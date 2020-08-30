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РПЛ. Деспотович спас «Рубин в конце матча с «Тамбовом»

30 августа 2020, 20:17
13

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в 6-м туре РПЛ.

Дублем у казанцев отметился форвард Джордже Деспотович, который увел «Рубин» от поражения на 90-й минуте. У «Тамбова» голы забили Александр Карапетян и Павел Карасев.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Рубин (Казань) – Тамбов – 2:2 (1:1)

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров (Шатов, 65), Кварацхелия, Йевтич (Игнатьев, 71), Абильгор, Ин-Бом, Деспотович.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Шляков (Килин, 80), Грицаенко, Чуперка, Карасeв, Тетрашвили, Панченко (Обухов, 63), Карапетян (Костюков, 62).

Голы: 0:1 – Карапетян, 15; 1:1 – Деспотович, 45+3; 1:2 – Карасев, 85; 2:2 – Деспотович, 90.

Предупреждения: Ин-Бом, 30; Уремович, 71; Абильгор, 88 – Рыбин, 51.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Тамбов Деспотович Джордже
Комментарии (13)
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Рубинище
1598812287
Молодцы. Очки конечно мы потеряли, но то, что отыгрались в самом конце-это очень радует-не сдаемся играем до последнего. 2й гол курьёзный получился-несчастный Случай- Дюпин всё сделал правильно. Кореец оч. хороший. Игнатьеву лавка на пользу пошла , начал передачи делать-жаль что не забил..у молодёжи много брака пока, иногда неуместной торопливости-Слуцкому работать и работать ещё .
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paracetamol
1598814150
Отскочили татары!
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RUBINTATAR
1598814922
Ну вот и все.Сказка Слуцкого закончилась.
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portero
1598815882
Деспот отдуплился сегодня, удачно его Рубин взял...
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adverieacrocup
1598820549
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Бухбух
1598840300
Деспот щас, наверно, сильнейший нап в России.
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tilham
1598878613
был на стадионе вчера, игра временами нервная, есть лишние пасы назад. но в целом нормально играли. везение было на стороне волков вчера.
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16tambov36
1598885684
ну если сравнивать матч зенит-и локо,то тут был накал,молодцы тамбов с таким то бюджетом
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zigbert
1598891566
Деспотович еще много принесет пользы Рубину. Классный нап.
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Томик
1598895317
Деспотович, конечно, игрок хороший, но спас Рубин судья, разрешивший забить с нарушением правил. Уж извините, Леонид Викторович, хотелось бы услышать Ваше мнение по этому моменту.
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