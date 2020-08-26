ЦСКА отказался от покупки Карраскаля

Полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля не будет в ЦСКА в это трансферное окно, пишет Metaratings.

Московский клуб отказался от приобретения колумбийца еще несколько недель назад, сделав выбор в пользу Бактиера Зайнутдинова и Чидеры Эджуке. Покупка Карраскаля уже невозможна из-за нового лимита на легионеров в РПЛ (8+17).

Агент Давид де ла Пенья сообщал, что ЦСКА был близок к подписанию Карраскаля, но клубы не могли договориться о сумме трансфера.