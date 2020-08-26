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    ЦСКА отказался от покупки Карраскаля

    Полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля не будет в ЦСКА в это трансферное окно, пишет Metaratings.

    Московский клуб отказался от приобретения колумбийца еще несколько недель назад, сделав выбор в пользу Бактиера Зайнутдинова и Чидеры Эджуке. Покупка Карраскаля уже невозможна из-за нового лимита на легионеров в РПЛ (8+17).

    Агент Давид де ла Пенья сообщал, что ЦСКА был близок к подписанию Карраскаля, но клубы не могли договориться о сумме трансфера.

    Источник: Metaratings

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    26.08.2020 14:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 августа 2020, 16:51

      Лимиты эти дурацкие отменить срочно. Только хуже себе делаем, пытаемся отрегулировать ситуацию на рынке. Лучше школами займитесь, чтобы побольше талантливых ребят было. Тогда клубам дешевле будет россиян взять, нежели покупать игроков из-за границы. А эти лимиты без работы с молодежью только сделает перекос в сторону топ-клубов, которые будут скупать россиян, чтобы заткнуть дыры лимита, снижая конкуренцию в чемпионате. Сейчас так и происходит - отсюда такие результаты в Европе плачевные.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Алексей З 26 августа 2020, 19:25

      Заниматься этим должны гос структуры (или общественные, как они себя иногда называют), которые с клубов могут брать налог на эти самые школы (точнее, вычет из призовых за турнир), причем он может быть прогрессивным - чем меньше россиян, тем платишь больше. Клубы второй половины таблицы это будет мотивировать строить свои школы, чтобы платить меньше, а клубы типа Зенита будут спокойно платить высокий налог, финансируя школы, при этом покупая кого им вздумается под их лигочемпионские амбиции. Вот и все. Нужно не через запреты регулировать, а через различные мотивационные процедуры, чтобы была возможность хотя бы адаптироваться, если ты по какой-то причине не смог соответствовать критерием. Взять тот же вылет в ФНЛ. Тебе надо возвращаться, вкладывать деньги, а ты вынужден игроков продавать, чтобы соответствовать еще более строгому лимиту.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 августа 2020, 15:54

      Ну это было бы смешно покупать футболиста прошлый клуб которого, где он играл, был дисквалифицирован

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 августа 2020, 15:19

      Переговоры отложили на лето 2021 г.

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > vladimir-7 26 августа 2020, 16:59

      Селекционная служба ЦСКА, по-моему, ЛУЧШАЯ среди клубов РПЛ.
      Если отложили до лета 2021 года, то, значит, толковый игрок и только какие-то обстоятельства (возможно, что финансовые) не позволили приобрести его сейчас.

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      Рейтинг: +217

      Salamоn > derrik2000 26 августа 2020, 20:51

      Согласен с тобой. Может и не финансовые возможности,но чтобы разрядить состав,например продать Бийола или Бистровича к слову,ну и возможно сбить цену

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > Salamоn 26 августа 2020, 20:54

      Новость была, что как раз на Бистровича потенциальные покупатели нашлись! )

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