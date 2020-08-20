РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

Московское «Динамо» наказано запретом на трансферы. Соответствующее решение приняла Палата РФС по разрешению споров.

Столичному клубу нельзя регистрировать новичков пока не будет выплачена задолженность нападающему Николаю Обольскому.

«Динамо» должно погасить перед футболистом долг по компенсационным выплатам, а также выплатить ему проценты за задержку.