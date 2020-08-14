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    Cope: Месси покинет «Барселону», если в клубе не произойдут кардинальные изменения

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси снова задумался об уходе из клуба.

    По информации Cope, аргентинец и его окружение очень болезненно отреагировали на поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Если в ближайшее время в каталонском клубе не произойдут кардинальные изменения, в том числе отставка действующего руководства, то Месси планирует следующим летом сменить команду.

    • Форвард всю карьеру провел в «Барсе».
    • 30 июня 2021 года истечет контракт между сторонами.
    • В этом сезоне команда не выиграла ни одного трофея.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cope

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2012

      Genz 8 минут назад

      Стыдно за Баварию. Наколотые лекарствами, адреналин колотил во всю мощь. Носились без НДС устали ,как звери. Стыдно за вада

      0
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      Рейтинг: +909

      Валерий2705 30 минут назад

      Как же качественно и со вкусом, Бавария вчера унизила путалонский клуб. И суть ведь даже не в самом 8-2, а в том, что Алькантара, от которого избавились, е.б.а.л весь центр с доругущими Де Йонгами и переоценёнными симулянтами Бускетсами. Честно скажу, не болельщик Баварии, но на это было очень приятно смотреть. А гному не плакать, сам вчера на поле растворился.

      1
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      Рейтинг: +9792

      derrik2000 > Валерий2705 5 секунд назад

      Как я понял, вчера был ПРОСТО БУНТ футболистов Барселоны против главного тренера.
      Вроде и на поле были, и "игру обозначали", но в каждом игровом моменте хоть по чуть-чуть, но не дорабатывали.
      Пижонство и периодически МАССОВОЕ недовольство игроками тренером команды, президентом клуба - отличительная черта каталонского клуба.
      Для примера (кто помнит, конечно) возьму матч Барселона - ЦСКА в первом розыгрыше Лиги Чемпионов (счёт, как известно, 2-3 в пользу ЦСКА).
      Забив два быстрых гола, Барселона стала пижонить на поле стадиона "Ноу Камп" и в результате проиграла салажатам из ЦСКА.

      В этом вся Барселона: то игроки пижонят, то чем-то недовольны.
      Но когда с Барсой всё в порядке - ОНА ПОРВЁТ ЛЮБОГО!

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      Рейтинг: +17840

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Запредельно утомили друг друга.

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      Рейтинг: +7502

      paracetamol 44 минуты назад

      В спортаг уйдет?

      0
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      Рейтинг: +4987

      Hektor 84 1 час назад

      Барсе нужен адекватный президент и норм тренер. Главные задачи навести порядок в руководстве, селекции и составе. Усиление требуется в каждой линии, особенно в полузащите. Кстати пришло время омоложения состава. И отпустить наконец то Месси. Иногда приходит время уйти. Пойдет на пользу и ему и барсе.

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      Рейтинг: +9254

      Skull_Boy 1 час назад

      Пока Бартомеу не бросит курить бамбук ничего путного не выйдет, если молодых нормальных игроков клуб продает и покупает в замен никчемных пенсов, которые в своих прошлых клубах ничего путного сделать не могут, например обмен Артура на Пьянича и никак трансфер, так сразу заочно провальный Коут, Гризли, Дембеле и далее, разучилась Барса покупать таланты, а Реал наоборот начал выигрывать в плане трансферов

      0
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      Рейтинг: +1288

      gor77 1 час назад

      Практически сразу же у букмекеров появились предположения, куда Месси может уйти.))))
      Ранее было известно про интерес от "Интера", а тут целая россыпь: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал», «ПСЖ» и даже есть вариант с «Ювентусом»!
      М-дя! Весёлая "новость"! )))))

      1
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      Рейтинг: +9254

      Skull_Boy > gor77 1 час назад

      Какой Ювентус и они уже не знают что делать с КриРо, как бы его по скорее сбагрить и другой компашкой во главе с могучим Игуаином и Рабьо, ЗП большая толку нет

      -1
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      Рейтинг: +9792

      derrik2000 2 часа назад

      Всегда говорил и говорю: таким командам, как Барселона, Реал, Ювентус, Манчестер Сити и ещё где-то с пяток команд, ТРЕНЕР не нужен!
      Им нужен человек, который ладит со всеми игроками и настраивает всех на тренировках и в раздевалке на позитивный лад.
      Психолог по призванию, так сказать.
      А в ФУТБОЛ игрочилы этих команд и сами ИГРАТЬ умеют.
      Без всяких "тактических схем и установок на матч".

      5
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      Рейтинг: +1675

      AZ > derrik2000 1 час назад

      Тонкий намек на Клоппа и Флика?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9792

      derrik2000 > AZ 1 час назад

      Без всяких намёков на кого-либо.
      Мауриньо, ведь, ТРЕНЕРОМ был только в Порту, совмещая с работой психолога, за которую ему, впрочем, не доплачивали )), но быть отличным футбольным психологом - его призвание.
      А во всех остальных "звёздных" командах - просто психолог по призванию.
      Правда, вот уже несколько лет он возомнил себя, ну, если не Богом, то его заместителем по футболу точно.
      Отсюда у него и паршивые результаты в командах с ВЕЛИКОЛЕПНЫМ подбором игроков.

      3
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      Рейтинг: +40879

      portero 2 часа назад

      тренера снимут, но надо Жозепа досрочно в отставку, к нему нормальный тренер не придет....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1675

      AZ 2 часа назад

      Ждем тебя в АЗ Алкмааре, дружище! Отличная атмосфера, дружная команда, позитивный чемпионат!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2026

      Вот оно чё Михалыч > AZ 1 час назад

      А у вас бабла хватит на его зарплату ?

      2
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      Рейтинг: +1675

      AZ > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      а нафига ему бабки? Он в барсе заработал на несколько столетий вперед...

      1
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      ...
      Рейтинг: -2026

      Вот оно чё Михалыч > AZ 1 час назад

      Ну дык бесплатно его любая команда заберет . Зачем ему именно AZ ? Хотя...Это ж Голландия... Косим трын траву...Свободно....Вот почему --Отличная атмосфера ! Ну тады у вас сильный козырь ))

      1
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      Рейтинг: +1675

      AZ > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Там все счастливы, и нет никаких конфликтов, ни политических, ни клубных :)

      0
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      Рейтинг: -2026

      Вот оно чё Михалыч > AZ 1 час назад

      Вот что чудесная трын трава творит ))

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