Арустамян: «Алавес» предложил Кузяеву двухлетний контракт

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев близок к переходу в «Алавес».
По информации журналиста Нобеля Арустамяна, стороны ведут переговоры о подписании контракта до 2022 года.
В случае перехода в испанский клуб россиянину придется пойти на понижение зарплаты, но для него амбиции играть в Европе важнее финансовой составляющей.
Также интерес к хавбеку проявляют «Спартак» и «Краснодар», но его приоритет – уехать за границу.
- Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
- В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
- 31 июля контракт игрока с клубом истек, и он стал свободным агентом.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна