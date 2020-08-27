Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о разговоре Соболева и Дзюбы: «Приняли эту информацию как факт. Александр по-прежнему кандидат в сборную»

Черчесов – о разговоре Соболева и Дзюбы: «Приняли эту информацию как факт. Александр по-прежнему кандидат в сборную»

27 августа 2020, 15:49
30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о разговоре между игроками «Спартака» и «Зенита» Александром Соболевым и Артемом Дзюбой.

«Cегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт.

Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией«, – сказал Черчесов.

  • Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что Соболев и Дзюба помирились.
  • Черчесов не вызвал в сборную России Соболева из-за неприязни между ним и Дзюбой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Россия Дзюба Артем Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Закат ЕдРа
1598532929
Никто не видел Бората?? Отпиши где он сейчас?? Мы тут нашей ультрас группой в сауну собираемся не далеко от Газпром-Арены. Его ждем с фаерами, хотим поиграться (ну вы поняли)Тренировка проноса фаера на стадион.Кстати боратик чемпион. Он тада колу двухлитровую прячет, что собака не найдет.
Ответить
nik55
1598535861
зря Соболев с этим гомиком разговаривал
Ответить
vladimir-7
1598536493
Главному тренеру сборной России по футболу нечего делать, как разбираться в жалобе одного игрока Зенита к другому игроку команды спартак. То, что Черчесов совершил ошибку с Соболевым, признать её он не может, для этого была разыграна ситуация с "конфликтом" и с исправлением ошибки Черчесова и включением Соболева кандидатом в сборную, так как сразу включить Соболева в сборную он не может из-за своей гордыни.
Ответить
NewLife
1598537206
Извиниться перед истуканом - это язычество. Обсуждать вопросы этики с Черчесом - это мракобесие. Соболь еще слишком молод, в смысле соплив, чтобы понимать такие вещи.
Ответить
Синитсосит
1598544310
эх соболь, зачем? послал бы к херам усатого вместе с дзюбиком, болелы бы зауважали, а так чё, понятно что личные интересы превыше всего, чтоб заметили, чтоб уехать в англию например, а не как обосрыш сбежать в зинид за баблом а теперь мужик, есть вторая жена мусульманская. Мог бы через игры спартака засветиться и уехать, лига европы или лига чемпионов на то. Совсем размяк после личной трагедии
Ответить
Hektor 84
1598547376
Черчеса тоже как и шлюбу погонят из сборной!!! Зря Соболев парился.
Ответить
Закат ЕдРа
1598552237
Обратить внимание только любителям мужеложства и фанатам как я -Зенита. Вступайте к нам в фирму. Голубые Зенитки. При вступлении до конца месяца дилдо и страпон в подарок. По началу звание будет петух.
Ответить
Рубинище
1598552467
Как же он раздражает.
Ответить
portero
1598554091
Эххх Черчес, какой же ты ***** с Дзюбой всё ясно... дай молодому шанец!!!
Ответить
-fant-
1598561463
Усатый никогда не производил особого впечатления своей работой (все эти конфликты взять того же Денисова...), ну а сейчас в моих глазах вообще опустился ниже плинтуса. Это же надо было так выставить ! Соболев по ходу и не был в курсе, что они оказывается с шлюбой в конфликте ) Усатый же повел себя как минимум крайне непорядочно. Вместо того, чтобы как то по тихому уладить данный конфликт (если его вообще можно воспринимать серьезно как конфликт, да ещё с учетом того, что человек только что похоронил мать) вывалил это все в прессу. В общем мое мнение такое, шлюба боится проиграть конкуренцию (он же бревно по сути), по этому и заварилась вся эта каша.
Ответить
Главные новости
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Все новости
Все новости
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+