РПЛ. Деспотович спас «Рубин в конце матча с «Тамбовом»

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в 6-м туре РПЛ.

Дублем у казанцев отметился форвард Джордже Деспотович, который увел «Рубин» от поражения на 90-й минуте. У «Тамбова» голы забили Александр Карапетян и Павел Карасев.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Рубин (Казань) – Тамбов – 2:2 (1:1)

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров (Шатов, 65), Кварацхелия, Йевтич (Игнатьев, 71), Абильгор, Ин-Бом, Деспотович.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Шляков (Килин, 80), Грицаенко, Чуперка, Карасeв, Тетрашвили, Панченко (Обухов, 63), Карапетян (Костюков, 62).

Голы: 0:1 – Карапетян, 15; 1:1 – Деспотович, 45+3; 1:2 – Карасев, 85; 2:2 – Деспотович, 90.

Предупреждения: Ин-Бом, 30; Уремович, 71; Абильгор, 88 – Рыбин, 51.

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