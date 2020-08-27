«Зенит» обратился в РФС из-за двух судейских решений в матче с «Динамо»

«Зенит» потребовал разъяснений касательно двух спорных решений, принятых арбитром, в матче пятого тура РПЛ против «Динамо».

«Сегодня мы отправили запрос в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме.

В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения», – сказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.