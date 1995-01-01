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    Капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра арестовали в Греции

    Сегодня утром греческая полиция задержала центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

    Футболиста арестовали за неповиновение представителям власти – правоохранители пытались успокоить конфликт между спортсменом и английскими туристами около бара, но те отказывались следовать указаниям силовиков.

    В итоге все участники инцидента, в том числе Магуайр, оказались в полицейском участке.

    В «Манчестер Юнайтед» знают об аресте капитана команды. В клубе заявили, что игрок сотрудничает с властями Греции.

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    Источник: The Independent

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2220

      Питерский князь 52 минуты назад

      Надо было кастрировать и отпустить, ох уж эти англосаксы!
      =))))

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      Рейтинг: +2205

      Бухбух 58 минут назад

      Сотрудничает - это по совместительству что-ли?

      1
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      Рейтинг: +1583

      ALEX ML 1 час назад

      Похмелят и выпустят

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