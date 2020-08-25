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    «СЭ»: Кузяев отклонил предложение «Зенита»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев не захотел подписывать новый контракт с «Зенитом», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Клуб предлагал игроку соглашение на выгодных условиях, позволяющих позже без проблем уйти в европейскую команду. Россиянин отказал питерцам, поскольку хочет продолжить карьеру за границей.

    Сообщалось, что двухлетний контракт Кузяеву предложил «Алавес».

    • Футболист выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
    • В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
    • Контракт Кузяева с петербуржцами истек 31 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2020 21:49
    Комментарии24
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      Рейтинг: +4911

      Alekxei Z. 49 минут назад

      Бомжы вы конченые дебилы. Парень просто хочет жить в другой стране.
      Ему насрать на деньги Газпрома , просто хочет в нормальную страну. Это его право .

      0
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      Рейтинг: +7927

      paracetamol 1 час назад

      Зазнался паря, а вообщет-то он на спаде карьеры!

      0
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      Рейтинг: +2141

      ziborock 1 час назад

      У Кузяева появился разум!

      0
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      ...
      Рейтинг: +7927

      paracetamol > ziborock 1 час назад

      А может атрофировался? Зенит 2 раза не предлагает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2296

      Гавроша 1 час назад

      Рылам заткнуться, без вас обойдутся!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3135

      TOMSON 1 час назад

      Очень жаль конечно. Добротный, универсальный игрок. Ниже определённого уровня не играет и не сдаётся в любом матче.
      Но желание его понятно и логично.
      Удачи ему в новом клубе. Уверен у него все получится.

      0
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      Рейтинг: +490

      амани 1 час назад

      ну и правильно.....покажи себя ......

      0
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      Рейтинг: +2611

      mutabor0992 1 час назад

      Самому зиниту и отказал...Наверно прямо сейчас ему подбрасывают наркотики,стул Пака и трусики Бузовой...Чтобы посговорчивей был.)

      4
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      Рейтинг: +8350

      ilichkadr 2 часа назад

      Что-то верится с трудом, что Зенит предлагал Далеру соглашение на выгодных условиях, а тот пожелал податься в не понятный «Алавес»? Сейчас Кузяев без команды и контракта, но в сборную Черчесов его вызывал. Бред какой-то.

      6
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      Рейтинг: +41180

      portero 2 часа назад

      последнее время на банке, после травмы никак стабильно не играл....
      Удачи в тёплых странах !!!

      1
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      Рейтинг: +2191

      Semenycch 2 часа назад

      СЭ доверия нет, помойная яма, поэтому комментировать пока нечего.

      4
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      Рейтинг: +41180

      portero > Semenycch 2 часа назад

      в самой честной прессе 40% правды, так что верить нельзя никому (только мюллеру можно...17 мгновений..)

      2
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      Рейтинг: +7927

      paracetamol > portero 1 час назад

      И Миллеру!

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