Дюков: «УЕФА намерен провести Лигу наций в установленные сроки»

Президент РФС Александр Дюков развеял опасения насчет осенних матчей Лиги наций. УЕФА не намерен отменять турнир.

«Сегодня УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки. Наконец-то матчи сборной возвращаются, и мы сможем увидеть игру наших парней. До нового года национальная сборная в этом турнире проведeт три матча. Ближайший — 3 сентября с командой Сербии — в Москве.

К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне», – цитирует Дюкова «Чемпионат» со ссылкой на департамент коммуникаций РФС.