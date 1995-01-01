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    ЦСКА окончательно отказался от покупки Карраскаля

    ЦСКА вышел из борьбы за полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля.

    По информации Closs Continental, московский клуб утратил интерес к аргентинцу после подписания другого вингера.

    В пятницу ЦСКА объявил о трансфере Чидеры Эджуке из «Херенвена».

    • Рыночная стоимость колумбийца – 2,7 миллиона евро.
    • Ранее Карраскаль выступал за «Севилью» и «Карпаты».
    • В конце июля сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за хавбека 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Closs Continental

    Известная аргентинская радиопрограмма. Ее ведущий - спортивный журналист Мариано Клосс. Он также работает на Fox Sports, считается одним из лучших репортеров Южной Америки. На твиттер Closs Continental подписаны более 185 тысяч человек.

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4899

      Lester84 1 час назад

      Ну логично, если вместо него взяли Эджуке

      0
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      Рейтинг: +6

      bisionihoastub 1 час назад


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      Рейтинг: +2239

      ziborock > bisionihoastub 1 час назад

      Иди уже на сайт Зенита!!! Но там девушек не предлагать!)))

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      Рейтинг: +1602

      ALEX ML 1 час назад

      Ну наконец то утка сдохла

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