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    Главные новости дня. Шкурин отказался играть за Белоруссию при президентстве Лукашенко, Дзагоев вновь травмировался

    РПЛ. ЦСКА благодаря дебютному голу белоруса Шкурина победил «Тамбов» и возглавил таблицу.

    «Бавария» установила клубный рекорд по числу голов за один сезон ЛЧ.

    Клопп – лучший тренер АПЛ в сезоне-2019/20.

    Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента.

    Cope: Месси покинет «Барселону», если в клубе не произойдут кардинальные изменения.

    РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ротором».

    РПЛ. «Рубин» без Слуцкого обменялся голами с «Уралом», в матче два удаления.

    «Чемпионат»: защитник «Интернасьонала» Фукс должен на следующей неделе пройти медосмотр для ЦСКА.

    Дзагоева во втором матче подряд заменили из-за травмы.

    Товарищеский матч. Головин принес «Монако» гостевую победу над АЗ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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