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    AS: игроки «Барселоны» выступают за назначение Хави главным тренером команды

    Футболисты «Барселоны» после разгрома в Лиге чемпионов от «Баварии» высказались за изменения в структуре клуба.

    Как сообщает AS, игроки выступили за досрочные выборы президента клуба, которые запланированы на следующее лето. Также они хотят, что бы команду возглавил экс-игрок каталонцев Хави, тренирующий «Аль-Садд».

    «Я надеюсь, что клуб сделает выводы из этого унижения. Нам нужно подвести итоги, и клубу необходимы изменения. Я говорю о структурных изменениях. Мы достигли дна», – сказал защитник «Барселоны» Жерар Пике.

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    Источник: AS

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