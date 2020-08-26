Игнашевич после вылета из Кубка от «Шинника» пообщался с фанатами. Они требуют отставки тренера

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после матча 1/64 финала Кубка России против «Шинника» (1:2) перелез через ограждение трибун и поговорил с болельщиками москвичей. Диалог шел на повышенных тонах, передает «Чемпионат».
По ходу встречи (равно как и до матча с «Шинником») фанаты требовали отставки главного тренера.
- «Шинник» вышел в следующий этап Кубка России, где сыграет в одной группе с клубом РПЛ и ФНЛ.
- «Торпедо» в ФНЛ идет 14-м.
- Игнашевич возглавляет москвичей с прошлого года.
Источник: «Чемпионат»