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    Ловрен: «Я намеренно ударил Рамоса локтем. Это в ответ за Салаха»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен признался, что специально ударил локтем Серхио Рамоса в матче между сборными Хорватии и Испании (3:2).

    «Специально ли я ударил Рамоса? Да, может быть. Модрич пытался успокоить мой гнев к Рамосу, но я намеренно ударил Серхио локтем. После этого мы были квиты.

    Я уважаю Рамоса, ведь он выиграл множество титулов, но я не перевариваю его поведение. Терпеть не могу, когда специально травмируют игроков. Я не хочу поднимать эту историю, но считаю, что Рамос специально нанес травму моему другу, так что это был подходящий момент для мести», – заявил Ловрен.

    • Ловрен отомстил за эпизод в финале Лиги чемпионов-2017/18, когда Рамос сыграл жестко против Салаха и тот получил травму.
    • «Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: MAJ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1040

      Стаz 9 минут назад

      Теперь молись, чтоб вам Реал не попался в ЛЧ

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