«Чемпионат»: Кузяев ждет итогового предложения от «Алавеса»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев может до конца недели стать игроком «Алавеса».
По информации «Чемпионата», футболист ждет итогового предложения от испанского клуба.
Ожидается, что в ближайшие дни «Алавес» пришлет Кузяеву проект двухлетнего соглашения.
Также хавбеком интересуются неназванные итальянские клубы.
- С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
- Кузяев с лета 2017 года выступал за «Зенит».
- В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
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Источник: «Чемпионат»