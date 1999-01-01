ESPN: ЦСКА предложил 7 миллионов за Карраскаля

Нада купить 2-3 уже качественных игрока уровня лиги чемпионов иначе в следующем сезоне так же будем не стабильно играть, нужен хороший нап чтоб моменты не транжирил, опорник и опытный защитник Центральный. Это минимум а там уже и щенникову качественную замену нада чтоб крена в право не было.
ЦСКА сделал предложение «Ривер Плейту» по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля.
По данным источника, московский клуб готов вложить в сделку 7 миллионов евро.
Аргентинскую сторону предложение не устраивает.
Если ЦСКА не предложит больше, то «Ривер» откажется от переговоров.
- В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины 22-летний колумбиец провел восемь матчей и забил два гола.
Журналист из Аргентины. Аудитория твиттера - 60 тысяч человек.