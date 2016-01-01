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    Соболев: «Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопросы о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет.

    Стычка в полуфинале Кубка? В первую очередь это дерби двух столиц. Я считаю, что это нормально в таких играх, потому что эмоции зашкаливают. Постоянно в таких матчах происходят стычки, ничего в этом такого нет. У Джикии с Оздоевым было то же самое.

    Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет. В интервью с «КраСавой» я сказал, что что-то было. А то, что произошло на поле – это не конфликт. С Артeмом мы и не знакомы особо, мы виделись только в сборной и на футбольных полях, поэтому конфликта в принципе не может быть.

    Удивлeн ли я реакцией Черчесова? Я просто расстроился, что меня не вызвали. Я понимаю Станислава Саламовича, потому что есть определeнная атмосфера в сборной. Если бы мы приехали с недопониманием, мог бы быть и конфликт. Но мы всe решили, конфликта больше нет.

    Номера Дзюбы у меня не было. Я спросил его у Джикии, он мне скинул его номер. Я ему позвонил перед игрой с «Ротором», где-то за два часа, он не взял трубку. Я ему написал, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к игре и не увидел. Я ему написал, чтобы он позвонил мне после своей игры. Он мне пожелал удачи, я ему пожелал тоже удачи. После игры мы списались и договорились созвониться», – рассказал Соболев.

    Черчесов – о разговоре Соболева и Дзюбы: «Приняли эту информацию как факт. Александр по-прежнему кандидат в сборную»

    Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5135

      subbotaspartak 24 минуты назад

      Да. Чего с девчонками ругаться,
      Мараться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7961

      paracetamol 1 час назад

      На попятную пошел поросеночек.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2641

      NewLife 1 час назад

      Спроси у Черчеса, звонил ли он Денисову.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2088

      Genz 2 часа назад

      Черчесов ляпнул,как в бочку перднул и распугал птиц.
      Гнилой Саламыч *******

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12464

      silver29 3 часа назад

      Про шлюбу даже говорить больше не хочется ему одно определение, мразь он (((( А вот то , что Черчесов ломает молодых это гораздо серьезный вред наносит российскому футболу, лично я не жду от него что он чему-то может научить (он сам не ориентируется в футболе), но ломает карьеру и уничтожает веру в справедливость спорта, у Черчесова пещерные критерии отбора в сборную, кто знает почему Гельерме вратарь №1 в команде ? а не Кержаков, Шунин, Максименко....

      5
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      Рейтинг: +748

      FaTeK1945ru 3 часа назад

      ...надоело

      0
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      Рейтинг: +180

      111Hunter111 3 часа назад

      с ним Саня разговаривай только по телефону, а то зашкваришься,

      1
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      Рейтинг: -7

      Nariman27 3 часа назад

      старость надо уважать хоть он и петушара))) Саня молорик

      1
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