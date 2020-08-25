«СЭ»: Кузяев отклонил предложение «Зенита»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев не захотел подписывать новый контракт с «Зенитом», сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб предлагал игроку соглашение на выгодных условиях, позволяющих позже без проблем уйти в европейскую команду. Россиянин отказал питерцам, поскольку хочет продолжить карьеру за границей.

Сообщалось, что двухлетний контракт Кузяеву предложил «Алавес».