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    РПЛ. Деспотович спас «Рубин в конце матча с «Тамбовом»

    «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в 6-м туре РПЛ.

    Дублем у казанцев отметился форвард Джордже Деспотович, который увел «Рубин» от поражения на 90-й минуте. У «Тамбова» голы забили Александр Карапетян и Павел Карасев.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Рубин (Казань) – Тамбов – 2:2 (1:1)

    «Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров (Шатов, 65), Кварацхелия, Йевтич (Игнатьев, 71), Абильгор, Ин-Бом, Деспотович.

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Шляков (Килин, 80), Грицаенко, Чуперка, Карасeв, Тетрашвили, Панченко (Обухов, 63), Карапетян (Костюков, 62).

    Голы: 0:1 – Карапетян, 15; 1:1 – Деспотович, 45+3; 1:2 – Карасев, 85; 2:2 – Деспотович, 90.

    Предупреждения: Ин-Бом, 30; Уремович, 71; Абильгор, 88 – Рыбин, 51.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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