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  • AS: игроки «Барселоны» выступают за назначение Хави главным тренером команды

AS: игроки «Барселоны» выступают за назначение Хави главным тренером команды

16 августа 2020, 18:43
10

Футболисты «Барселоны» после разгрома в Лиге чемпионов от «Баварии» высказались за изменения в структуре клуба.

Как сообщает AS, игроки выступили за досрочные выборы президента клуба, которые запланированы на следующее лето. Также они хотят, чтобы команду возглавил экс-игрок каталонцев Хави, тренирующий «Аль-Садд».

«Я надеюсь, что клуб сделает выводы из этого унижения. Нам нужно подвести итоги, и клубу необходимы изменения. Я говорю о структурных изменениях. Мы достигли дна», – сказал защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Хави
Комментарии (10)
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lek!
1597599673
Омоложение состава срочно нужно , просто не потянули с Баварцами . Жаль было видеть Барсу в таком положении .
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житель СПб
1597601771
Да, и президента клуба надо менять срочно. Время пришло - игроки правы.
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Dr.Metal
1597602558
Все ничего, но когда игроки сами себе тренера выбирали? Пусть уж и зарплаты себе сами установят и президента выберут )
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BlackMurderDeco
1597608023
Месси наверное хочет, он же там все разруливает
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MaxiLeon
1597614102
с проигрышами тренера увольняют (его все равно хотели уволить) а с крупным президента клуба , это и так было ясно .
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Cules2013
1597645530
Это оно ясно, вот только тут 2 интересных момента: 1) Хави не лучший кандидат прямо сейчас. Куман явно предпочтительнее. Пусть Хави хотя бы годик дубль наш потренирует. Иначе может жёстко провалиться, особенно в такой сложный период. 2) С каких это пор игроки выбирают тренера и решают вопрос отставки президента? Особенно, с учётом слов Пике о том, что нужно омолаживать состав и он готов уйти из клуба, если стал обузой. Это я к тому, что старожилы, которые и имеют самый большой вес в команде, и к словам которых прислушивается руководство - они-то и должны многие уйти или сесть в запас. Смысл брать их мнение в расчёт, когда они уже одной ногой вне клуба, или вообще на пороге завершения карьеры?
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portero
1597657378
Хави хотят видеть не только игроки, но большая часть болельщиков. Бармалею пофиг, он продавит то что хочет сам или это выгодно ему....
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Йост
1597667833
Распродать смутьянов за копейки, пусть ноют в других командах. С таким характером им не место на поле...
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Hektor 84
1597679312
Дело футболистов играть а не ультиматумы ставить. Если Пике такой умный, то пусть будет мужиком и возьмёт ответственность за результат на себя и покинет клуб. Считаю Бартомеу после такого позора сам должен был подать в отставку.
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