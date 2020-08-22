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Арустамян: «Алавес» предложил Кузяеву двухлетний контракт

22 августа 2020, 14:23
13

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев близок к переходу в «Алавес».

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, стороны ведут переговоры о подписании контракта до 2022 года.

В случае перехода в испанский клуб россиянину придется пойти на понижение зарплаты, но для него амбиции играть в Европе важнее финансовой составляющей.

Также интерес к хавбеку проявляют «Спартак» и «Краснодар», но его приоритет – уехать за границу.

  • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
  • В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
  • 31 июля контракт игрока с клубом истек, и он стал свободным агентом.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Алавес Зенит Кузяев Далер Арустамян Нобель
Комментарии (13)
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серега кашин
1598096501
немного у нас таких, которые хотят играть в лучших чемпионатак и против сильнейших игроков мира
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cevin cigan
1598097548
Молоток Далер,выбрал сильный чемп и не повёлся на бабло! Будем надеяться,что Алавес станет этаким "трамплином" в будущей карьере игрока!
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Дедуктор
1598099824
Из великого клуба, регулярного участника ЛЧ, в середняка-аутсайдера Ла-лиги. Плохой вариант.
Ответить
ImpNaz.com
1598099905
Все правильно, надо ехать в Испанию!
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волчарик
1598101358
Очень спорный вариант.
Ответить
ААМ
1598102340
Пусть играет в Испании, а мы посмотрим.
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diadushka
1598108087
на повышение пошел в Алавес, молодец!
Ответить
paracetamol
1598126328
Удачи Кузе!
Ответить
neveldomha
1598247310
Кузяев хочет пожить в европе, а играть - это второстепенное, как и сам клуб. Бессмысленно ему желать удачи, так как вечному середняку Алавесу нечего ловить.
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