращении в клуб.

– Всех интересует, возвращаетесь ли вы в «Зенит».

– У меня был разговор с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым пару месяцев назад. Тогда же мне предложили работу в структуре клуба. Я ответил, что в конце августа – начале сентября дам ответ. Несколько дней назад мы снова пообщались. Со стороны «Зенита» по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве. Так что возможность вернуться в клуб у меня есть.

– Так вы принимаете предложение?

– Посмотрим, я еще не решил. Предложение есть, теперь обдумываю все его аспекты. На этой неделе мы еще созвонимся с гендиректором «Зенита».

– Значит, через несколько дней, максимум на следующей неделе, все решится?

– Да, все верно.

– Если все пройдет хорошо, чем будете заниматься в клубе? Работать в академии или с первой командой?

– Само предложение еще не очень структурировано и конкретно. Но это работа в академии. Вероятно, стану частью управляющего состава, буду развивать молодежный футбол. Однако мы еще не обговаривали детали. Решим, как лучше для всех сторон.

  • Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
  • С командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.
  • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (21)
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vladimir-7
1598942106
Временно замом к С.Семаку с последующей рокировочкой, вот такая ЗАГОГУЛИНА ожидается в Зените с приглашением Данни.
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neveldomha
1598942504
Добро пожаловать домой, Мигель!!!
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portero
1598942639
хорошо если так будет, учил бы наших мальчишек играть в футбол, а не по ногам лупить...
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_Marqella_
1598945065
Всегда рады, возвращайся Мигель..
Ответить
andr2112
1598947729
Очень рады возвращению. Ждем!!!!!
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cevin cigan
1598948279
У таких мастеров как Дани,есть чему поучиться!
Ответить
Hektor 84
1598952430
Газовая труба длинная, всем места хватит.
Ответить
Spartak Piter
1598953961
Интересно а он свел Эмблему Динамо на предплечье?
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Каратель помойников
1598961787
Всяко пользы больше чем от Буланова будет.он то научит молодежь в футбол играть
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Из Твери Леха
1598963111
А спартачи интересно так же относятся к своим легендам-легионерам? Предлагают должности де зеуву, мукунке и кариоке?
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