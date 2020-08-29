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  • Соболев: «Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет»

Соболев: «Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет»

29 августа 2020, 13:39
6

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопросы о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет.

Стычка в полуфинале Кубка? В первую очередь это дерби двух столиц. Я считаю, что это нормально в таких играх, потому что эмоции зашкаливают. Постоянно в таких матчах происходят стычки, ничего в этом такого нет. У Джикии с Оздоевым было то же самое.

Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет. В интервью с «КраСавой» я сказал, что что-то было. А то, что произошло на поле – это не конфликт. С Артeмом мы и не знакомы особо, мы виделись только в сборной и на футбольных полях, поэтому конфликта в принципе не может быть.

Удивлeн ли я реакцией Черчесова? Я просто расстроился, что меня не вызвали. Я понимаю Станислава Саламовича, потому что есть определeнная атмосфера в сборной. Если бы мы приехали с недопониманием, мог бы быть и конфликт. Но мы всe решили, конфликта больше нет.

Номера Дзюбы у меня не было. Я спросил его у Джикии, он мне скинул его номер. Я ему позвонил перед игрой с «Ротором», где-то за два часа, он не взял трубку. Я ему написал, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к игре и не увидел. Я ему написал, чтобы он позвонил мне после своей игры. Он мне пожелал удачи, я ему пожелал тоже удачи. После игры мы списались и договорились созвониться», – рассказал Соболев.

Черчесов – о разговоре Соболева и Дзюбы: «Приняли эту информацию как факт. Александр по-прежнему кандидат в сборную»

Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра»

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Россия Дзюба Артем Соболев Александр Арустамян Нобель
Комментарии (6)
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Nariman27
1598699291
старость надо уважать хоть он и петушара))) Саня молорик
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111Hunter111
1598699748
с ним Саня разговаривай только по телефону, а то зашкваришься,
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FaTeK1945ru
1598700052
...надоело
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NewLife
1598705575
Спроси у Черчеса, звонил ли он Денисову.
Ответить
paracetamol
1598706421
На попятную пошел поросеночек.
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subbotaspartak
1598710973
Да. Чего с девчонками ругаться, Мараться.
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