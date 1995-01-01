Дзагоева во втором матче подряд заменили из-за травмы

Алан пора завершать карьеру , а то останешься инвалидом , ещё вся жизнь впереди .... У меня друг бывший спортсмен вовремя не завершил свою карьеру , проблемы со здоровьем и даже федерация его спорта о нём не вспоминает .....
В эти минуты проходит матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Тамбовом». В первом тайме травму получил полузащитник хозяев Алан Дзагоев, у него проблемы с бедром правой ноги.
На 28-й минуте вместо Дзагоева вышел белорусский нападающий Илья Шкурин. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.