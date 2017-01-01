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    «Чемпионат»: Кузяев ждет итогового предложения от «Алавеса»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев может до конца недели стать игроком «Алавеса».

    По информации «Чемпионата», футболист ждет итогового предложения от испанского клуба.

    Ожидается, что в ближайшие дни «Алавес» пришлет Кузяеву проект двухлетнего соглашения.

    Также хавбеком интересуются неназванные итальянские клубы.

    • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
    • Кузяев с лета 2017 года выступал за «Зенит».
    • В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7999

      paracetamol 2 часа назад

      Далеру удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1170

      Play 3 часа назад

      Да, а Дзюба уже года три ждёт, что ему от Моуриньо перезвонят.

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