Судья Федотов: «Спартак» забил победный гол в матче с «Ахматом» не по правилам»

Присмотритесь - что на этом фото делает Джордан, ставит мяч на точку и стоит на правой ноге, а судья отодвигает игроков, до удара еще далеко. Наверное, этот фейк, как всегда, запущен синит-экспрессом. Видео в студию !
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов убежден, что «Спартак» в матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0) забил решающий гол не по правилам. Речь идет о пенальти Джордана Ларссона.
«Все игроки стоят за пределами штрафной площади. Мяч еще не вошел в игру, а Георгий Джикия уже забежал далеко за линию. Прилично причем. Арбитр в это время смотрит на бьющего игрока, чтобы он не совершал обманные движения. Помощник смотрит за вратарем. Джикия забежал очень далеко.
Если атакующий игрок до удара входит в штрафную площадь и забивается гол, пенальти следует перебить. Гол забит неправильно, с нарушением процедуры 11-метрового удара. Оценка арбитру снижается», – сказал эксперт.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
- «Спартак» в первых двух турах не проиграл.
- Следующий соперник москвичей – «Уфа».