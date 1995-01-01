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    Игнашевич после вылета из Кубка от «Шинника» пообщался с фанатами. Они требуют отставки тренера

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после матча 1/64 финала Кубка России против «Шинника» (1:2) перелез через ограждение трибун и поговорил с болельщиками москвичей. Диалог шел на повышенных тонах, передает «Чемпионат».

    По ходу встречи (равно как и до матча с «Шинником») фанаты требовали отставки главного тренера.

    • «Шинник» вышел в следующий этап Кубка России, где сыграет в одной группе с клубом РПЛ и ФНЛ.
    • «Торпедо» в ФНЛ идет 14-м.
    • Игнашевич возглавляет москвичей с прошлого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9412

      Skull_Boy 14 минут назад

      Еще бы не требовать, если еще в прошлом сезоне слили 17 очков отрыва, а тем самым и путевку в РПЛ

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