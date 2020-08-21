Ловрен: «Я намеренно ударил Рамоса локтем. Это в ответ за Салаха»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен признался, что специально ударил локтем Серхио Рамоса в матче между сборными Хорватии и Испании (3:2).

«Специально ли я ударил Рамоса? Да, может быть. Модрич пытался успокоить мой гнев к Рамосу, но я намеренно ударил Серхио локтем. После этого мы были квиты.

Я уважаю Рамоса, ведь он выиграл множество титулов, но я не перевариваю его поведение. Терпеть не могу, когда специально травмируют игроков. Я не хочу поднимать эту историю, но считаю, что Рамос специально нанес травму моему другу, так что это был подходящий момент для мести», – заявил Ловрен.