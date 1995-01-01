Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Глушаков – о переговорах с «Химками»: «Не читайте советских газет»

    Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал информацию о переговорах с «Химками».

    «Читаю и улыбаюсь! Пора бы уже привыкнуть, но все равно – каждый раз как в первый класс. «Не читайте советских газет», как говорят классики. Всех с Днем знаний!» – написал Глушаков в инстаграме.

    • Сообщалось о переговорах Глушакова с «Химками».
    • У Глушакова закончился контракт с «Ахматом». Сейчас Денис – свободный агент.
    • По их информации, от бывшего игрока сборной России уже отказалось «Динамо».
    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1409

      PAREVG. 11 минут назад

      Мы бы почитали, да где их взять...
      А то что классиков знает, это плюс, нынешнее поколение, явно не знает откуда эта фраза.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2966

      Черкизовский Кот 29 минут назад

      - Не перейду в "Химки".
      - Так ведь других вариантов нет.
      - Вот никуда и не перейду!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98850
    #2
    zigbert
    78877
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru