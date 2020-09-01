Глушаков – о переговорах с «Химками»: «Не читайте советских газет»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал информацию о переговорах с «Химками».
«Читаю и улыбаюсь! Пора бы уже привыкнуть, но все равно – каждый раз как в первый класс. «Не читайте советских газет», как говорят классики. Всех с Днем знаний!» – написал Глушаков в инстаграме.
- Сообщалось о переговорах Глушакова с «Химками».
- У Глушакова закончился контракт с «Ахматом». Сейчас Денис – свободный агент.
- По их информации, от бывшего игрока сборной России уже отказалось «Динамо».
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
Источник: инстаграм Дениса Глушакова