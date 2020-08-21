В Греции против Магуайра возбудили уголовное дело

В отношении защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра открыто дело за нападение на полицейских.

По информации BBC Radio Manchester Sport, английский футболист обвиняется в неповиновении, нанесении телесных повреждений, оскорблении и попытке подкупа должностных лиц.

Помимо капитана «МЮ» под арестом в Греции находятся двое его друзей.

Ранее сообщалось, что задержание Магуайра произошло сегодня утром возле бара, где у него произошел конфликт с туристами из Англии.