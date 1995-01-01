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    Дюков: «УЕФА намерен провести Лигу наций в установленные сроки»

    Президент РФС Александр Дюков развеял опасения насчет осенних матчей Лиги наций. УЕФА не намерен отменять турнир.

    «Сегодня УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки. Наконец-то матчи сборной возвращаются, и мы сможем увидеть игру наших парней. До нового года национальная сборная в этом турнире проведeт три матча. Ближайший — 3 сентября с командой Сербии — в Москве.

    К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне», – цитирует Дюкова «Чемпионат» со ссылкой на департамент коммуникаций РФС.

    • Сборная России находится в группе с Турцией, Венгрией и Сербией.
    • Россияне не проводят матчи с прошлого года.
    • По всему миру от коронавируса, из-за которого ряд турниров были отменены, умерло более 764000 человек.

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    Источник: «Чемпионат»

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