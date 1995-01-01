Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    РПЛ. Смолов принес «Локомотиву» ничью в матче с «Уралом»

    «Урал» не может одержать первую победу в сезоне. В домашнем матче третьего тура команда Юрия Матвеева не справилась с участником Лиги чемпионов.

    «Локомотив» не уступает в чемпионате России с декабря. Команда остается в таблице первой.

    Результативный пас записал на свой счет Алексей Миранчук.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Егорычев, 74; 1:1 – Смолов, 87.

    «Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Ефремов, 65), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич (Бавин, 77), Аугустыняк, Панюков (Караев, 80).

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов (Лисакович, 87), Жемалетдинов (Эдер, 76), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Ан. Миранчук, 65), Крыховяк, Смолов.

    Предупреждения: Подберезкин, 29; Панюков, 30; Бикфалви, 49; Помазун, 90+2 – Баринов, 28; Рыбус, 81.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25093

      zra78 45 секунд назад

      Ну вот, вроде возвращается Локо,опять атакуем а толку ноль.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9939

      derrik2000 3 минуты назад

      Вот и Смолов отличился, а Локо его на продажу выставляет.
      Кто забивать-то будет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3203

      Fan Loko mik 12 минут назад

      Обидная ничья! Радует, что начинает вырисовываться какая то игра у ЛОКО. Так что не вешать нос. Надеюсь в следующем матче увидеть Камано!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +785

      Loko_Roma > Fan Loko mik 3 минуты назад

      Да нет, игра как обычно, половине похеру вторая половина не может.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78551
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru