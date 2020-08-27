Черчесов – о разговоре Соболева и Дзюбы: «Приняли эту информацию как факт. Александр по-прежнему кандидат в сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о разговоре между игроками «Спартака» и «Зенита» Александром Соболевым и Артемом Дзюбой.

«Cегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт.

Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией«, – сказал Черчесов.