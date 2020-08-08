«Можете ухать, кричать и визжать что хотите. Я не уйду из клуба»: Кикнадзе поругался с болельщиками «Локомотива»

Во время сегодняшней встречи с болельщиками у генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе возник конфликт с фанатами.

– Я единственный раз отреагировал, когда спровоцировали, а ты что себе сейчас позволил? Я хочу сказать одно: еще одно такое же выступление – мы всей командой встанем и уйдем, на этом мы прекратим общение с болельщиками.

– Куда делся Юрий Палыч Семин?

– Как будто ты не знаешь, куда он делся. Я вам объясняю, куда он делся давным давно и в который раз. Я хочу сказать вам, здесь собравшимся: я слышу, когда вы кричите: «Кикнадзе, уходи из клуба». Я не уйду из клуба, не уйду, и сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным. Но то, что делаете вы – на мой взгляд, это позор.

Пожалуйста, Христа ради, кричите в мой адрес все что угодно, я признаю за вами право иметь собственное мнение. Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба. Не вы! Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьезное влияние на клуб. Ни с той точки зрения, какой финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той точки зрения, какую поддержку вы оказываете на трибунах. Позорно, в течение восьми матчей вы вставали и уходили на 20-й минуте и оставляли команду без поддержки.

Только одно слышно: «Уберите Кикнадзе, уберите!». В чем ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы сейчас можете ухать, кричать и визжать, все, что хотите, пожалуйста, имеете право. Команда пришла к вам отвечать на ваши вопросы, а вы используете это для того, чтобы лишний раз дернуть меня, но не получается, ребята! Перед вами сидит команда, общайтесь с ней. Что вы выносите вопросы, за которые я отвечаю?

У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой. Что вы ее размениваете на то, чтобы продемонстрировать то, что вы демонстрируете на протяжении нескольких месяцев. Я все прекрасно знаю о вас, представляю и понимаю. Объясняю вам: по уставу решение по генеральному директору принимается на совете директоров. Я не вижу объективных причин ставить на совете директоров вопрос о моем увольнении.

Короче, у вас вопросы к команде есть? К женской команде, которая в этом году боролась за чемпионство? К «Казанке», к молодежке? Если есть – задавайте, если вопросов нет – давайте заканчивать. Я сегодня не заинтересован в общении с вами в том формате, в котором это было год назад. Я все ваши вопросы знаю, неоднократно отвечал на них, мою позицию вы знаете. Хотите говорить с игроками и тренерами – пожалуйста. Не хотите – давайте не тратить время.