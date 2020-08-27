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  • «Зенит» обратился в РФС из-за двух судейских решений в матче с «Динамо»

«Зенит» обратился в РФС из-за двух судейских решений в матче с «Динамо»

27 августа 2020, 21:38
106

«Зенит» потребовал разъяснений касательно двух спорных решений, принятых арбитром, в матче пятого тура РПЛ против «Динамо».

«Сегодня мы отправили запрос в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме.

В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения», – сказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Медведев Александр
Комментарии (106)
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serhio80
1598553864
Че там про нытиков?
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АКС-74У
1598554482
Пенальти надо было давать, это не то, что симулировал Соболев и заработал пенальти, а Спартак получил 3 халявные очка. Суждение мое объективное, так как не болею ни за Зенит, ни за Спартак, я за справедливость.
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Andrering87
1598555764
Опа заныли, а еще что то там говорили про Спартак!!!!
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АЛЕКСИН
1598559572
Стыдно даже такое читать.....такие крутые не смогли забить и тут же плакаться..... бомжи одним словом ..
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NewLife
1598559896
Ай,ай,ай !У немытых появились непонятки про судейство. Это безобразие - так ведь будет невозможно скрыть, на чём было основано их дутое чемпионство. С Динамо судья все таки больше благоволил радужным (хотя и старался быть ближе к правде), но не на столько, на сколько привыкли зюба и его секс партнеры. Вообще-то, синит должен быть благодарен судье за возвращение на грешную землю и подготовку к Европе
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Горкин Блеванов
1598561227
и всё ? А озверевшие футболисты Динамо косящие всех направо и налево, и получившие всего 7 жёлтых карточек вместо 28-ми ? Куда катится футбол ?
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Горкин Блеванов
1598561478
Свинарник обнаглел , мясная гопота повылазила опять
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Павелий
1598565161
А сами не хотитет рассказать, чем руководствовались арбитры весь прошлый сезон? Например, когда 1 декабря 2019 Дзюба откровенно смял Кутепова?
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neveldomha
1598591804
А что развизжались то? Динамо тоже обратилось по поводу удаления Скопинцева и что? И где ваше хрю хрю.
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Закат ЕдРа
1598606372
Народ Я, Борат, Аларм и еще пара тройка гомосеков собираем в наши Ульрас группы "Голубые Зянитки" сотоварищей. К нам не сложно попасть. Ты гомосек? к нам! Любишь голубой цвет? к нам. Болеешь за Зенит. к нам. Всех ждем на наших сосисочных вечеринках в раздевалках Газпром-Арены
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