Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    «Бавария» побила рекорд ЛЧ по числу побед подряд

    В финале Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0.

    Эта победа стала 11-й подряд для мюнхенской команды в играх главного еврокубка.

    Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд турнира.

    «Бавария» превзошла свое же достижение, установленное в сезоне-2012/13, и которое в сезоне-2014/15 повторил «Реал».

    «Бавария» выиграла все матчи Лиги чемпионов. Это первый случай в истории

    «Бавария» забила 500-й гол в ЛЧ. Больше только у «Реала» и «Барселоны»

    Пять футболистов выиграли второй требл с «Баварией» спустя семь лет

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78628
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru