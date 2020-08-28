Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал прежний конфликт Артема Дзюбы и Александра Соболева. Спартаковец публично выражал непонимание, почему Дзюба не поддержал посаженного в 2018 году в тюрьму Александра Кокорина.

«У Дзюбы с Соболевым и нет конфликта. В интервью Евгению Савину спартаковец сказал, что Дзюба не прав, не поддержав вслух Кокорина. Но Артeму тогда сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать человека, которого посадили. Дзюба и Кокорин дружат, у них прекрасная связь.

Вдруг, посмотрев со стороны, Соболев решил, что Дзюба не прав. Ну откуда ты знаешь их взаимоотношения, Соболев? Куда ты полез? Как на кухне, где любую оценку дают», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».