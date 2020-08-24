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Неймар поздравил «Байер» вместо «Баварии» с победой в ЛЧ

24 августа 2020, 10:29
11

Форвард «ПСЖ» Неймар допустил ошибку в посте, опубликованном в твиттере после поражения в финале Лиги чемпионов.

Бразилец перепутал «Баварию» и «Байер», поздравив с победой леверкузенский клуб.

«Поражения – это часть спорта. Мы пытались сделать все и сражались до конца. Спасибо за поддержку и любовь каждого из вас. Мои поздравления «Байеру», – написал Неймар.

«Спасибо, Неймар! Не очень понимаем, почему ты поздравляешь нас, ведь мы находимся в отпуске и играем в FIFA... Но спасибо», – отреагировала в комментариях пресс-служба «Байера».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Неймара
Лига чемпионов ПСЖ Бавария Байер Неймар
Комментарии (11)
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acor94
1598254670
Да обычная опечатка.
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Аристократ Олжик
1598255040
Сто пудов сделал специально, клоун есть клоун
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tutrighovebuit
1598257313
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Томик
1598259424
А что, это разные клубы? Как Австрия и Австралия? Вот же ж бл.ть.
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mutabor0992
1598262956
Походу он дебил.Да еще и торчит.Во обезьяна!
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Старикан
1598265210
А в пресс-службе Байера ребята с юмором, не расстерялись))
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DOCTOR PENALTY
1598265411
Этот в своём репертуаре. Спроси, за кого сейчас играешь, ответит, что за Монако.
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Снег
1599235125
Безграмотные дебилы. Такие деньги получают за футбол, двух слов связать не могут, географию не знают. Никогда вы в своей Бразилии не будете воспитанными и грамотными. Трущобы ваш дом всегда: сколько бы денег вы не получали.
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