Соболев: «Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопросы о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет.

Стычка в полуфинале Кубка? В первую очередь это дерби двух столиц. Я считаю, что это нормально в таких играх, потому что эмоции зашкаливают. Постоянно в таких матчах происходят стычки, ничего в этом такого нет. У Джикии с Оздоевым было то же самое.

Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет. В интервью с «КраСавой» я сказал, что что-то было. А то, что произошло на поле – это не конфликт. С Артeмом мы и не знакомы особо, мы виделись только в сборной и на футбольных полях, поэтому конфликта в принципе не может быть.

Удивлeн ли я реакцией Черчесова? Я просто расстроился, что меня не вызвали. Я понимаю Станислава Саламовича, потому что есть определeнная атмосфера в сборной. Если бы мы приехали с недопониманием, мог бы быть и конфликт. Но мы всe решили, конфликта больше нет.

Номера Дзюбы у меня не было. Я спросил его у Джикии, он мне скинул его номер. Я ему позвонил перед игрой с «Ротором», где-то за два часа, он не взял трубку. Я ему написал, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к игре и не увидел. Я ему написал, чтобы он позвонил мне после своей игры. Он мне пожелал удачи, я ему пожелал тоже удачи. После игры мы списались и договорились созвониться», – рассказал Соболев.

Черчесов – о разговоре Соболева и Дзюбы: «Приняли эту информацию как факт. Александр по-прежнему кандидат в сборную»

Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра»