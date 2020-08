Клопп – лучший тренер АПЛ в сезоне-2019/20

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам сезона-2019/20.

Этого звания удостоился Юрген Клопп из «Ливерпуля».

В голосовании немец опередил Фрэнка Лэмпарда («Челси»), Брендана Роджерса («Лестер») и Криса Уайлдера («Шеффилд Юнайтед»).

