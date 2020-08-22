Арустамян: «Алавес» предложил Кузяеву двухлетний контракт

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев близок к переходу в «Алавес».

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, стороны ведут переговоры о подписании контракта до 2022 года.

В случае перехода в испанский клуб россиянину придется пойти на понижение зарплаты, но для него амбиции играть в Европе важнее финансовой составляющей.

Также интерес к хавбеку проявляют «Спартак» и «Краснодар», но его приоритет – уехать за границу.