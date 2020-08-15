Cope: Месси покинет «Барселону», если в клубе не произойдут кардинальные изменения

Капитан «Барселоны» Лионель Месси снова задумался об уходе из клуба.

По информации Cope, аргентинец и его окружение очень болезненно отреагировали на поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Если в ближайшее время в каталонском клубе не произойдут кардинальные изменения, в том числе отставка действующего руководства, то Месси планирует следующим летом сменить команду.