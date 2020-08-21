73-летний Хиддинк возглавил сборную Кюрасао

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк получил работу в Кюрасао. Он возглавил местную сборную.
«Это, возможно, не очевидное решение, но я не смог отказать. Кюрасао сделал большой рывок за последние годы, я хочу помочь игрокам и штабу подняться еще выше», – цитирует нидерландца FOX Sports.
- Остров в Карибском море Кюрасао принадлежит Нидерландам.
- Хиддинк доходил со сборной России до полуфинала Евро-2008.
- Последним местом его работы была олимпийская сборная Китая.
Источник: FOX Sports