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    Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра»

    Журналист Геннадий Орлов прокомментировал прежний конфликт Артема Дзюбы и Александра Соболева. Спартаковец публично выражал непонимание, почему Дзюба не поддержал посаженного в 2018 году в тюрьму Александра Кокорина.

    «У Дзюбы с Соболевым и нет конфликта. В интервью Евгению Савину спартаковец сказал, что Дзюба не прав, не поддержав вслух Кокорина. Но Артeму тогда сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать человека, которого посадили. Дзюба и Кокорин дружат, у них прекрасная связь.

    Вдруг, посмотрев со стороны, Соболев решил, что Дзюба не прав. Ну откуда ты знаешь их взаимоотношения, Соболев? Куда ты полез? Как на кухне, где любую оценку дают», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2071

      Genz 3 минуты назад

      Орлов м.у.да.к. Соболев лучше Дзюбы дружит с Кокориным. В конце 2019 г Соболев купил машину мерс. у Кокорина. Соболев правильно наехал на шпалу

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      Рейтинг: +10286

      derrik2000 3 минуты назад

      "Дзюба и Кокорин дружат, у них прекрасная связь."

      Я даже не хочу вдаваться в подробности. что это за такая-растакая "связь" ))), но то, что Геша после "отлучения от кормушки" разговорился - уже хорошо.
      Сейчас будет все "тайны Мадридского двора", т. е. Зенита сдавать.
      До-о-о-о-олго будет эти тайны сдавать.
      Чтобы в эфире на N-ное количество месяцев задержаться. )))

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      Рейтинг: +24235

      oyabun 5 минут назад

      А Орлов значит знаток их отношений? Он то зачем и куда лезет в этой ситуации? Заплатили хорошо? Думаю Соболев с Дзюбой и сами в состоянии между собой разобраться. Без подобных горе-советчиков. Вернее уже успешно разобрались.

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