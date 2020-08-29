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    Соболев: «Давайте закроем тему с конфликтом. Мы с Дзюбой все решили»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1) еще раз подтвердил, что не имеет конфликта с форвардом сборной России Артемом Дзюбой. Они решили вопрос.

    «Давайте тему с конфликтом закроем. Мы всe решили.

    Ожидал ли я вызов в сборную после травмы Евгения Луценко? Станислав Саламович Черчесов уже сказал, что 25 человек в обойме есть. Луценко был 26-й. Поговорили с Черчесовым, всe нормально. Буду работать дальше и доказывать», – заверил Соболев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    29.08.2020 21:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2103

      Genz 2 часа назад

      Комличенко растерял всеячто было. Он поправился,скорости уже нет. Он гтожрался на еде и коньяке. Смолов не набрал форму. Тоже бухает по-черному.
      Саламыч не взял Соболева , предпочел га.вн.о

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      Рейтинг: +1636

      Бриг 3 часа назад

      Черчесов вообще зря ввязался, причем на одной стороне. Подумаешь, поорали друг на друга в игре. Не то что Широков, дай ему Бог ума побольше на старости лет.

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      Рейтинг: +2282

      Semenycch > Бриг 3 часа назад

      Широков вне сомнений самый умный футболист в России начиная с 1991 года, но вот выдержки, нормального мужского характера ему не досталось.

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      Рейтинг: +2282

      Semenycch 3 часа назад

      Не лепи горбатого, ссун. Это ты все делаешь только для попадания в сборную. Все верно, у свиней совести и чести не бывает. Сначала хамит, а потом на колени бахается.

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