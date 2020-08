«Бавария» забила 500-й гол в ЛЧ. Больше только у «Реала» и «Барселоны»

«Бавария» обыграла «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:0).

Гол Кингсли Комана стал 500-м для мюнхенцев в истории турнира.

Больше «Баварии» забили только «Реал» (567 голов) и «Барселона» (517).

500 – FC Bayern München have scored their 500th UEFA Champions League goal becoming just the third side to reach this tally in the competition after Barcelona (517) and Real Madrid (567). Opener. #PSGFCB #UCLfinal pic.twitter.com/KxsyPJbVYL