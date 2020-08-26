Игнашевич после вылета из Кубка от «Шинника» пообщался с фанатами. Они требуют отставки тренера

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после матча 1/64 финала Кубка России против «Шинника» (1:2) перелез через ограждение трибун и поговорил с болельщиками москвичей. Диалог шел на повышенных тонах, передает «Чемпионат».

По ходу встречи (равно как и до матча с «Шинником») фанаты требовали отставки главного тренера.