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  • «Можете ухать, кричать и визжать что хотите. Я не уйду из клуба»: Кикнадзе поругался с болельщиками «Локомотива»

«Можете ухать, кричать и визжать что хотите. Я не уйду из клуба»: Кикнадзе поругался с болельщиками «Локомотива»

8 августа 2020, 15:20
41

Во время сегодняшней встречи с болельщиками у генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе возник конфликт с фанатами.

– Я единственный раз отреагировал, когда спровоцировали, а ты что себе сейчас позволил? Я хочу сказать одно: еще одно такое же выступление – мы всей командой встанем и уйдем, на этом мы прекратим общение с болельщиками.

– Куда делся Юрий Палыч Семин?

– Как будто ты не знаешь, куда он делся. Я вам объясняю, куда он делся давным давно и в который раз. Я хочу сказать вам, здесь собравшимся: я слышу, когда вы кричите: «Кикнадзе, уходи из клуба». Я не уйду из клуба, не уйду, и сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным. Но то, что делаете вы – на мой взгляд, это позор.

Пожалуйста, Христа ради, кричите в мой адрес все что угодно, я признаю за вами право иметь собственное мнение. Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба. Не вы! Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьезное влияние на клуб. Ни с той точки зрения, какой финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той точки зрения, какую поддержку вы оказываете на трибунах. Позорно, в течение восьми матчей вы вставали и уходили на 20-й минуте и оставляли команду без поддержки.

Только одно слышно: «Уберите Кикнадзе, уберите!». В чем ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы сейчас можете ухать, кричать и визжать, все, что хотите, пожалуйста, имеете право. Команда пришла к вам отвечать на ваши вопросы, а вы используете это для того, чтобы лишний раз дернуть меня, но не получается, ребята! Перед вами сидит команда, общайтесь с ней. Что вы выносите вопросы, за которые я отвечаю?

У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой. Что вы ее размениваете на то, чтобы продемонстрировать то, что вы демонстрируете на протяжении нескольких месяцев. Я все прекрасно знаю о вас, представляю и понимаю. Объясняю вам: по уставу решение по генеральному директору принимается на совете директоров. Я не вижу объективных причин ставить на совете директоров вопрос о моем увольнении.

Короче, у вас вопросы к команде есть? К женской команде, которая в этом году боролась за чемпионство? К «Казанке», к молодежке? Если есть – задавайте, если вопросов нет – давайте заканчивать. Я сегодня не заинтересован в общении с вами в том формате, в котором это было год назад. Я все ваши вопросы знаю, неоднократно отвечал на них, мою позицию вы знаете. Хотите говорить с игроками и тренерами – пожалуйста. Не хотите – давайте не тратить время.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (41)
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Волька
1596890394
Лохомоты позор!Одну игру у Спартака выиграют за всю жизнь а остальное сливают особенно регулярно гомосекам -бомжам,такое ощущение специально.
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1596891172
Хах, ну Локомотиву, прямо скажем, не везёт на директоров) каждый новый хуже предыдущего. Этот конечно исполняет на ура, спрашивается для кого команда играет если не для болельщиков, а руководство клуба откровенно ссыт фанатам в глаза.
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Ганнибал Лектор
1596894736
Поймал себя на мысли, что его вообще не интересует мнение болельщиков, ибо они для него - стадо.
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kvm
1596896447
грузинская истеричка
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derrik2000
1596898852
В чём-то он прав. В частности, в том, что в профессиональном клубе всё решает генеральный директор, а не болельщики, у которых нет финансовых рычагов для влияния. А вопрос назначения генерального директора находится в компетенции общего собрания акционеров клуба. Локомотив - клуб РЖД+ ещё "сколькотамакций". Этим всё сказано. Мне, например, он тоже, как "Шпециалист футбола и прекрасный администратор" не нравится категорически.
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ilichkadr
1596899069
Думается мне, что это начало Васиного конца. Подобная борзота, получившая общественный резонанс, валенком не прокатится. Наверняка в кулуарах власти эта тема всплывёт. Полагаю, Валерий Баринов, другие известные болельщики Локо выскажут своё мнение.
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Ивантеевец
1596901083
Кикнадзе в очередной раз доказал, что он временщик в данной теме. Болельщики, фанаты и другие причастные к клубу НЕ ДОЛЖНЫ вообще принимать участия в финансовых и управленческих делах клуба (кроме тех когда уже настает полный швах). Футбол, Вася, в первую очередь для болельщиков, и если ты этого не знаешь, уйди и не мути воду P.S. Администраторы Бомбардира, если вы есть вообще займитесь своей работой и уберите с ресурса дибилоидную школату и неодекватных особей. Здесь интересно читать мнения адекватных людей, а не шлак на каждой ветке от прыщавых спермотаксикозников.
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vmonomah17
1596902967
Этого идиота выгонят только пустые трибуны
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Соарес
1596903039
Редкостный гон.дон.
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Fan Loko mik
1596904147
Желаю удачи команде и ЛИЧНО НИКОЛИЧУ!!! НО КИК ДЕБИЛ И ПРОСТО ОБЯЗАН УЙТИ!!!! С таким характером ему нужно вступать в клуб Саакашвили!!!
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