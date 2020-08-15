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  • РПЛ. ЦСКА благодаря дебютному голу белоруса Шкурина победил «Тамбов» и возглавил таблицу

РПЛ. ЦСКА благодаря дебютному голу белоруса Шкурина победил «Тамбов» и возглавил таблицу

15 августа 2020, 19:53
21

В РПЛ новый лидер. На первое место вышел ЦСКА после победы во втором туре над «Тамбовом» дома.

Дебютный и победный гол забил белорус Илья Шкурин. «Тамбов» терпит второе поражение подряд.

Константин Кучаев забил во втором матче подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Тамбов – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кучаев, 29; 1:1 – Карапетян, 42; 2:1 – Шкурин, 55.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов (Магнуссон, 64), Набабкин, Дзагоев (Шкурин, 28 (Бийол, 89)), Кучаев (Тикнизян, 89), Обляков, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 63).

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин (Шляков, 83), Ойеволе, Грицаенко, Чуперка, Карасeв, Килин (Балашов, 84), Панченко (Обухов, 57), Костюков (Каплиенко, 79), Карапетян.

Предупреждения: Акинфеев, 90+3 – Карапетян, 76.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Тамбов Шкурин Илья
Комментарии (21)
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derrik2000
1597510488
Повезло армейцам. Однозначно в концовке повезло. Если бы "Тамбов" хотя бы один из двух УБОЙНЫХ моментов использовал, то...
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Skull_Boy
1597510628
2 тура прошло и 2 матча подряд ЦСКА тупа сидит во втором тайме в обороне и опять будет 0-4 от Зенита, а может и больше, а Тамбов еще попьет кровушки
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shurik45
1597510662
В Питере снова четыре получим с такой обороной.
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СвинкаСправедливости
1597510734
Типичный конский отскок в матче с аутсайдером чемпионата. Рыжикова купили.
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prtcs
1597511216
Молодцы!
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dimag
1597512960
Ну и хорошо, что за Сборную отказался играть при Батьке, Батька то он непотопляемый, зато Илья тут полностью выкладываться будет среди Чалова и Гаича.
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CSKA57
1597514315
Не сказать, что команда порадовала игрой, однако, с победой.
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Dr.Metal
1597517097
Был удивлен, что при отсутствии Чалова Гайч не вышел в основе. Весь матч не удалось посмотреть, может что упустил
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paracetamol
1597522569
Игра, в общем, равная была и временами Тамбов лучше смотрелся. А кони показались никакими, просто инд. мастерство выше и поэтому реализация лучше.
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mp7700
1597523671
Вот те на.... Шкура забила... Как же сборная теперь без него?
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