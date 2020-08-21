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  • Ловрен: «Я намеренно ударил Рамоса локтем. Это в ответ за Салаха»

Ловрен: «Я намеренно ударил Рамоса локтем. Это в ответ за Салаха»

21 августа 2020, 11:49
22

Защитник «Зенита» Деян Ловрен признался, что специально ударил локтем Серхио Рамоса в матче между сборными Хорватии и Испании (3:2).

«Специально ли я ударил Рамоса? Да, может быть. Модрич пытался успокоить мой гнев к Рамосу, но я намеренно ударил Серхио локтем. После этого мы были квиты.

Я уважаю Рамоса, ведь он выиграл множество титулов, но я не перевариваю его поведение. Терпеть не могу, когда специально травмируют игроков. Я не хочу поднимать эту историю, но считаю, что Рамос специально нанес травму моему другу, так что это был подходящий момент для мести», – заявил Ловрен.

  • Ловрен отомстил за эпизод в финале Лиги чемпионов-2017/18, когда Рамос сыграл жестко против Салаха и тот получил травму.
  • «Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1).

Источник: MAJ
Россия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Реал Рамос Серхио Ловрен Деян
Комментарии (22)
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Стаz
1597999935
Теперь молись, чтоб вам Реал не попался в ЛЧ
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alp
1598001529
трепещите, противники Зенита. У нас есть тафгай ))
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paracetamol
1598004026
Рамос такой, морда просит кирпича!
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Spartak Piter
1598004893
Петушня))
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кто там
1598006648
Эх. В группе бзениту посеят слабенькие команды что бы дать шанс на 3е местов, а из группы не выйдут)
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petrucho-spb
1598011477
Рамос грязный игрок,такой же как Верблум бывший Цска и как Гарсия бывший Зенит.По делу.
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Artemka444
1598017359
оба падали что фигню то нести!!!!!
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Бухбух
1598031784
За такое признание можно и дискву схлопотать
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paracetamol
1598089378
Жиге еще разок по ребрам съезди, но тихонечко.
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