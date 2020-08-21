73-летний Хиддинк возглавил сборную Кюрасао

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк получил работу в Кюрасао. Он возглавил местную сборную.

«Это, возможно, не очевидное решение, но я не смог отказать. Кюрасао сделал большой рывок за последние годы, я хочу помочь игрокам и штабу подняться еще выше», – цитирует нидерландца FOX Sports.