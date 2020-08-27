Sky Sports: приговор Магуайру отменен после подачи апелляции

Греческий суд отменил приговор защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.

Футболист подал апелляцию, а по законам Греции после ее подачи аннулируется и первоначальный приговор, сообщает Sky Sports. Повторное рассмотрение дела может занять от 6 месяцев до года.

Между тем «Манчестер Юнайтед» решил сохранить за Магуайром капитанскую повязку.