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  • Селюк: «Миранчуку нужно ехать в Испанию. Но его уровень – максимум «Севилья»

Селюк: «Миранчуку нужно ехать в Испанию. Но его уровень – максимум «Севилья»

16 августа 2020, 20:02
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука за рубежом.

«В России люди очень много придумывают. Абидаль приезжал по приглашению, посмотреть академию, обменяться опытом. А жулики начали говорить, что он приехал смотреть Миранчука. Эрик приезжал на стадион не из-за Алексея. «Барселона» вообще никогда не рассматривала Миранчука.

Он хороший футболист. Ему нужно переходить в испанский чемпионат. Италия не совсем его. Или нужно поиграть еще чуть-чуть в России. Тем более, что сейчас у него хорошо получается. Но единственные варианты в Испании – «Валенсия», «Вильярреал» или максимум «Севилья». Не выше», – считает Селюк.

  • Сообщалось, что 17 августа должна состояться встреча представителей «Аталанты» с агентом игрока.
  • Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
  • Зимой «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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Томик
1597598523
Судя по игре с Баварией, неизвестно кто ещё сильнее - перечисленные команды или позавчерашняя Барселона.
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Рубинище
1597599138
Зачем ослаблять себя перед ЛЧ то
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alex1951
1597609038
cелюк сказал - сделал! смолов прогулялся - показал супер класс и взад... теперь очередь миранчука ,а потом тоже взад ......Локо самим нужны машинисты на паезда...да!
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Mister_Tomsk
1597631847
Этот уровень вышел в финал ЛЕ. Хоть и струдом, но вышел, а где твои игроки господин Селючиха?
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Mister_Tomsk
1597631852
ахахах А черные твои господин селюк, уровень Барсы, ПСж, и тд?))) аааатакой даунито
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Hektor 84
1597679730
А твои мартыхаи какого уровня? Максимум фнл)))
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