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    Арустамян: «Алавес» предложил Кузяеву двухлетний контракт

    Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев близок к переходу в «Алавес».

    По информации журналиста Нобеля Арустамяна, стороны ведут переговоры о подписании контракта до 2022 года.

    В случае перехода в испанский клуб россиянину придется пойти на понижение зарплаты, но для него амбиции играть в Европе важнее финансовой составляющей.

    Также интерес к хавбеку проявляют «Спартак» и «Краснодар», но его приоритет – уехать за границу.

    • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
    • В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
    • 31 июля контракт игрока с клубом истек, и он стал свободным агентом.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +160

      cevin cigan 16 минут назад

      Молоток Далер,выбрал сильный чемп и не повёлся на бабло! Будем надеяться,что Алавес станет этаким "трамплином" в будущей карьере игрока!

      0
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      Рейтинг: +7482

      alarm 27 минут назад

      рыночная цена кузяева 8 лямов, в алавесе только 2 игрока дороже. скорее всего, будет в твёрдой основе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1375

      Andrering87 > alarm 5 минут назад

      Это не факт, уровень наших футболистов оставляет желать лучшего...

      0
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      Рейтинг: +2237

      Питерский князь 29 минут назад

      Если уйдешь, то иди в Краснодар, не порти себе жизнь.

      1
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      Рейтинг: +5164

      серега кашин 34 минуты назад

      немного у нас таких, которые хотят играть в лучших чемпионатак и против сильнейших игроков мира

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