Соболев: «Давайте закроем тему с конфликтом. Мы с Дзюбой все решили»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1) еще раз подтвердил, что не имеет конфликта с форвардом сборной России Артемом Дзюбой. Они решили вопрос.

«Давайте тему с конфликтом закроем. Мы всe решили.

Ожидал ли я вызов в сборную после травмы Евгения Луценко? Станислав Саламович Черчесов уже сказал, что 25 человек в обойме есть. Луценко был 26-й. Поговорили с Черчесовым, всe нормально. Буду работать дальше и доказывать», – заверил Соболев.