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    РПЛ. «Рубин» без Слуцкого обменялся голами с «Уралом», в матче два удаления

    «Рубин» не смог победить и во втором туре РПЛ. В матче с «Уралом» зафиксирована результативная ничья. Алексей Сухой удалил двух футболистов.

    Главный тренер хозяев Леонид Слуцкий смотрел за матчем с трибуны, так как дисквалифицирован за красную карточку в прошлой встрече.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бикфалви, 12 (с пенальти); 1:1 – Игнатьев, 35 (с пенальти).

    «Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Самошников, Игорь Коновалов (Могилевец, 82), Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич (Тарасов, 64), Бакаев (Макаров, 64), Игнатьев (Деспотович, 64).

    «Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев (Ефремов, 71), Араторе (Эль Кабир, 57), Августиняк, Панюков (Мишкич, 71).

    Предупреждения: Меркулов, 21 – Емельянов, 33; Араторе, 45; Кулаков, 48; Рыков, 51; Годзюр, 88; Мишкич, 90.

    Удаления: Меркулов, 31 (вторая ж.к.) – Емельянов, 63 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +40882

      portero 42 минуты назад

      ждем комментарий Слуцкого, какие арбитры и что с ними делать.....

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      Рейтинг: +1411

      ААМ 1 час назад

      Пока ВАР кратно увеличил количество пенальти.

      1
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      Рейтинг: +7511

      paracetamol 2 часа назад

      Что-то количество пенок в этом сезоне зашкаливает!

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      Рейтинг: +9797

      derrik2000 2 часа назад

      Игра была очень интересная: не пожалел потраченного на просмотр времени.
      Полагаю, что больше не повезло "Уралу", чем "Рубину".
      Благодарю обе команды за доставленное во время просмотра удовольствие!

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      Рейтинг: +23818

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      А что же интересного, если ни одного гола с игры?

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      Рейтинг: +9797

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Моментов было - море!
      только у одного Эрика Бикфалби ТРИ убойных момента!
      И два момента таких же у Рубина.
      Игра шла атакующая как со стороны хозяев, так и со стороны гостей.
      Причём минут на 10-12 игроки "Урала" просто заперли хозяев поля на их половине.
      Не.
      Хорошо играли.
      Не "катали мяч по полю".

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