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  • РПЛ. «Рубин» без Слуцкого обменялся голами с «Уралом», в матче два удаления

РПЛ. «Рубин» без Слуцкого обменялся голами с «Уралом», в матче два удаления

15 августа 2020, 17:24
7

«Рубин» не смог победить и во втором туре РПЛ. В матче с «Уралом» зафиксирована результативная ничья. Алексей Сухой удалил двух футболистов.

Главный тренер хозяев Леонид Слуцкий смотрел за матчем с трибуны, так как дисквалифицирован за красную карточку в прошлой встрече.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 12 (с пенальти); 1:1 – Игнатьев, 35 (с пенальти).

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Самошников, Игорь Коновалов (Могилевец, 82), Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич (Тарасов, 64), Бакаев (Макаров, 64), Игнатьев (Деспотович, 64).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев (Ефремов, 71), Араторе (Эль Кабир, 57), Августиняк, Панюков (Мишкич, 71).

Предупреждения: Меркулов, 21 – Емельянов, 33; Араторе, 45; Кулаков, 48; Рыков, 51; Годзюр, 88; Мишкич, 90.

Удаления: Меркулов, 31 (вторая ж.к.) – Емельянов, 63 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Урал Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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derrik2000
1597501708
Игра была очень интересная: не пожалел потраченного на просмотр времени. Полагаю, что больше не повезло "Уралу", чем "Рубину". Благодарю обе команды за доставленное во время просмотра удовольствие!
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paracetamol
1597502164
Что-то количество пенок в этом сезоне зашкаливает!
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ААМ
1597504486
Пока ВАР кратно увеличил количество пенальти.
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portero
1597507127
ждем комментарий Слуцкого, какие арбитры и что с ними делать.....
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zigbert
1597521091
Деспотович мог принести победу Рубину, мяч прошел рядом со штангой.
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