Неймар поздравил «Байер» вместо «Баварии» с победой в ЛЧ

Форвард «ПСЖ» Неймар допустил ошибку в посте, опубликованном в твиттере после поражения в финале Лиги чемпионов.

Бразилец перепутал «Баварию» и «Байер», поздравив с победой леверкузенский клуб.

«Поражения – это часть спорта. Мы пытались сделать все и сражались до конца. Спасибо за поддержку и любовь каждого из вас. Мои поздравления «Байеру», – написал Неймар.

«Спасибо, Неймар! Не очень понимаем, почему ты поздравляешь нас, ведь мы находимся в отпуске и играем в FIFA... Но спасибо», – отреагировала в комментариях пресс-служба «Байера».