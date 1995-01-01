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    «Зенит» обратился в РФС из-за двух судейских решений в матче с «Динамо»

    «Зенит» потребовал разъяснений касательно двух спорных решений, принятых арбитром, в матче пятого тура РПЛ против «Динамо».

    «Сегодня мы отправили запрос в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме.

    В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения», – сказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии18
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      Рейтинг: +6968

      piligrim1986 2 минуты назад

      ну конечно, епта))) ща все разрулят

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      Рейтинг: +2214

      vsespartak01 12 минут назад

      вспоминается фильм обыкновенное чудо:кто смеет обижать нашего славного,нашего рубаку парня,как я говорю про королька!то бишь про зенит!онт же все рекорды бить собрался,а вы ему поражение нанесли!да как вы смели?он хотел всех обыграть в рпл,в кубке россии!в следующем чемпе еще и мячей не пропустить!

      2
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      Рейтинг: +1454

      Andrering87 19 минут назад

      Опа заныли, а еще что то там говорили про Спартак!!!!

      5
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      Рейтинг: +16394

      bset 24 минуты назад

      А вы думали, что там дураки сидят? Нет, там настоящие профессионалы - увидели, что команда ушла в отрыв, и решили матчем с Динамо пожертвовать, чтобы показать, мол, против них судьи тоже ошибаются, это не они покупают судей.

      4
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      Рейтинг: +1371

      Aston > bset 9 минут назад

      Абсолютно согласен!!!)))А дальше опять будет произвол

      0
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      Рейтинг: +3856

      sochi-2013 34 минуты назад

      Задолбали нытики! Играть надо. Если считаете, что вы сильнее, то забивайте 5 голов- все не отменят. Не забив ни одного, как собираетесь выигрывать?
      ЭТО ВСЕХ КАСАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +716

      O-Z 39 минут назад

      Розово-голубая волна в этом месяце. Парад нытиков.

      1
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      Рейтинг: +571

      АКМ-74У 40 минут назад

      Пенальти надо было давать, это не то, что симулировал Соболев и заработал пенальти, а Спартак получил 3 халявные очка. Суждение мое объективное, так как не болею ни за Зенит, ни за Спартак, я за справедливость.

      4
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      Рейтинг: +2214

      vsespartak01 > АКМ-74У 17 минут назад

      маладэц!возьми с полки пирожок и иди за прибавкой к жалованию!ты заработал прогнувшись!

      1
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      Рейтинг: +767

      GreyDM 41 минуту назад

      ну уже в телевизоре даже сказали, что если и был фол на Малкоме, то ДО штрафной, а в этом случае ВАР не может изменить судейское решение, а по поводу Барриоса-тут да, спорное удаление, впрочем как и со Скопинцевым...

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      Рейтинг: +1718

      _Marqella_ > GreyDM 11 минут назад

      Скопинцев чуть ноги не переломал, какая спорная карточка...ты чего...))

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      Рейтинг: +767

      GreyDM > _Marqella_ 15 секунд назад

      в динамике страшновато смотрелось, но когда сегодня посмотрел разбор момента в "правилах игры", то там ясно было видно, Скопа не прыгал в ноги, а именно катился, не задирая ног,попав в бутсу Ригони, сразу же извинился, на что Ригони ответил:"No problem". Ну не было в том моменте ни жестокости, ни безбашенности, скорее неосторожность, не приведшая к каким-либо последствиям для здоровья Ригони. Хотя повторюсь смотрелось жутковато..

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      Рейтинг: +5206

      серега кашин 42 минуты назад

      вот и прихвостни газпромовские голос подали, а до этого когда ошибались в их пользу называли других нытиками и слабаками

      5
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      Рейтинг: +2191

      ziborock 47 минут назад

      "Жаловаться на судейство - это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство." А. Медведев

      9
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      Рейтинг: +6255

      alp > ziborock 34 минуты назад

      тут важно понимать разницу между жаловаться и обратиться за разьяснениями. Хотя, на мой взгляд, яп на месте Зенита и этого бы не делал.

      2
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      Рейтинг: +2191

      ziborock > alp 14 минут назад

      Я уже одному отвечал: Ты можешь какие угодно слова придумывать, "разЪяснение", "интерпретация", "толкование", но по факту это ЖАЛОБА!
      Хотя судя по одинаковой ошибке с "ь", может ты с ним один и тот же человек?!

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