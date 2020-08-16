Селюк: «Миранчуку нужно ехать в Испанию. Но его уровень – максимум «Севилья»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука за рубежом.

«В России люди очень много придумывают. Абидаль приезжал по приглашению, посмотреть академию, обменяться опытом. А жулики начали говорить, что он приехал смотреть Миранчука. Эрик приезжал на стадион не из-за Алексея. «Барселона» вообще никогда не рассматривала Миранчука.

Он хороший футболист. Ему нужно переходить в испанский чемпионат. Италия не совсем его. Или нужно поиграть еще чуть-чуть в России. Тем более, что сейчас у него хорошо получается. Но единственные варианты в Испании – «Валенсия», «Вильярреал» или максимум «Севилья». Не выше», – считает Селюк.