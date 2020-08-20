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РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

20 августа 2020, 22:44
7

Московское «Динамо» наказано запретом на трансферы. Соответствующее решение приняла Палата РФС по разрешению споров.

Столичному клубу нельзя регистрировать новичков пока не будет выплачена задолженность нападающему Николаю Обольскому.

«Динамо» должно погасить перед футболистом долг по компенсационным выплатам, а также выплатить ему проценты за задержку.

  • Обольский – воспитанник московского клуба.
  • С 1 июля форвард получил статус свободного агента.
  • В июне сообщалось об интересе к нему из Испании.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (7)
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Просто-333
1597972066
да ну...
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vladimir-7
1597986047
Наверно РФС забеспокоился, что Динамо может так ещё усилиться, что нанесет удар чемпиону и не позволит ему занять первое место, а это не входит в планы Газпрома.
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paracetamol
1597991452
Опять менты заворовались!
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GreyDM
1598013453
П...дец тут знатоки собрались!!! Ну не знаешь ты сути вопроса- не открывай рот! А то "заворовались", "зажлобились"... ЕКсперты жуевы. Коле, как и всем остальным футболистам, урезали зарплату на время карантина. Но он был в аренде, из командного чата выпилился, вопрос с ним, насколько понимаю, не обсудили, так что запросил вернуть. Да, косяк фин. менеджеров, но я думаю сёдня-завтра он свои проценты (на которые была урезка )вернёт.Ведь основную сумму по контракту он получал исправною
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