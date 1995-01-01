Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра»

Орлов м.у.да.к. Соболев лучше Дзюбы дружит с Кокориным. В конце 2019 г Соболев купил машину мерс. у Кокорина. Соболев правильно наехал на шпалу
Журналист Геннадий Орлов прокомментировал прежний конфликт Артема Дзюбы и Александра Соболева. Спартаковец публично выражал непонимание, почему Дзюба не поддержал посаженного в 2018 году в тюрьму Александра Кокорина.
«У Дзюбы с Соболевым и нет конфликта. В интервью Евгению Савину спартаковец сказал, что Дзюба не прав, не поддержав вслух Кокорина. Но Артeму тогда сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать человека, которого посадили. Дзюба и Кокорин дружат, у них прекрасная связь.
Вдруг, посмотрев со стороны, Соболев решил, что Дзюба не прав. Ну откуда ты знаешь их взаимоотношения, Соболев? Куда ты полез? Как на кухне, где любую оценку дают», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».
- Станислав Черчесов не вызвал в сборную России Соболева из-за неприязни между ним и Дзюбой.
- Соболев ранее высказал свое мнение об игроке «Зенита».
- Теперь конфликт исчерпан.