Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    73-летний Хиддинк возглавил сборную Кюрасао

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк получил работу в Кюрасао. Он возглавил местную сборную.

    «Это, возможно, не очевидное решение, но я не смог отказать. Кюрасао сделал большой рывок за последние годы, я хочу помочь игрокам и штабу подняться еще выше», – цитирует нидерландца FOX Sports.

    • Остров в Карибском море Кюрасао принадлежит Нидерландам.
    • Хиддинк доходил со сборной России до полуфинала Евро-2008.
    • Последним местом его работы была олимпийская сборная Китая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: FOX Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +184

      Спартач80 18 минут назад

      А аларм просто сборную Сосао,помощником-сожителем боратка у него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7483

      alarm 32 минуты назад

      мало кто отказался бы оказаться там на пенсии, да чтоб ещё и платили)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17918

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Гус решил немного поразвлечься.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78573
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru