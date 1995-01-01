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    Данни – о возвращении в «Зенит»: «Предложили работу в академии. Все решится через несколько дней»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своем возможном возвращении в клуб.

    – Всех интересует, возвращаетесь ли вы в «Зенит».

    – У меня был разговор с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым пару месяцев назад. Тогда же мне предложили работу в структуре клуба. Я ответил, что в конце августа – начале сентября дам ответ. Несколько дней назад мы снова пообщались. Со стороны «Зенита» по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве. Так что возможность вернуться в клуб у меня есть.

    – Так вы принимаете предложение?

    – Посмотрим, я еще не решил. Предложение есть, теперь обдумываю все его аспекты. На этой неделе мы еще созвонимся с гендиректором «Зенита».

    – Значит, через несколько дней, максимум на следующей неделе, все решится?

    – Да, все верно.

    – Если все пройдет хорошо, чем будете заниматься в клубе? Работать в академии или с первой командой?

    – Само предложение еще не очень структурировано и конкретно. Но это работа в академии. Вероятно, стану частью управляющего состава, буду развивать молодежный футбол. Однако мы еще не обговаривали детали. Решим, как лучше для всех сторон.

    • Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
    • С командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.
    • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5549

      Hektor 84 18 минут назад

      Газовая труба длинная, всем места хватит.

      0
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      Рейтинг: +182

      cevin cigan 1 час назад

      У таких мастеров как Дани,есть чему поучиться!

      2
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      Рейтинг: +329

      andr2112 1 час назад

      Очень рады возвращению. Ждем!!!!!

      4
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      Рейтинг: +1751

      _Marqella_ 2 часа назад

      Всегда рады, возвращайся Мигель..

      2
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      Рейтинг: +4972

      Alekxei Z. 2 часа назад

      А для российских бывших место не найдётся.
      Вы чей клуб уроды ?

      -1
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      Рейтинг: +2436

      vsespartak01 > Alekxei Z. 55 минут назад

      у наших чему учиться то?а это нормальный и игрок был и человек путевый!и зачем алармоборатов повторять?

      0
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      Рейтинг: +1751

      _Marqella_ > Alekxei Z. 42 минуты назад

      И для российских найдётся, недавно Анюков пришёл...Радимов,Зырянов,Аршавин, все структуре клуба...тебе всех перечислить??? глупый ты какой то...Данни своей игрой ,верой, отношением к клубу, заслужил приглашение...

      2
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      Рейтинг: +4972

      Alekxei Z. > vsespartak01 30 минут назад

      Учиться ? Тогда возьмите кто его выучил. Хороший игрок не обязательно хороший тренер.
      Своих ветеранов - россиян трудоустраивайте, вот я о чём.

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      Рейтинг: +4972

      Alekxei Z. > _Marqella_ 26 минут назад

      Овца , глупый у меня в штанах , можешь почмокать.
      Я как раз о том что ты упомянула, своих россиян берите. Конечно если на поле будут выходить по 8 легов , то и брать будет некого.
      Вроде пиз...те о народном достоянии , а на выходе одни леги.
      Вот и спросил я , а для кого вообще клуб ?

      -1
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      Рейтинг: +2436

      vsespartak01 > Alekxei Z. 21 минуту назад

      всех подряд не получится!не у каждого на это и ум и желание есть!

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      Рейтинг: +4972

      Alekxei Z. > vsespartak01 16 минут назад

      А у Мигеля всё это есть ? Баблом завалите и все подтянутся.

      0
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      Рейтинг: +41323

      portero 3 часа назад

      хорошо если так будет, учил бы наших мальчишек играть в футбол, а не по ногам лупить...

      2
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      Рейтинг: +2196

      neveldomha 3 часа назад

      Добро пожаловать домой, Мигель!!!

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      Рейтинг: +12642

      vladimir-7 3 часа назад

      Временно замом к С.Семаку с последующей рокировочкой, вот такая
      ЗАГОГУЛИНА ожидается в Зените с приглашением Данни.

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