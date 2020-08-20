Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» предложил 10 миллионов за нападающего «Порту» Тикиньо

«Спартак» предложил 10 миллионов за нападающего «Порту» Тикиньо

20 августа 2020, 12:26
32

Форвард «Порту» Тикиньо Соарес может перейти в «Спартак», утверждает A Bola.

По информации источника, за бразильца московский клуб готов заплатить 10 миллионов евро.

На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».

Отступные в контракте Тикиньо составляют 40 миллионов евро, однако португальцы согласны отпустить его дешевле, учитывая истекающее следующим летом соглашение.

  • Нападающий выступает за «Порту» с января 2017 года.
  • С тех пор Соарес забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.

Источник: A Bola
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Порту Тикиньо
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1597916587
Оптовая закупка как и при Цорне?.. Господин Газизов давит по газам.
Ответить
paracetamol
1597917393
Дело в свинарнике не в нападающих, их явный перебор, а в том, что мозгов не хватает их игру наладить.
Ответить
кто там
1597917652
А для чего?) Соболь, ПОнсе, Ларсен, Коко.. Федуна конечно любят разводить, но не так же.. 5й форвард за 10 млн и которому 29 лет. Бред.
Ответить
САДЫЧОК
1597918465
Походу Кокорин допинг съел !
Ответить
ivany4
1597923532
29-летний Соареш интересен нескольким европейским и арабским клубов. К списку кандидатов теперь присоединился «Спартак Москва». Зная о финансовом положении «Порту» и возможности получить Соареша на этом трансферном рынке, тренер попросил руководство «Спартака» приложить усилия для переговоров о приобретении игрока. Если предложение российской команды в размере 10 миллионов евро будет подтверждено, это, без сомнения, будет наивысшей ценой, представленной до сих пор, чтобы отобрать Тикиньо у других национальных чемпионатов. Получается, Спартак дал наивысшую цену, чем его ценят. Вот только зачем нападающий, если защиты нет.))
Ответить
derrik2000
1597926789
Посмотрел нарезки с его участием. Скажу так. ТРИ ГОДА НАЗАД он что-то интересное из себя представлял, а сейчас - посредственность. Из "плюсов" 1. Штатный пенальтист. 2. Головой неплохо в штрафной играет. ВСЁ! Из за него 10 миллионов евро? Не смешите меня! "На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке»." Попрыгунчику скоро чемоданы паковать, поскольку вряд ли с ним контракт продлят, а он, значит, "настаивает". Ну-ну...
Ответить
Romio-xxx
1597927171
4 нормальных нападающих в составе имеется-это инфа полный ноль!!!!Источник АБОЛА,а шинкует ее бомбардир алармоборатовсий)))
Ответить
порт
1597935574
Все делают заготовки на зиму, и кб решили не отставать.
Ответить
Синитсосит
1597935855
29 лет, вы там дурные что ли, не вариант 22-25 то, и дешевле и толку больше, есть амбиции, а этот гастролёр как шурле, куда он нужен, купили бы суареса из барсы, вон барса за 15 отдаёт, для нашего тухлого чемпа он супермен
Ответить
JTherry
1597944137
какая-то странная инфа про интерес к нападающему, когда актуальны правый защитник и опорник... уткой попахивает)) Василий, выходи!
Ответить
Главные новости
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
23:23
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
23:08
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
5
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+