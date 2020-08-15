Главные новости дня. Шкурин отказался играть за Белоруссию при президентстве Лукашенко, Дзагоев вновь травмировался

РПЛ. ЦСКА благодаря дебютному голу белоруса Шкурина победил «Тамбов» и возглавил таблицу.

«Бавария» установила клубный рекорд по числу голов за один сезон ЛЧ.

Клопп – лучший тренер АПЛ в сезоне-2019/20.

Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента.

Cope: Месси покинет «Барселону», если в клубе не произойдут кардинальные изменения.

РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ротором».

РПЛ. «Рубин» без Слуцкого обменялся голами с «Уралом», в матче два удаления.

«Чемпионат»: защитник «Интернасьонала» Фукс должен на следующей неделе пройти медосмотр для ЦСКА.

Дзагоева во втором матче подряд заменили из-за травмы.

Товарищеский матч. Головин принес «Монако» гостевую победу над АЗ.