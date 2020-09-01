«Севилья» объявила о переходе Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вернулся в «Севилью», сообщается на официальном сайте клуба из Андалусии.

Хорватский футболист подписал с «Севильей» контракт до 30 июня 2024 года.

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро плюс бонусы.

Хорват уже выступал за испанский клуб с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч и сделал четыре ассиста.

Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.