Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Селюк: «Миранчуку нужно ехать в Испанию. Но его уровень – максимум «Севилья»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука за рубежом.

    «В России люди очень много придумывают. Абидаль приезжал по приглашению, посмотреть академию, обменяться опытом. А жулики начали говорить, что он приехал смотреть Миранчука. Эрик приезжал на стадион не из-за Алексея. «Барселона» вообще никогда не рассматривала Миранчука.

    Он хороший футболист. Ему нужно переходить в испанский чемпионат. Италия не совсем его. Или нужно поиграть еще чуть-чуть в России. Тем более, что сейчас у него хорошо получается. Но единственные варианты в Испании – «Валенсия», «Вильярреал» или максимум «Севилья». Не выше», – считает Селюк.

    • Сообщалось, что 17 августа должна состояться встреча представителей «Аталанты» с агентом игрока.
    • Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
    • Зимой «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:02
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78505
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru