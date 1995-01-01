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    Черчесов – о разговоре Соболева и Дзюбы: «Приняли эту информацию как факт. Александр по-прежнему кандидат в сборную»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о разговоре между игроками «Спартака» и «Зенита» Александром Соболевым и Артемом Дзюбой.

    «Cегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт.

    Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией«, – сказал Черчесов.

    • Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что Соболев и Дзюба помирились.
    • Черчесов не вызвал в сборную России Соболева из-за неприязни между ним и Дзюбой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2589

      NewLife 18 минут назад

      Извиниться перед истуканом - это язычество. Обсуждать вопросы этики с Черчесом - это мракобесие. Соболь еще слишком молод, в смысле соплив, чтобы понимать такие вещи.

      1
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      Рейтинг: +12539

      vladimir-7 30 минут назад

      Главному тренеру сборной России по футболу нечего делать, как разбираться в жалобе одного игрока Зенита к другому игроку команды
      спартак. То, что Черчесов совершил ошибку с Соболевым, признать её
      он не может, для этого была разыграна ситуация с "конфликтом" и с
      исправлением ошибки Черчесова и включением Соболева кандидатом
      в сборную, так как сразу включить Соболева в сборную он не может из-за своей гордыни.

      1
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      Рейтинг: +12539

      vladimir-7 > vladimir-7 26 минут назад

      Кстати, если Черчесов не согласен с моим высказываем,
      то пусть извинится передо мной, т.к. я старше его. (Это с
      его же слов относительно Соболева).

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      Рейтинг: +1715

      _Marqella_ > vladimir-7 12 минут назад

      Простите а в чём ошибка Черчесова???

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      Рейтинг: +12539

      vladimir-7 > _Marqella_ 4 минуты назад

      Ошибка в том, что он сразу не включил Соболева в
      состав сборной РФ, а перевел разговор в "конфликтную"
      ситуацию игроков.

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      Рейтинг: +4456

      nik55 40 минут назад

      зря Соболев с этим гомиком разговаривал

      1
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      Рейтинг: +7860

      alarm 58 минут назад

      стыдно за соболева!

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      Рейтинг: +46

      Закат ЕдРа > alarm 53 минуты назад

      Ооооооо, милочка. Я тут ищу Бората. Хотели скрестить шпаги. ты не видел его?
      Тебя два дня не видели уже на нашей хате. Как тебя Дзюба забрал в притон, так ты сразу братву кинул. на тренировку проноса фаеров в попе идешь сегодня? Ты же сказал, что переплюнешь Бората.

      2
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      Рейтинг: +2064

      Genz 1 час назад

      На месте соболя послал бы черчесова на к.у.й
      Так унижать парня
      Просмотрите состав сборной - половина додиков. А нормальному парню места нет.
      Иди, Соболев, играть за сборную другой страны,делай двойное гражданство.
      Позориться с этой командой с Ган.д.о.н.о.м черчесовым не стоит того.

      4
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      Рейтинг: +6363

      Борат 1 час назад

      все пищевики невольники и мужеложцы !
      очень стыдно за эту тарасовскую гомосятину !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +46

      Закат ЕдРа 1 час назад

      Никто не видел Бората?? Отпиши где он сейчас?? Мы тут нашей ультрас группой в сауну собираемся не далеко от Газпром-Арены. Его ждем с фаерами, хотим поиграться (ну вы поняли)Тренировка проноса фаера на стадион.Кстати боратик чемпион. Он тада колу двухлитровую прячет, что собака не найдет.

      5
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      Рейтинг: +1743

      zabvo9406 > Закат ЕдРа 1 час назад

      чей бы тролль не был я с него поражаюсь, там не то что умишка нет там черепная коробка из дерева и в ******!!!!

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