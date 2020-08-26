ЦСКА отказался от покупки Карраскаля

Лимиты эти дурацкие отменить срочно. Только хуже себе делаем, пытаемся отрегулировать ситуацию на рынке. Лучше школами займитесь, чтобы побольше талантливых ребят было. Тогда клубам дешевле будет россиян взять, нежели покупать игроков из-за границы. А эти лимиты без работы с молодежью только сделает перекос в сторону топ-клубов, которые будут скупать россиян, чтобы заткнуть дыры лимита, снижая конкуренцию в чемпионате. Сейчас так и происходит - отсюда такие результаты в Европе плачевные.
Полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля не будет в ЦСКА в это трансферное окно, пишет Metaratings.
Московский клуб отказался от приобретения колумбийца еще несколько недель назад, сделав выбор в пользу Бактиера Зайнутдинова и Чидеры Эджуке. Покупка Карраскаля уже невозможна из-за нового лимита на легионеров в РПЛ (8+17).
Агент Давид де ла Пенья сообщал, что ЦСКА был близок к подписанию Карраскаля, но клубы не могли договориться о сумме трансфера.
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