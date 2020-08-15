РПЛ. «Рубин» без Слуцкого обменялся голами с «Уралом», в матче два удаления

«Рубин» не смог победить и во втором туре РПЛ. В матче с «Уралом» зафиксирована результативная ничья. Алексей Сухой удалил двух футболистов.

Главный тренер хозяев Леонид Слуцкий смотрел за матчем с трибуны, так как дисквалифицирован за красную карточку в прошлой встрече.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 12 (с пенальти); 1:1 – Игнатьев, 35 (с пенальти).

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Самошников, Игорь Коновалов (Могилевец, 82), Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич (Тарасов, 64), Бакаев (Макаров, 64), Игнатьев (Деспотович, 64).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев (Ефремов, 71), Араторе (Эль Кабир, 57), Августиняк, Панюков (Мишкич, 71).

Предупреждения: Меркулов, 21 – Емельянов, 33; Араторе, 45; Кулаков, 48; Рыков, 51; Годзюр, 88; Мишкич, 90.

Удаления: Меркулов, 31 (вторая ж.к.) – Емельянов, 63 (вторая ж.к.).

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