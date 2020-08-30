Черчесов – о конфликте Соболева с Дзюбой: «Заниматься примирением неправильно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал конфликт форвардов «Спартака» и «Зенита» Александра Соболева и Артема Дзюбы.

«Вызывать игрока и заниматься тут примирением неправильно. Завтра Саша приедет, мы спокойно обсудим тему. Я видел этот конфликт во время игры, узнал информацию. Если они до того не сделали, нужно сделать это сейчас. Они это сделали.

Много хороших игроков не бывает, разбрасываться ими мы не должны. Понятно, что любить друг друга никто не должен. Саша все прекрасно понял, они поговорили», – рассказал Черчесов.