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    РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

    Московское «Динамо» наказано запретом на трансферы. Соответствующее решение приняла Палата РФС по разрешению споров.

    Столичному клубу нельзя регистрировать новичков пока не будет выплачена задолженность нападающему Николаю Обольскому.

    «Динамо» должно погасить перед футболистом долг по компенсационным выплатам, а также выплатить ему проценты за задержку.

    • Обольский – воспитанник московского клуба.
    • С 1 июля форвард получил статус свободного агента.
    • В июне сообщалось об интересе к нему из Испании.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    20.08.2020 22:44
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