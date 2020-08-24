«Бавария» побила рекорд ЛЧ по числу побед подряд

В финале Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0.

Эта победа стала 11-й подряд для мюнхенской команды в играх главного еврокубка.

Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд турнира.

«Бавария» превзошла свое же достижение, установленное в сезоне-2012/13, и которое в сезоне-2014/15 повторил «Реал».

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