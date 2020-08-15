Судья Федотов: «Спартак» забил победный гол в матче с «Ахматом» не по правилам»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов убежден, что «Спартак» в матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0) забил решающий гол не по правилам. Речь идет о пенальти Джордана Ларссона.

«Все игроки стоят за пределами штрафной площади. Мяч еще не вошел в игру, а Георгий Джикия уже забежал далеко за линию. Прилично причем. Арбитр в это время смотрит на бьющего игрока, чтобы он не совершал обманные движения. Помощник смотрит за вратарем. Джикия забежал очень далеко.

Если атакующий игрок до удара входит в штрафную площадь и забивается гол, пенальти следует перебить. Гол забит неправильно, с нарушением процедуры 11-метрового удара. Оценка арбитру снижается», – сказал эксперт.