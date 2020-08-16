AS: игроки «Барселоны» выступают за назначение Хави главным тренером команды

Футболисты «Барселоны» после разгрома в Лиге чемпионов от «Баварии» высказались за изменения в структуре клуба.

Как сообщает AS, игроки выступили за досрочные выборы президента клуба, которые запланированы на следующее лето. Также они хотят, чтобы команду возглавил экс-игрок каталонцев Хави, тренирующий «Аль-Садд».

«Я надеюсь, что клуб сделает выводы из этого унижения. Нам нужно подвести итоги, и клубу необходимы изменения. Я говорю о структурных изменениях. Мы достигли дна», – сказал защитник «Барселоны» Жерар Пике.