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    ESPN: ЦСКА предложил 7 миллионов за Карраскаля

    ЦСКА сделал предложение «Ривер Плейту» по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля.

    По данным источника, московский клуб готов вложить в сделку 7 миллионов евро.

    Аргентинскую сторону предложение не устраивает.

    Если ЦСКА не предложит больше, то «Ривер» откажется от переговоров.

    • В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины 22-летний колумбиец провел восемь матчей и забил два гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер корреспондента ESPN Густаво Ярроча

    Журналист из Аргентины. Аудитория твиттера - 60 тысяч человек.

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    Сегодня, 07:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +56

      CF Kellevro 6 минут назад

      Нада купить 2-3 уже качественных игрока уровня лиги чемпионов иначе в следующем сезоне так же будем не стабильно играть, нужен хороший нап чтоб моменты не транжирил, опорник и опытный защитник Центральный. Это минимум а там уже и щенникову качественную замену нада чтоб крена в право не было.

      1
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      Рейтинг: +12067

      vladimir-7 33 минуты назад

      Откажется, так откажется, есть и другие полузащитники.

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