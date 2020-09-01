«Севилья» объявила о переходе Ракитича

Отличная замена Эверу Банеге, Барса конечно лохи, не плохих футболистов типа Суареса Ракитича и Видаля сейчас отпускают бесплатно
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вернулся в «Севилью», сообщается на официальном сайте клуба из Андалусии.
Хорватский футболист подписал с «Севильей» контракт до 30 июня 2024 года.
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро плюс бонусы.
- Хорват уже выступал за испанский клуб с 2011 по 2014 год.
- В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
@ivanrakitic regresa a casa y es nuevo jugador del #SevillaFC! Bienvenido de nuevo, Ivan! #vamosmiSevilla #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2020