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  • Степашин – Кикнадзе: «Если болельщики тебе не нужны, иди в другое место»

Степашин – Кикнадзе: «Если болельщики тебе не нужны, иди в другое место»

22 августа 2020, 15:47
16

Член совета директоров «Динамо» и компании «РЖД» Сергей Степашин прокомментировал заявление генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе в адрес болельщиков на встрече двухнедельной давности.

– Что думаете о недавней скандальной встрече гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе с болельщиками клуба?

– Не обсуждаю это.

– Но как отнеслись к его фразе в адрес болельщиков о том, что не они принимают решения и ни с какой точки зрения не могут оказывать влияние на клуб?

– Я очень просто отвечу: футбол, театр и кино для зрителей. Повторю еще раз: футбол для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место.

Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим. Вот есть здесь, около метро «Динамо», яма, о которой мы с вами уже говорили. Пусть Вася пойдет ее покопает.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Кикнадзе Василий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kan85
1598100708
Все по делу!
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Антибиотик
1598101199
Побольше бы таких выпадов от публичных людей в адрес грузина и мещеряка.
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vsespartak01
1598104119
этому кикнадзу давно пора помахать ручками!и что его все в локо держат?
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Январь 59
1598106188
Что вы хотите от Кикнадзе. Комментатор попал на руководящий пост и возомнил Себя вершителем судеб. Гнать с позором, с формулировкой "За несоответствие уровня развития, уровня интеллекта и общего образования".
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Ганнибал Лектор
1598106369
Молодец, Степашин! Сказал все как надо
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Brabus71
1598106523
В европе дня не проработал бы после таких слов, Кикнадзе
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veter78
1598107066
Адекватных людей приятно слушать
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balam
1598112875
хорошо сказал.и по делу.спасибо
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Мага 13
1598113499
вот что значит культурный человек, культурно послал возомнившего себя небожителем грызуна кобыле в трещину) уважуха, всё по делу сказал.
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житель СПб
1598132088
Пусть Вася идет ямы капать! - отлично сказано.
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