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    «Арсенал» попросил РФС проверить Матюнина на полиграфе по итогам матча со «Спартаком»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб обратился в РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» с просьбой проверить главного арбитра встречи на полиграфе.

    «Мы написали официальное письмо в РФС. В нем два есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского «Арсенала» арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со «Спартаком».

    Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным. Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери», – сказал Балашов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:08
    Комментарии25
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      Рейтинг: +656

      alll-333 17 минут назад

      а ради хохмы пусть введут полиграф до начала матча: попытали судью, вынесли решение: допускать или нет. а то и сразу счёт матча без игры огласить

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      Рейтинг: +213

      Джавел. 26 минут назад

      Потихоньку чемпионат превращается в цирк шапито.

      1
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      Рейтинг: +4014

      "supermax" 55 минут назад

      Пусть проверят)) в конце концов кто такой этот судья чтобы не увидеть очевидный угловой, (это к тому же первый случай в истории... Такого вообще не бывает) и не позволить игроку орать на себя... Купили судью то :D... И вообще надо всегда проверять арбитра даже если он ненароком даёт аут в другую сторону.... Явно же занеси

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      Рейтинг: +10892

      KLIM777 1 час назад

      ничего удивительного, Спартак сейчас будут тянуть, после таких косяков. Это очень логично.

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      Рейтинг: +4014

      "supermax" > KLIM777 53 минуты назад

      По твоей логике теперь и арсенал должны будут тянуть... Там вон какой косячина... Угловой не усмотрение представляешь)) это ж сродни предательству

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      Рейтинг: +11318

      Garrincha58 1 час назад

      полиграф полиграфыч скоро будет главным в судействе

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      Рейтинг: +3924

      KPCCSPB 1 час назад

      Да пускай проверяют, розовые тампоксы ведь справедливости хотели, пусть глотают теперь

      1
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      Рейтинг: -259

      зинет недоклуб 1 час назад

      он судью на х.й послал и че ему за это карточку не должны были дать?

      3
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      Рейтинг: +6

      Грусть на Неве 1 час назад

      Ощущение, что Спартаком мы интересуемся больше, чем своим болотом. Все ветки забиваем.
      Грустно и обидно.

      1
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      Рейтинг: +36

      baslimzzz 1 час назад

      Вот в какое позорище превратили наш чемпионат. Почему? Потому что везде взятки, лизание жопы вышестоящим и прочая мерзость. Систему надо менять.

      3
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      Рейтинг: +3868

      sochi-2013 2 часа назад

      Задолбали де6илы!
      Зачем чемпионат проводить; наймите адвокатов, откройте процесс, и у кого они круче и беспринципнее, тот и чемпион.
      Будем за этой комедией наблюдать, т.к. она может оказаться интереснее многих игр. Типа Локомотив- Зенит.

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