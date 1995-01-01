Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ротором»

    «Динамо» после победы в первом туре не справилось с «Ротором». Нулевая ничья.

    Это первое очко волгоградцев в РПЛ с 30 октября 2004 года, когда они тоже с «Динамо» сыграли 0:0.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Динамо (Москва) – Ротор (Волгоград) – 0:0

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски (Карапузов, 71), Комличенко, Игбун (Филипп, 46), Н'Жи.

    «Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Байрыев, 86), Султонов, Макаров, Жигулeв, Муллин.

    Предупреждения: Игбун, 45; Н'Жи, 70; Каборе, 88 – Макаров, 23; Гогуа, 45+1; Кожемякин, 51; Жигулев, 71; Султонов, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:24
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1554

      _Marqella_ 5 минут назад

      Не везёт Динамо...упустили победу..)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40882

      portero 47 минут назад

      Ротор с Зенитом лучше играл, с Динамо что-то непонятное, в передачах на 10-15 метров ошибки... ну вообщем повезло еще. хотя думал пропустят в конце, не смотрел последние 10 минут.
      Динамо беда с реализацией, в ЛЕ такое не простят...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1411

      ААМ 1 час назад

      Ротор многим испортит нервы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      GreyDM 1 час назад

      от статистики охренеть можно:
      удары: 21-3
      угловые: 9-1
      А в створ попасть не могём!!! (из 21го-три удара в створ!!!, у Ротора из трёх-два...)
      всей командой-к окулисту, срочно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10775

      KLIM777 1 час назад

      Динамо в своем стиле. Сколько не покупай игроков, все равно результата нет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1834

      neim > KLIM777 11 минут назад

      Аналогичные мысли меня посещают периодически. Кого бы не купили, толку нет. Нжи, Филипп, Комличенко ... Все как в прорву. Голов как не было, так и нет.
      Когда покупать-то игроков научатся ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7511

      paracetamol 2 часа назад

      Участник Лиги Европы «Динамо»... Как оно в ЕК будет играть, если Ротора не одолело. Лучшеб Ротор там играл, класснее смотрелся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +652

      GreyDM > paracetamol 1 час назад

      игру по-ходу не смотрел?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Снег 2 часа назад

      Игра была равна.... Новиков...иди уже...Домой...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78467
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru