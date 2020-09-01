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  • «Арсенал» попросил РФС проверить Матюнина на полиграфе по итогам матча со «Спартаком»

«Арсенал» попросил РФС проверить Матюнина на полиграфе по итогам матча со «Спартаком»

1 сентября 2020, 13:08
31

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб обратился в РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» с просьбой проверить главного арбитра встречи на полиграфе.

«Мы написали официальное письмо в РФС. В нем два есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского «Арсенала» арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со «Спартаком».

Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным. Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери», – сказал Балашов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Матюнин Алексей
Комментарии (31)
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Вальдемар IV
1598955541
да замнут, не нефтяных кровей вы
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Просто-333
1598956038
лиха беда- начало. тогда уж ввести правило: отыграл матч- на полиграф
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sochi-2013
1598956096
Задолбали де6илы! Зачем чемпионат проводить; наймите адвокатов, откройте процесс, и у кого они круче и беспринципнее, тот и чемпион. Будем за этой комедией наблюдать, т.к. она может оказаться интереснее многих игр. Типа Локомотив- Зенит.
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baslimzzz
1598957887
Вот в какое позорище превратили наш чемпионат. Почему? Потому что везде взятки, лизание жопы вышестоящим и прочая мерзость. Систему надо менять.
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Грусть на Неве
1598957917
Ощущение, что Спартаком мы интересуемся больше, чем своим болотом. Все ветки забиваем. Грустно и обидно.
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"supermax"
1598961243
Пусть проверят)) в конце концов кто такой этот судья чтобы не увидеть очевидный угловой, (это к тому же первый случай в истории... Такого вообще не бывает) и не позволить игроку орать на себя... Купили судью то :D... И вообще надо всегда проверять арбитра даже если он ненароком даёт аут в другую сторону.... Явно же занеси
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Джавел.
1598962978
Потихоньку чемпионат превращается в цирк шапито.
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Просто-333
1598963495
а ради хохмы пусть введут полиграф до начала матча: попытали судью, вынесли решение: допускать или нет. а то и сразу счёт матча без игры огласить
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NewLife
1598974628
Проверяйте, только не забывайте, что и вас могут проверить. Я, для начала, проверил бы Балашова у психиатра на вменяемость.
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paracetamol
1598996706
Неплохо бы, судил отвратно и в одну сторону. Вопрос один: сколько дал Федун? Если признается, свиней снять с чемпионата!
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