«Арсенал» попросил РФС проверить Матюнина на полиграфе по итогам матча со «Спартаком»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб обратился в РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» с просьбой проверить главного арбитра встречи на полиграфе.

«Мы написали официальное письмо в РФС. В нем два есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского «Арсенала» арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со «Спартаком».

Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным. Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери», – сказал Балашов.