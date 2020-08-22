Степашин – Кикнадзе: «Если болельщики тебе не нужны, иди в другое место»

Член совета директоров «Динамо» и компании «РЖД» Сергей Степашин прокомментировал заявление генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе в адрес болельщиков на встрече двухнедельной давности.

– Что думаете о недавней скандальной встрече гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе с болельщиками клуба?

– Не обсуждаю это.

– Но как отнеслись к его фразе в адрес болельщиков о том, что не они принимают решения и ни с какой точки зрения не могут оказывать влияние на клуб?

– Я очень просто отвечу: футбол, театр и кино для зрителей. Повторю еще раз: футбол для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место.

Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим. Вот есть здесь, около метро «Динамо», яма, о которой мы с вами уже говорили. Пусть Вася пойдет ее покопает.