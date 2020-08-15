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  • Главные новости дня. Шкурин отказался играть за Белоруссию при президентстве Лукашенко, Дзагоев вновь травмировался

Главные новости дня. Шкурин отказался играть за Белоруссию при президентстве Лукашенко, Дзагоев вновь травмировался

15 августа 2020, 22:15
1

РПЛ. ЦСКА благодаря дебютному голу белоруса Шкурина победил «Тамбов» и возглавил таблицу.

«Бавария» установила клубный рекорд по числу голов за один сезон ЛЧ.

Клопп – лучший тренер АПЛ в сезоне-2019/20.

Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента.

Cope: Месси покинет «Барселону», если в клубе не произойдут кардинальные изменения.

РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ротором».

РПЛ. «Рубин» без Слуцкого обменялся голами с «Уралом», в матче два удаления.

«Чемпионат»: защитник «Интернасьонала» Фукс должен на следующей неделе пройти медосмотр для ЦСКА.

Дзагоева во втором матче подряд заменили из-за травмы.

Товарищеский матч. Головин принес «Монако» гостевую победу над АЗ.

Источник: Бомбардир.ру
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_MATRIX_
1597532480
Шкурин - идиот.
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