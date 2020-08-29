Соболев: «Давайте закроем тему с конфликтом. Мы с Дзюбой все решили»

Комличенко растерял всеячто было. Он поправился,скорости уже нет. Он гтожрался на еде и коньяке. Смолов не набрал форму. Тоже бухает по-черному.
Саламыч не взял Соболева , предпочел га.вн.о
Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1) еще раз подтвердил, что не имеет конфликта с форвардом сборной России Артемом Дзюбой. Они решили вопрос.
«Давайте тему с конфликтом закроем. Мы всe решили.
Ожидал ли я вызов в сборную после травмы Евгения Луценко? Станислав Саламович Черчесов уже сказал, что 25 человек в обойме есть. Луценко был 26-й. Поговорили с Черчесовым, всe нормально. Буду работать дальше и доказывать», – заверил Соболев.