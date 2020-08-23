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    Неймар поздравил «Байер» вместо «Баварии» с победой в ЛЧ

    Форвард «ПСЖ» Неймар допустил ошибку в посте, опубликованном в твиттере после поражения в финале Лиги чемпионов.

    Бразилец перепутал «Баварию» и «Байер», поздравив с победой леверкузенский клуб.

    «Поражения – это часть спорта. Мы пытались сделать все и сражались до конца. Спасибо за поддержку и любовь каждого из вас. Мои поздравления «Байеру», – написал Неймар.

    «Спасибо, Неймар! Не очень понимаем, почему ты поздравляешь нас, ведь мы находимся в отпуске и играем в FIFA... Но спасибо», – отреагировала в комментариях пресс-служба «Байера».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Неймара

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2587

      mutabor0992 11 минут назад

      Походу он дебил.Да еще и торчит.Во обезьяна!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3740

      Томик 1 час назад

      А что, это разные клубы? Как Австрия и Австралия? Вот же ж бл.ть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +792

      Михаил_Боярский > Томик 17 минут назад

      Как Швеция и Швейцария.

      1
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      Рейтинг: +7

      tutrighovebuit 1 час назад

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      Рейтинг: +2098

      Аристократ Олжик 2 часа назад

      Сто пудов сделал специально, клоун есть клоун

      -1
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      Рейтинг: +16344

      bset > Аристократ Олжик 2 часа назад

      Вместо Bayern написал Bayer. Срочно унизить этого наглеца!

      2
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      Рейтинг: +1363

      acor94 2 часа назад

      Да обычная опечатка.

      3
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      Рейтинг: +2876

      zatonn > acor94 1 час назад

      Автозамена подвела, будь она неладна!)))

      2
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      Рейтинг: +41132

      portero > zatonn 1 час назад

      вполне возможно, часто сам попадал , сейчас реже....

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