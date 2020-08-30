Черчесов – о конфликте Соболева с Дзюбой: «Заниматься примирением неправильно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал конфликт форвардов «Спартака» и «Зенита» Александра Соболева и Артема Дзюбы.
«Вызывать игрока и заниматься тут примирением неправильно. Завтра Саша приедет, мы спокойно обсудим тему. Я видел этот конфликт во время игры, узнал информацию. Если они до того не сделали, нужно сделать это сейчас. Они это сделали.
Много хороших игроков не бывает, разбрасываться ими мы не должны. Понятно, что любить друг друга никто не должен. Саша все прекрасно понял, они поговорили», – рассказал Черчесов.
- Соболев получил вызов в сборную вместо травмированного Евгения Луценко.
- Изначально Черчесов не хотел вызывать спартаковца из-за его конфликта с Дзюбой.
- Сам Соболев призвал закрыть тему с конфликтом.
Источник: «Спорт-Экспресс»