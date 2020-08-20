«Спартак» предложил 10 миллионов за нападающего «Порту» Тикиньо

Форвард «Порту» Тикиньо Соарес может перейти в «Спартак», утверждает A Bola.
По информации источника, за бразильца московский клуб готов заплатить 10 миллионов евро.
На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».
Отступные в контракте Тикиньо составляют 40 миллионов евро, однако португальцы согласны отпустить его дешевле, учитывая истекающее следующим летом соглашение.
- Нападающий выступает за «Порту» с января 2017 года.
- С тех пор Соарес забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.
Источник: A Bola