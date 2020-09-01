«Севилья» объявила о переходе Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вернулся в «Севилью», сообщается на официальном сайте клуба из Андалусии.

Хорватский футболист подписал с «Севильей» контракт до 30 июня 2024 года.

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро плюс бонусы.