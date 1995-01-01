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    Судья Федотов: «Спартак» забил победный гол в матче с «Ахматом» не по правилам»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов убежден, что «Спартак» в матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0) забил решающий гол не по правилам. Речь идет о пенальти Джордана Ларссона.

    «Все игроки стоят за пределами штрафной площади. Мяч еще не вошел в игру, а Георгий Джикия уже забежал далеко за линию. Прилично причем. Арбитр в это время смотрит на бьющего игрока, чтобы он не совершал обманные движения. Помощник смотрит за вратарем. Джикия забежал очень далеко.

    Если атакующий игрок до удара входит в штрафную площадь и забивается гол, пенальти следует перебить. Гол забит неправильно, с нарушением процедуры 11-метрового удара. Оценка арбитру снижается», – сказал эксперт.

    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • «Спартак» в первых двух турах не проиграл.
    • Следующий соперник москвичей – «Уфа».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии32
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      Рейтинг: +2384

      NewLife 1 минуту назад

      Присмотритесь - что на этом фото делает Джордан, ставит мяч на точку и стоит на правой ноге, а судья отодвигает игроков, до удара еще далеко. Наверное, этот фейк, как всегда, запущен синит-экспрессом. Видео в студию !

      0
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      Рейтинг: +1502

      Puddle 10 минут назад

      Чтобы хрякам больше забивать, Федун должен купить Левандовски! ГыГыГы!

      0
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      Рейтинг: +2030

      giluxa1963 16 минут назад

      ну наплакали свинки на победу это было ясно после прошлой игры что им отдадут три очка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Темыч 22 25 минут назад

      Осталось ещё бывших арбитров послушать. Может ему лучше в домино поиграть!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1502

      Puddle 26 минут назад

      Хрякам повезло, и что они ноют ниже в комментах???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6963

      alarm 48 минут назад

      но всё равно позор спартаку)

      1
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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 37 минут назад

      УРЮК ПОЗОР КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ КОТОРАЯ ТРАХАЕТ ДРУГ ДРУГА В РАЗДЕВАЛКЕ ЧУЧМЕК ТУПОРЫЛЫЙ

      1
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      Рейтинг: +6963

      alarm > SEREGA 64 36 минут назад

      ахаха! бомби ещё, рыло)

      1
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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 34 минуты назад

      Я ТВОЙ ПЕТУШИНЫЙ РОД ТОПТАЛ ДЕБИЛ ПЕТУШИНЫЙ

      1
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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 33 минуты назад

      ТЕБЯ СЕГОДНЯ БОРАТ ЕЩЕ НЕ НАВАЛИЛ МУРЛО ЗЕНИТОВСКОЕ

      1
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      Рейтинг: +6963

      alarm > SEREGA 64 32 минуты назад

      тяпни косоРЫЛОвки и сядь в тазик со льдом) среди ваших будет мнение, что это помогает))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1502

      Puddle > SEREGA 64 27 минут назад

      ты что развизжался так? Сам понимаешь хоть, что пишешь?

      1
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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 15 минут назад

      ТЫ УРЮК ЕЩЕ НЕ В РАЗДЕВАЛКЕ Я ДУМАЛ ТЕБЯ УЖЕ ВО ВСЕ ЩЕЛИ ПЯЛЯТ ПЕТУШОК ЗЕНИТОВСКИЙ

      1
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      Рейтинг: +6963

      alarm > SEREGA 64 13 минут назад

      серёга, ты реально профессиональный урюк, без тебя тут было бы не так весело, даже скучно. продолжай бомбить))

      0
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      Рейтинг: +6963

      alarm 48 минут назад

      мля, этого мудака одинаково ненавидят уже во всех клубах, наверное.

      0
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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 36 минут назад

      ПЕТУШОК ЗЕНИТОВСКИЙ

      1
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      Рейтинг: +6963

      alarm > SEREGA 64 33 минуты назад

      знатно у тебя бомбит, ухаха!

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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 31 минуту назад

      УРОД ПЕТУШИНОЙ КОМАНДЫ ДА ГОЛУБОЙ БОКЛАН

      1
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      Рейтинг: +6963

      alarm > SEREGA 64 31 минуту назад

      ыыЫ!

      0
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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 29 минут назад

      ТЫ УРЮК ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАКРОЙ

      1
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      Рейтинг: +6963

      alarm > SEREGA 64 28 минут назад

      ыыыыЫ! урюк, тебе говорю — Ы!

      0
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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 28 минут назад

      МУРЛО ПЕТУШИНОЕ ЛЮБИШЬ ПЕТУШКОВ ИЗ КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ

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      Рейтинг: +6963

      alarm > SEREGA 64 27 минут назад

      зачем ты так про себя и спартаг?)

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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > SEREGA 64 25 минут назад

      СМОТРЮ ПЕТУШНЯ ПРИБЫВАЕТ ДА УРЮК ГОЛУБОЙ

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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 23 минуты назад

      Я ТВОЙ РОД ТРАХАЛ И ТЕБЯ КАК ТВОЯ КОМАНДА ТРАХАЕТ ДРУГ ДРУГА В РАЗДЕВАЛКИ ДА ЧМО ЧУРБАНСКОЕ

      0
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      Рейтинг: +6963

      alarm > SEREGA 64 22 минуты назад

      зачётно бомбишь, косорылый) продолжай) ахах!

      2
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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 19 минут назад

      ГРЯЗНАЯ ЗЕНИТОВСКАЯ ПАДАЛЬ ДА МУРЛО ЧУРБАНСКОЕ

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      Рейтинг: +6963

      alarm > SEREGA 64 18 минут назад

      урюк, у тебя с головой всё в порядке? если пока ещё да - то продолжай бомбить, ахах!

      1
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      Рейтинг: +770

      SEREGA 64 > alarm 13 минут назад

      ЭТО ТЕБЯ ДОЛБЯТ ЧМО ПЕТУШИНОЕ

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      Рейтинг: +6963

      alarm > SEREGA 64 11 минут назад

      у тебя явно прослеживается тарасофский комплекс неполноценности по гомосексуальной линии) скажи, кто твой сожитель - и я скажу, кто ты))

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      Рейтинг: +4426

      nik55 > SEREGA 64 8 минут назад

      не общайся с этими *****-сами

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      Рейтинг: +4426

      nik55 > SEREGA 64 6 минут назад

      команда петухи и болелы чмошники

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