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РПЛ. Смолов принес «Локомотиву» ничью в матче с «Уралом»

19 августа 2020, 17:50
19

«Урал» не может одержать первую победу в сезоне. В домашнем матче третьего тура команда Юрия Матвеева не справилась с участником Лиги чемпионов.

«Локомотив» не уступает в чемпионате России с декабря. Команда остается в таблице первой.

Результативный пас записал на свой счет Алексей Миранчук.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Егорычев, 74; 1:1 – Смолов, 87.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Ефремов, 65), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич (Бавин, 77), Аугустыняк, Панюков (Караев, 80).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов (Лисакович, 87), Жемалетдинов (Эдер, 76), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Ан. Миранчук, 65), Крыховяк, Смолов.

Предупреждения: Подберезкин, 29; Панюков, 30; Бикфалви, 49; Помазун, 90+2 – Баринов, 28; Рыбус, 81.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Смолов Федор
Комментарии (19)
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Fan Loko mik
1597848933
Обидная ничья! Радует, что начинает вырисовываться какая то игра у ЛОКО. Так что не вешать нос. Надеюсь в следующем матче увидеть Камано!
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derrik2000
1597849455
Вот и Смолов отличился, а Локо его на продажу выставляет. Кто забивать-то будет?
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zra78
1597849617
Ну вот, вроде возвращается Локо,опять атакуем а толку ноль.....
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PAREVG.
1597849825
Столько возможностей забить, и ничего, а Урал, один удар в створ - сразу гол... Хорошо хоть Федя забил.
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portero
1597849874
Смолов не хочет в Турцию, а зря там тепло...
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maygli
1597850384
Какие-то подозрительные эти ничьи. Ощущение, что и Зенит сегодня в ничью сыграет.
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фанат джигурды
1597851139
Реализовывать нужно моменты((((
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diadushka
1597855308
Феде не привыкать забивать грандам - Реалу, Барсе, теперь Уралу.........
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Вальдемар IV
1597860473
я уж думал сергей матвеев который физрука мусаев подменял, хотел сказать учись как надо дрезине забивать
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Просто-333
1597860737
С какого перепуга первой? По разнице мячей Динамо впереди, а ещё не все игры сыграны...
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