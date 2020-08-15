Главные новости дня. Шкурин отказался играть за Белоруссию при президентстве Лукашенко, Дзагоев вновь травмировался

РПЛ. ЦСКА благодаря дебютному голу белоруса Шкурина победил «Тамбов» и возглавил таблицу.
«Бавария» установила клубный рекорд по числу голов за один сезон ЛЧ.
Клопп – лучший тренер АПЛ в сезоне-2019/20.
Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента.
Cope: Месси покинет «Барселону», если в клубе не произойдут кардинальные изменения.
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Источник: Бомбардир.ру