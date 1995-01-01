Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Степашин – Кикнадзе: «Если болельщики тебе не нужны, иди в другое место»

    Член совета директоров «Динамо» и компании «РЖД» Сергей Степашин прокомментировал заявление генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе в адрес болельщиков на встрече двухнедельной давности.

    – Что думаете о недавней скандальной встрече гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе с болельщиками клуба?

    – Не обсуждаю это.

    – Но как отнеслись к его фразе в адрес болельщиков о том, что не они принимают решения и ни с какой точки зрения не могут оказывать влияние на клуб?

    – Я очень просто отвечу: футбол, театр и кино для зрителей. Повторю еще раз: футбол для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место.

    Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим. Вот есть здесь, около метро «Динамо», яма, о которой мы с вами уже говорили. Пусть Вася пойдет ее покопает.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      veter78 53 минуты назад

      Адекватных людей приятно слушать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Brabus71 1 час назад

      В европе дня не проработал бы после таких слов, Кикнадзе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2239

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Молодец, Степашин! Сказал все как надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      Январь 59 1 час назад

      Что вы хотите от Кикнадзе. Комментатор попал на руководящий пост и возомнил Себя вершителем судеб. Гнать с позором, с формулировкой "За несоответствие уровня развития, уровня интеллекта и общего образования".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12454

      vladimir-7 1 час назад

      А кто В.Кикнадзе привел в Локомотив?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      vsespartak01 1 час назад

      этому кикнадзу давно пора помахать ручками!и что его все в локо держат?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11706

      silver29 2 часа назад

      Вполне логично было выгнать кикнадзе с "волчьим билетом" сразу после тупого заявления. хотя и сейчас не поздно, в назидание другим, кто не понимает что футбол для болельщиков, а не для набивания собственных карманов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3691

      Томик 2 часа назад

      Когда смотрел выступление Кикнадзе на встрече с болельщиками - ушам своим не поверил. Ну кто в здравом уме такой бред нести будет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11706

      silver29 > Томик 2 часа назад

      Это от перекоса сознания когда из грязи сразу в князи ((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      gunstilzit 2 часа назад

      Молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -685

      Аденн 2 часа назад

      в бЗенит например, гы-гы-гы

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78590
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru