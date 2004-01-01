Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    РПЛ. ЦСКА благодаря дебютному голу белоруса Шкурина победил «Тамбов» и возглавил таблицу

    В РПЛ новый лидер. На первое место вышел ЦСКА после победы во втором туре над «Тамбовом» дома.

    Дебютный и победный гол забил белорус Илья Шкурин. «Тамбов» терпит второе поражение подряд.

    Константин Кучаев забил во втором матче подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    ЦСКА (Москва) – Тамбов – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кучаев, 29; 1:1 – Карапетян, 42; 2:1 – Шкурин, 55.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов (Магнуссон, 64), Набабкин, Дзагоев (Шкурин, 28 (Бийол, 89)), Кучаев (Тикнизян, 89), Обляков, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 63).

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин (Шляков, 83), Ойеволе, Грицаенко, Чуперка, Карасeв, Килин (Балашов, 84), Панченко (Обухов, 57), Костюков (Каплиенко, 79), Карапетян.

    Предупреждения: Акинфеев, 90+3 – Карапетян, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:53
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +71

      Dr.Metal 56 минут назад

      Да и вообще мужики, не ведитесь на покупку трансляций. Есть сайтик эдемтв ( в поисковик вбейте). Там плейлист на 900 + каналов, а главное Матч премьер, футбол1,2,3 как в sd дак и в HD и UFH качестве есть всего за 1 доллар в месяц!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Dr.Metal 59 минут назад

      Был удивлен, что при отсутствии Чалова Гайч не вышел в основе. Весь матч не удалось посмотреть, может что упустил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      CSKA57 1 час назад

      Не сказать, что команда порадовала игрой, однако, с победой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2039

      Питерский князь 1 час назад

      Снять с политекана шкуру.
      =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      Из Твери Леха 1 час назад

      Как обычно Тамбов сливает очки старшим братьям из Москвы...классика.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      dimag 2 часа назад

      Ну и хорошо, что за Сборную отказался играть при Батьке, Батька то он непотопляемый, зато Илья тут полностью выкладываться будет среди Чалова и Гаича.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2097

      shurik45 > dimag 1 час назад

      Шкурина не должно быть в клубе,не тот уровень. Да забил,да молодец,но слабоват он и в технике,и в мышлении на поле.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2039

      Питерский князь > dimag 1 час назад

      Шкурина на вилы!
      =)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      dimag > shurik45 1 час назад

      Барса Баварии 2:8 проиграла, не сказать что Месси с Суаресом слабоваты в технике и мышлении на поле. Играет команда и тренер, а не каждый по себе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12356

      vladimir-7 > Питерский князь 1 час назад

      Ты-то, чего здесь трешься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1666

      prtcs 2 часа назад

      Молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5977

      Борат 2 часа назад

      Не долго рылы правили ! Гыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2004

      Genz 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фарм клуб ЦСКА сдал игру своим. Шкурин бил головой в окружении 2х тамбовцев. Он подпрыгнул,они пригнули вниз головы. По сигналу сдали эпизод. Дальше при 2:1 игры не было. Тянули время.
      Ждём теперь от Химок сдачу игры Спартаку

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2004

      Genz > Genz 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стыдно за коней

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1877

      vsespartak01 > Genz 2 часа назад

      тебе за всех стыдно?а за себя?алармоборатизм однако!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Типичный конский отскок в матче с аутсайдером чемпионата. Рыжикова купили.

      -3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78467
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru