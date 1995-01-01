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    Дзагоева во втором матче подряд заменили из-за травмы

    В эти минуты проходит матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Тамбовом». В первом тайме травму получил полузащитник хозяев Алан Дзагоев, у него проблемы с бедром правой ноги.

    На 28-й минуте вместо Дзагоева вышел белорусский нападающий Илья Шкурин. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    • В матче первого тура против «Химок» (2:0) Дзагоев также был заменен из-за травмы.
    • В прошлом сезоне Дзагоев принял участие в десяти матчах.
    • Дзагоев ранее выступал за сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      АЛЕКСИН 9 минут назад

      Алан пора завершать карьеру , а то останешься инвалидом , ещё вся жизнь впереди .... У меня друг бывший спортсмен вовремя не завершил свою карьеру , проблемы со здоровьем и даже федерация его спорта о нём не вспоминает .....

      0
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      Рейтинг: +11421

      silver29 21 минуту назад

      Это уже даже не тема для обсуждения, Дзагоеву надо честно самому уйти из команды, он занимает чужое место и не принесет пользу команде ((((

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      Рейтинг: +850

      vmonomah17 29 минут назад

      Дзаге самому не стыдно на балансе команды сидеть?

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      Рейтинг: +9266

      Skull_Boy 30 минут назад

      Алан пора уже заканчивать

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