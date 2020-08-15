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РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ротором»

15 августа 2020, 17:24
13

«Динамо» после победы в первом туре не справилось с «Ротором». Нулевая ничья.

Это первое очко волгоградцев в РПЛ с 30 октября 2004 года, когда они тоже с «Динамо» сыграли 0:0.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Динамо (Москва) – Ротор (Волгоград) – 0:0

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски (Карапузов, 71), Комличенко, Игбун (Филипп, 46), Н'Жи.

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Байрыев, 86), Султонов, Макаров, Жигулeв, Муллин.

Предупреждения: Игбун, 45; Н'Жи, 70; Каборе, 88 – Макаров, 23; Гогуа, 45+1; Кожемякин, 51; Жигулев, 71; Султонов, 74.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ротор
Комментарии (13)
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Снег
1597501851
Игра была равна.... Новиков...иди уже...Домой...
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paracetamol
1597502093
Участник Лиги Европы «Динамо»... Как оно в ЕК будет играть, если Ротора не одолело. Лучшеб Ротор там играл, класснее смотрелся.
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GreyDM
1597503923
от статистики охренеть можно: удары: 21-3 угловые: 9-1 А в створ попасть не могём!!! (из 21го-три удара в створ!!!, у Ротора из трёх-два...) всей командой-к окулисту, срочно!
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ААМ
1597504376
Ротор многим испортит нервы.
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portero
1597506890
Ротор с Зенитом лучше играл, с Динамо что-то непонятное, в передачах на 10-15 метров ошибки... ну вообщем повезло еще. хотя думал пропустят в конце, не смотрел последние 10 минут. Динамо беда с реализацией, в ЛЕ такое не простят...
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_Marqella_
1597509396
Не везёт Динамо...упустили победу..)))
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ц
1597514889
С таким тренером в ЛЕ ловить нечего, увы.
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zigbert
1597520767
Откровенно слабых команд в РПЛ сейчас нет. Тем интересней будет борьба на всех этажах турнирной таблицы.
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paracetamol
1597522789
Ротор поздравляю, ментам с такой игрой в ЛЕ делать нечего!
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