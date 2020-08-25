«СЭ»: Кузяев отклонил предложение «Зенита»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев не захотел подписывать новый контракт с «Зенитом», сообщает «Спорт-Экспресс».
Клуб предлагал игроку соглашение на выгодных условиях, позволяющих позже без проблем уйти в европейскую команду. Россиянин отказал питерцам, поскольку хочет продолжить карьеру за границей.
Сообщалось, что двухлетний контракт Кузяеву предложил «Алавес».
- Футболист выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
- В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
- Контракт Кузяева с петербуржцами истек 31 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»