РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ротором»

«Динамо» после победы в первом туре не справилось с «Ротором». Нулевая ничья.

Это первое очко волгоградцев в РПЛ с 30 октября 2004 года, когда они тоже с «Динамо» сыграли 0:0.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Динамо (Москва) – Ротор (Волгоград) – 0:0

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски (Карапузов, 71), Комличенко, Игбун (Филипп, 46), Н'Жи.

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Байрыев, 86), Султонов, Макаров, Жигулeв, Муллин.

Предупреждения: Игбун, 45; Н'Жи, 70; Каборе, 88 – Макаров, 23; Гогуа, 45+1; Кожемякин, 51; Жигулев, 71; Султонов, 74.

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