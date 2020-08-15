Cope: Месси покинет «Барселону», если в клубе не произойдут кардинальные изменения

Капитан «Барселоны» Лионель Месси снова задумался об уходе из клуба.
По информации Cope, аргентинец и его окружение очень болезненно отреагировали на поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Если в ближайшее время в каталонском клубе не произойдут кардинальные изменения, в том числе отставка действующего руководства, то Месси планирует следующим летом сменить команду.
- Форвард всю карьеру провел в «Барсе».
- 30 июня 2021 года истечет контракт между сторонами.
- В этом сезоне команда не выиграла ни одного трофея.
Источник: Cope
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