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    «Можете ухать, кричать и визжать, что хотите. Я не уйду из клуба»: Кикнадзе поругался с болельщиками «Локомотива»

    Во время сегодняшней встречи с болельщиками у генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе возник конфликт с фанатами.

    – Я единственный раз отреагировал, когда спровоцировали, а ты что себе сейчас позволил? Я хочу сказать одно: еще одно такое же выступление – мы всей командой встанем и уйдем, на этом мы прекратим общение с болельщиками.

    – Куда делся Юрий Палыч Семин?

    – Как будто ты не знаешь, куда он делся. Я вам объясняю, куда он делся давным давно и в который раз. Я хочу сказать вам, здесь собравшимся: я слышу, когда вы кричите: «Кикнадзе, уходи из клуба». Я не уйду из клуба, не уйду, и сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным. Но то, что делаете вы – на мой взгляд, это позор.

    Пожалуйста, Христа ради, кричите в мой адрес все, что угодно, я признаю за вами право иметь собственное мнение. Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба. Не вы! Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьезное влияние на клуб. Ни с той точки зрения, какой финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той точки зрения, какую поддержку вы оказываете на трибунах. Позорно, в течение восьми матчей вы вставали и уходили на 20-й минуте и оставляли команду без поддержки.

    Только одно слышно: «Уберите Кикнадзе, уберите!». В чем ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы сейчас можете ухать, кричать и визжать, все, что хотите, пожалуйста, имеете право. Команда пришла к вам отвечать на ваши вопросы, а вы используете это для того, чтобы лишний раз дернуть меня, но не получается, ребята! Перед вами сидит команда, общайтесь с ней. Что вы выносите вопросы, за которые я отвечаю?

    У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой. Что вы ее размениваете на то, чтобы продемонстрировать то, что вы демонстрируете на протяжении нескольких месяцев. Я все прекрасно знаю о вас, представляю и понимаю. Объясняю вам: по уставу решение по генеральному директору принимается на совете директоров. Я не вижу объективных причин ставить на совете директоров вопрос о моем увольнении.

    Короче, у вас вопросы к команде есть? К женской команде, которая в этом году боролась за чемпионство? К «Казанке», к молодежке? Если есть – задавайте, если вопросов нет – давайте заканчивать. Я сегодня не заинтересован в общении с вами в том формате, в котором это было год назад. Я все ваши вопросы знаю, неоднократно отвечал на них, мою позицию вы знаете. Хотите говорить с игроками и тренерами – пожалуйста. Не хотите – давайте не тратить время.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2993

      TOMSON 12 минут назад

      Согласен, что глупо приходить на 20 минут и потом уходить. Надо не приходить вообще. Пару раз увидят пустой стадион и задумаются про влияние и все остальное.

      -1
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      Рейтинг: +1095

      Play 22 минуты назад

      Хах, ну Локомотиву, прямо скажем, не везёт на директоров) каждый новый хуже предыдущего. Этот конечно исполняет на ура, спрашивается для кого команда играет если не для болельщиков, а руководство клуба откровенно ссыт фанатам в глаза.

      3
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      Рейтинг: -70

      Волька 35 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лохомоты позор!Одну игру у Спартака выиграют за всю жизнь а остальное сливают особенно регулярно гомосекам -бомжам,такое ощущение специально.

      -5
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      Рейтинг: +10802

      silver29 43 минуты назад

      кикнадзе (намерянно с маленькой) уйдет, за ним вытряхнут мусор и более его никто не вспомнит, а Палыч это неразрывная связь с Локомотивом, он его создал таким, они навсегда вместе в истории российского футбола останутся.

      4
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      Рейтинг: -70

      Волька > silver29 30 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какая история позорные лохомоты,лохи,лошары.Уважать вас не за что

      -6
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      Рейтинг: +6183

      alarm 49 минут назад

      на всякий случай стало очень стыдно за спартак!

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      Рейтинг: -70

      Волька > alarm 35 минут назад

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      Рейтинг: -70

      Волька > alarm 35 минут назад

      Немытый

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      Рейтинг: +294

      iluha1907 49 минут назад

      Цирк знатный получился конечно

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      Рейтинг: +6183

      alarm 49 минут назад

      визжать? он с болельщиками спартака ругался, что ли?)

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      Рейтинг: +1741

      vsespartak01 > alarm 4 минуты назад

      тышшу раз доказываешь,что ты идиотина,,как и подавляющее ваше отребье недоболел!стыдно за зенит !

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