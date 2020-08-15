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  • Судья Федотов: «Спартак» забил победный гол в матче с «Ахматом» не по правилам»

Судья Федотов: «Спартак» забил победный гол в матче с «Ахматом» не по правилам»

15 августа 2020, 21:48
45

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов убежден, что «Спартак» в матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0) забил решающий гол не по правилам. Речь идет о пенальти Джордана Ларссона.

«Все игроки стоят за пределами штрафной площади. Мяч еще не вошел в игру, а Георгий Джикия уже забежал далеко за линию. Прилично причем. Арбитр в это время смотрит на бьющего игрока, чтобы он не совершал обманные движения. Помощник смотрит за вратарем. Джикия забежал очень далеко.

Если атакующий игрок до удара входит в штрафную площадь и забивается гол, пенальти следует перебить. Гол забит неправильно, с нарушением процедуры 11-метрового удара. Оценка арбитру снижается», – сказал эксперт.

  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • «Спартак» в первых двух турах не проиграл.
  • Следующий соперник москвичей – «Уфа».

Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Федотов Игорь
Комментарии (45)
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Темыч 22
1597519110
Осталось ещё бывших арбитров послушать. Может ему лучше в домино поиграть!!!
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giluxa1963
1597519676
ну наплакали свинки на победу это было ясно после прошлой игры что им отдадут три очка
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NewLife
1597520798
Присмотритесь - что на этом фото делает Джордан, ставит мяч на точку и стоит на бьющей левой ноге, а судья отодвигает игроков, до удара еще далеко. Наверное, этот фейк, как всегда, запущен синит-экспрессом. Видео в студию !
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paracetamol
1597522015
Правильное замечание, пенальти надо перебить, а Джикии показать карточку!
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NewLife
1597524283
Фигурка Джордана вырезана из другого эпизода и приклеена на точку 11м. У кого хорошее разрешение монитора, посмотрите на разводы вокруг рук, а остальные просто скорированы после удара. Судья тоже вырезан в движении и вставлен - посмотрите на его ноги. Этот фейк изготовлен с одной целью - дать повод троллям гадить на Спартак.
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mp7700
1597524888
Думаю теперь будет переигровка или присудят технарь! Вперед газпром!!!
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stop
1597525315
Если ошибка судьи в пользу спартака , это не повод для скандала !
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Spirit_78
1597527848
Судей запугали просто-напросто. Сам пеналь тоже был левый. Сейчас против свиней свистеть опасно - можно с карьерой распрощаться. Такая хрень сейчас пойдёт регулярно.
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aleks 265814
1597555775
Кстати борат очень похож черножопого ,который с гор спустился они кроме коз ни кого не трахают
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piligrim1986
1597556432
зато зенит прям по правилам играет каждый матч
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