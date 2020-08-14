Cope: Месси покинет «Барселону», если в клубе не произойдут кардинальные изменения

Стыдно за Баварию. Наколотые лекарствами, адреналин колотил во всю мощь. Носились без НДС устали ,как звери. Стыдно за вада
Капитан «Барселоны» Лионель Месси снова задумался об уходе из клуба.
По информации Cope, аргентинец и его окружение очень болезненно отреагировали на поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Если в ближайшее время в каталонском клубе не произойдут кардинальные изменения, в том числе отставка действующего руководства, то Месси планирует следующим летом сменить команду.
- Форвард всю карьеру провел в «Барсе».
- 30 июня 2021 года истечет контракт между сторонами.
- В этом сезоне команда не выиграла ни одного трофея.