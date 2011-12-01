Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Черчесов – о конфликте Соболева с Дзюбой: «Заниматься примирением неправильно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал конфликт форвардов «Спартака» и «Зенита» Александра Соболева и Артема Дзюбы.

    «Вызывать игрока и заниматься тут примирением неправильно. Завтра Саша приедет, мы спокойно обсудим тему. Я видел этот конфликт во время игры, узнал информацию. Если они до того не сделали, нужно сделать это сейчас. Они это сделали.

    Много хороших игроков не бывает, разбрасываться ими мы не должны. Понятно, что любить друг друга никто не должен. Саша все прекрасно понял, они поговорили», – рассказал Черчесов.

    • Соболев получил вызов в сборную вместо травмированного Евгения Луценко.
    • Изначально Черчесов не хотел вызывать спартаковца из-за его конфликта с Дзюбой.
    • Сам Соболев призвал закрыть тему с конфликтом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      ESB 9 минут назад

      ты точно тренер? или под Дзюбу даже ты будешь подстраиваться? пи..дос какой то

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98846
    #2
    zigbert
    78842
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru