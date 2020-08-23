Неймар поздравил «Байер» вместо «Баварии» с победой в ЛЧ

Походу он дебил.Да еще и торчит.Во обезьяна!
Форвард «ПСЖ» Неймар допустил ошибку в посте, опубликованном в твиттере после поражения в финале Лиги чемпионов.
Бразилец перепутал «Баварию» и «Байер», поздравив с победой леверкузенский клуб.
«Поражения – это часть спорта. Мы пытались сделать все и сражались до конца. Спасибо за поддержку и любовь каждого из вас. Мои поздравления «Байеру», – написал Неймар.
«Спасибо, Неймар! Не очень понимаем, почему ты поздравляешь нас, ведь мы находимся в отпуске и играем в FIFA... Но спасибо», – отреагировала в комментариях пресс-служба «Байера».
Obrigado, @neymarjr!No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias pic.twitter.com/AdoYyZL3dS— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020