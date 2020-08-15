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  • Cope: Месси покинет «Барселону», если в клубе не произойдут кардинальные изменения

Cope: Месси покинет «Барселону», если в клубе не произойдут кардинальные изменения

15 августа 2020, 13:34
24

Капитан «Барселоны» Лионель Месси снова задумался об уходе из клуба.

По информации Cope, аргентинец и его окружение очень болезненно отреагировали на поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Если в ближайшее время в каталонском клубе не произойдут кардинальные изменения, в том числе отставка действующего руководства, то Месси планирует следующим летом сменить команду.

  • Форвард всю карьеру провел в «Барсе».
  • 30 июня 2021 года истечет контракт между сторонами.
  • В этом сезоне команда не выиграла ни одного трофея.

Источник: Cope

Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (24)
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portero
1597489128
тренера снимут, но надо Жозепа досрочно в отставку, к нему нормальный тренер не придет....
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derrik2000
1597489794
Всегда говорил и говорю: таким командам, как Барселона, Реал, Ювентус, Манчестер Сити и ещё где-то с пяток команд, ТРЕНЕР не нужен! Им нужен человек, который ладит со всеми игроками и настраивает всех на тренировках и в раздевалке на позитивный лад. Психолог по призванию, так сказать. А в ФУТБОЛ игрочилы этих команд и сами ИГРАТЬ умеют. Без всяких "тактических схем и установок на матч".
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gor77
1597491419
Практически сразу же у букмекеров появились предположения, куда Месси может уйти.)))) Ранее было известно про интерес от "Интера", а тут целая россыпь: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал», «ПСЖ» и даже есть вариант с «Ювентусом»! М-дя! Весёлая "новость"! )))))
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Skull_Boy
1597491512
Пока Бартомеу не бросит курить бамбук ничего путного не выйдет, если молодых нормальных игроков клуб продает и покупает в замен никчемных пенсов, которые в своих прошлых клубах ничего путного сделать не могут, например обмен Артура на Пьянича и никак трансфер, так сразу заочно провальный Коут, Гризли, Дембеле и далее, разучилась Барса покупать таланты, а Реал наоборот начал выигрывать в плане трансферов
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Hektor 84
1597492941
Барсе нужен адекватный президент и норм тренер. Главные задачи навести порядок в руководстве, селекции и составе. Усиление требуется в каждой линии, особенно в полузащите. Кстати пришло время омоложения состава. И отпустить наконец то Месси. Иногда приходит время уйти. Пойдет на пользу и ему и барсе.
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paracetamol
1597494436
В спортаг уйдет?
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DOCTOR PENALTY
1597494524
Запредельно утомили друг друга.
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Валерий2705
1597495289
Как же качественно и со вкусом, Бавария вчера унизила путалонский клуб. И суть ведь даже не в самом 8-2, а в том, что Алькантара, от которого избавились, е.б.а.л весь центр с доругущими Де Йонгами и переоценёнными симулянтами Бускетсами. Честно скажу, не болельщик Баварии, но на это было очень приятно смотреть. А гному не плакать, сам вчера на поле растворился.
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Snek
1597500226
И правильно сделает, Барсе нужна встряска, уже не первый раз такое, было и 4:0 от ПСЖ и от Ливерпуля, теперь 8:2, а что будет дальше? Мессизависимость убивает Барсу, Месси лучше всего закончить карьеру в Сити, где не будет на нём построена игра всей команды, где он будет одним из, это поможет ему самому.
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zigbert
1597520293
Уйти проще всего но в трудную минуту надо оставаться с командой.
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