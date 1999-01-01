ESPN: ЦСКА предложил 7 миллионов за Карраскаля

ЦСКА сделал предложение «Ривер Плейту» по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля.

По данным источника, московский клуб готов вложить в сделку 7 миллионов евро.

Аргентинскую сторону предложение не устраивает.

Если ЦСКА не предложит больше, то «Ривер» откажется от переговоров.