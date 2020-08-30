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  • Черчесов – о конфликте Соболева с Дзюбой: «Заниматься примирением неправильно»

Черчесов – о конфликте Соболева с Дзюбой: «Заниматься примирением неправильно»

30 августа 2020, 22:51
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал конфликт форвардов «Спартака» и «Зенита» Александра Соболева и Артема Дзюбы.

«Вызывать игрока и заниматься тут примирением неправильно. Завтра Саша приедет, мы спокойно обсудим тему. Я видел этот конфликт во время игры, узнал информацию. Если они до того не сделали, нужно сделать это сейчас. Они это сделали.

Много хороших игроков не бывает, разбрасываться ими мы не должны. Понятно, что любить друг друга никто не должен. Саша все прекрасно понял, они поговорили», – рассказал Черчесов.

  • Соболев получил вызов в сборную вместо травмированного Евгения Луценко.
  • Изначально Черчесов не хотел вызывать спартаковца из-за его конфликта с Дзюбой.
  • Сам Соболев призвал закрыть тему с конфликтом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Зенит Спартак Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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ESB
1598820459
ты точно тренер? или под Дзюбу даже ты будешь подстраиваться? пи..дос какой то
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GermanVo
1598821562
Тренер, как отец, должен посадить непутёвых детей друг напротив друга и растолковать, что они не враги, а соратники и коллеги, которые, как минимум, должны уважать друг друга. В этой ситуации черчес повёл себя неправильно, прогнувшись под зюбу. Что ж он так не сделал, когда Джикия с Оздоевым сцепились. В этом и проявляется подленькая душонка саламыча.
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Александ1982
1598840793
вот они наши супер игроки, которые не могут оставить свои споры ради победы сборной , могут ли быть профессионалами!??
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oyabun
1598847453
Шикарное интервью: " Если они до того не сделали, нужно сделать это сейчас. Они это сделали." Занавес!
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Orlano
1598857790
Как на всю страну кричать, что Соболев падлюка обидел зюбку, так черчес первый, а как решать проблему, так это не его дело значит. Ушлепкообразный паразит. Еще и в сборную вызывает свободных агентов без практики и тренировок. Он точно тренер, или зюбин оруженосец?
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партизан84
1598860961
может я не прав, но думаю он зря все вынес на публику, зачем лишний раз подливать масло в огонь между двумя клубами. и даже после "примирения" теперь каждый момент будет под лупой с отголоском конфликта. тренер должен быть мудрее, просчитывать на несколько шагов. когда не звал Чалова и то не парился, отмазывался тупо и все, а тут сам добавляет конфликт.
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