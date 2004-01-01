РПЛ. ЦСКА благодаря дебютному голу белоруса Шкурина победил «Тамбов» и возглавил таблицу

Да и вообще мужики, не ведитесь на покупку трансляций. Есть сайтик эдемтв ( в поисковик вбейте). Там плейлист на 900 + каналов, а главное Матч премьер, футбол1,2,3 как в sd дак и в HD и UFH качестве есть всего за 1 доллар в месяц!
В РПЛ новый лидер. На первое место вышел ЦСКА после победы во втором туре над «Тамбовом» дома.
Дебютный и победный гол забил белорус Илья Шкурин. «Тамбов» терпит второе поражение подряд.
Константин Кучаев забил во втором матче подряд.
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
ЦСКА (Москва) – Тамбов – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Кучаев, 29; 1:1 – Карапетян, 42; 2:1 – Шкурин, 55.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов (Магнуссон, 64), Набабкин, Дзагоев (Шкурин, 28 (Бийол, 89)), Кучаев (Тикнизян, 89), Обляков, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 63).
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин (Шляков, 83), Ойеволе, Грицаенко, Чуперка, Карасeв, Килин (Балашов, 84), Панченко (Обухов, 57), Костюков (Каплиенко, 79), Карапетян.
Предупреждения: Акинфеев, 90+3 – Карапетян, 76.