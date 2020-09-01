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    «Севилья» объявила о переходе Ракитича

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вернулся в «Севилью», сообщается на официальном сайте клуба из Андалусии.

    Хорватский футболист подписал с «Севильей» контракт до 30 июня 2024 года.

    Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро плюс бонусы.

    • Хорват уже выступал за испанский клуб с 2011 по 2014 год.
    • В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Севильи»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2532

      Dgad 2 часа назад

      Отличная замена Эверу Банеге, Барса конечно лохи, не плохих футболистов типа Суареса Ракитича и Видаля сейчас отпускают бесплатно

      1
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      Рейтинг: +9580

      Skull_Boy > Dgad 2 часа назад

      Да не за бесплатно, а за копейки, хотя кому за 30 не сильно так в цене и стоят

      1
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      Рейтинг: +183

      Avenger_93 2 часа назад

      Барселоне пришел конец

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9580

      Skull_Boy 2 часа назад

      А вот это крутой трансфер для Севильи, хотя возвращение не всегда идет в пору и мимо Артур, а теперь и хорват и пока Барса распродает тех хоть кто может элементарно играть, то не сильно верится в их победу в ЛЧ, оставляя при этом никокущего голландца и подписывая боснийца от которого толку мало было в прошлом клубе

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