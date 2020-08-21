Капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра арестовали в Греции

Сегодня утром греческая полиция задержала центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

Футболиста арестовали за неповиновение представителям власти – правоохранители пытались успокоить конфликт между спортсменом и английскими туристами около бара, но те отказывались следовать указаниям силовиков.

В итоге все участники инцидента, в том числе Магуайр, оказались в полицейском участке.

В «Манчестер Юнайтед» знают об аресте капитана команды. В клубе заявили, что игрок сотрудничает с властями Греции.