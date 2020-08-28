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  • Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра»

Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра»

28 августа 2020, 19:27
86

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал прежний конфликт Артема Дзюбы и Александра Соболева. Спартаковец публично выражал непонимание, почему Дзюба не поддержал посаженного в 2018 году в тюрьму Александра Кокорина.

«У Дзюбы с Соболевым и нет конфликта. В интервью Евгению Савину спартаковец сказал, что Дзюба не прав, не поддержав вслух Кокорина. Но Артeму тогда сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать человека, которого посадили. Дзюба и Кокорин дружат, у них прекрасная связь.

Вдруг, посмотрев со стороны, Соболев решил, что Дзюба не прав. Ну откуда ты знаешь их взаимоотношения, Соболев? Куда ты полез? Как на кухне, где любую оценку дают», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Спартак Дзюба Артем Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (86)
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oyabun
1598632487
А Орлов значит знаток их отношений? Он то зачем и куда лезет в этой ситуации? Заплатили хорошо? Думаю Соболев с Дзюбой и сами в состоянии между собой разобраться. Без подобных горе-советчиков. Вернее уже успешно разобрались.
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serhio80
1598635106
Прекрасная связь у шлюбы с азмуном) голубки питорские)
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ivany4
1598635526
Ну раз Орлов до Эха долетел, то теперь вскроются все тайны радужного клуба.)) Без "клубнички" и "подковерных игр" там другими новостями не интересуются.
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Nariman27
1598636408
зюпу обидели, Динамо зинет обидел, такая команда обиженок)
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Маккаби
1598637086
Kуда ты полез, Орлов..... Дзюбе сказали предать, он и предал. "Дзюба и Кокорин дружат" вообщем.
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Синитсосит
1598637706
Гена куда ты полез, конфликт давно погашен, какого уя снова раздуваешь, вставай вместо азмуна раз нравится дзюбе лизать зад
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Синитсосит
1598637804
Дзюбе там сказали, чё то он никогда не стеснялся в словечках, мог бы и поддержать друга, хотя бы так, соболь прав, как защемили очко, сразу пошёл азмуна ставить раком, новый друг
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морозз
1598639048
Бомж Орлов конченный, поэтому ему и дали пинка по трясущимся ягодицам с Матча! Иди копай картошку и собирай помидоры, какого лешего ты лезешь в эту вонючую дыру Дзюбы!
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Dr.Metal
1598641299
Да уж Орлову надо было прокомментировать
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ROSTOV SUPER
1598647804
Еперная пресса , что обсуждать ? Зюба есть и будет говном , как человек , а на поле пусть деревяшка себя доказывает .
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