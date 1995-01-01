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    Sky Sports: приговор Магуайру отменен после подачи апелляции

    Греческий суд отменил приговор защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.

    Футболист подал апелляцию, а по законам Греции после ее подачи аннулируется и первоначальный приговор, сообщает Sky Sports. Повторное рассмотрение дела может занять от 6 месяцев до года.

    Между тем «Манчестер Юнайтед» решил сохранить за Магуайром капитанскую повязку.

    • Игрок был признан виновным в нанесении телесных повреждений, попытке взяточничества, насилии в отношении государственных служащих и сопротивлении аресту.
    • Он был приговорен к 21 месяцу заключения условно и отстранен от ближайших игр сборной Англии.

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    Источник: Sky Sports

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