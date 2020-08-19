РПЛ. Смолов принес «Локомотиву» ничью в матче с «Уралом»

«Урал» не может одержать первую победу в сезоне. В домашнем матче третьего тура команда Юрия Матвеева не справилась с участником Лиги чемпионов.

«Локомотив» не уступает в чемпионате России с декабря. Команда остается в таблице первой.

Результативный пас записал на свой счет Алексей Миранчук.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Егорычев, 74; 1:1 – Смолов, 87.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Ефремов, 65), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич (Бавин, 77), Аугустыняк, Панюков (Караев, 80).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов (Лисакович, 87), Жемалетдинов (Эдер, 76), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Ан. Миранчук, 65), Крыховяк, Смолов.

Предупреждения: Подберезкин, 29; Панюков, 30; Бикфалви, 49; Помазун, 90+2 – Баринов, 28; Рыбус, 81.

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