ЦСКА окончательно отказался от покупки Карраскаля

ЦСКА вышел из борьбы за полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля.
По информации Closs Continental, московский клуб утратил интерес к аргентинцу после подписания другого вингера.
В пятницу ЦСКА объявил о трансфере Чидеры Эджуке из «Херенвена».
- Рыночная стоимость колумбийца – 2,7 миллиона евро.
- Ранее Карраскаль выступал за «Севилью» и «Карпаты».
- В конце июля сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за хавбека 7 миллионов евро.
Источник: Closs Continental
Известная аргентинская радиопрограмма. Ее ведущий - спортивный журналист Мариано Клосс. Он также работает на Fox Sports, считается одним из лучших репортеров Южной Америки. На твиттер Closs Continental подписаны более 185 тысяч человек.