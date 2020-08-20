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    «Спартак» предложил 10 миллионов за нападающего «Порту» Тикиньо

    Форвард «Порту» Тикиньо Соарес может перейти в «Спартак», утверждает A Bola.

    По информации источника, за бразильца московский клуб готов заплатить 10 миллионов евро.

    На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».

    Отступные в контракте Тикиньо составляют 40 миллионов евро, однако португальцы согласны отпустить его дешевле, учитывая истекающее следующим летом соглашение.

    • Нападающий выступает за «Порту» с января 2017 года.
    • С тех пор Соарес забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии45
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      Рейтинг: +1290

      Romio-xxx 41 минуту назад

      4 нормальных нападающих в составе имеется-это инфа полный ноль!!!!Источник АБОЛА,а шинкует ее бомбардир алармоборатовсий)))

      0
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      Рейтинг: +9994

      derrik2000 47 минут назад

      Посмотрел нарезки с его участием.
      Скажу так.
      ТРИ ГОДА НАЗАД он что-то интересное из себя представлял, а сейчас - посредственность.
      Из "плюсов"
      1. Штатный пенальтист.
      2. Головой неплохо в штрафной играет.

      ВСЁ!
      Из за него 10 миллионов евро?
      Не смешите меня!

      "На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке»."

      Попрыгунчику скоро чемоданы паковать, поскольку вряд ли с ним контракт продлят, а он, значит, "настаивает".
      Ну-ну...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6080

      ivany4 1 час назад

      29-летний Соареш интересен нескольким европейским и арабским клубов. К списку кандидатов теперь присоединился «Спартак Москва». Зная о финансовом положении «Порту» и возможности получить Соареша на этом трансферном рынке, тренер попросил руководство «Спартака» приложить усилия для переговоров о приобретении игрока. Если предложение российской команды в размере 10 миллионов евро будет подтверждено, это, без сомнения, будет наивысшей ценой, представленной до сих пор, чтобы отобрать Тикиньо у других национальных чемпионатов.
      Получается, Спартак дал наивысшую цену, чем его ценят.
      Вот только зачем нападающий, если защиты нет.))

      1
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      Рейтинг: +6197

      Борат 1 час назад

      Не знаю почему, но сегодня мне очень стыдно за рылов !
      Позор хрюканам вонючим !
      Гыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +3773

      "supermax" > Борат 1 час назад

      зато многие знают почему...потому что ты - д.о.л.*.0.й.о.п.и.н.а

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Отчим_Бората > Борат 1 час назад

      ... Сынок, шапку надень!! Мамка заругает...!!! Последний мозг застудишь...

      0
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      ...
      Рейтинг: +844

      SEREGA 64 > Борат 35 минут назад

      ЧУЧМЕК ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАКРОЙ ЧМО ЗЕНИТОВСКОЕ

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2157

      Питерский князь > Борат 17 минут назад

      Б.ля, каждый день стыдно!
      =))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2157

      Питерский князь > SEREGA 64 8 минут назад

      Ты главное в октябре не забыть и открой свои вафли, после того, как от Зенита в рот примешь.
      =)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2157

      Питерский князь > Отчим_Бората 6 минут назад

      Вижу тебя по аве, обезъяна играет в шахматы и думает, а где здесь козырь?
      =)))

      0
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      Рейтинг: +166

      Sanni333 1 час назад

      Их что солить будут что-ли ? Куда столько ....

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      Рейтинг: +2779

      maygli 2 часа назад

      А кто его нашёл?

      0
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      Рейтинг: +11146

      Garrincha58 2 часа назад

      полная лажа

      0
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      Рейтинг: +704

      Semargl18 2 часа назад

      Защиты нет а покупаем очередного перестарка в атаку... Гений мысли..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3114

      TOMSON 2 часа назад

      Очередная многоходовочка от селекционного отдела Спартака. Продали за 10 мультов проверенного и вписанного в игру 28 летнего Зе Луиша, просрали сезон, и теперь за 10 же покупают очередного 29 летнего(!) кота в мешке, который хз заиграет или нет в РПЛ, из того же Порто.
      Очередное браво!

      3
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      Рейтинг: +4673

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Походу Кокорин допинг съел !

      1
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      Рейтинг: +2157

      Питерский князь > САДЫЧОК 3 часа назад

      Я сегодня новости смотрел, партию в 4 мешка с героином задержали, значит Кокорин пустой.
      =)))

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