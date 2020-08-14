Главные новости дня. «Спартак» вышел на первое место, Тедеско не отпустил Джикию в «Наполи»

РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» и возглавил таблицу.

Баринов: «У меня было предложение от «Зенита».

Фанаты «Торпедо» потребовали отставки Игнашевича.

«Арсенал» объявил о переходе Виллиана.

Вратарь «Краснодара» Адамов может перейти в «Зенит» за 2 миллиона.

Record: ЦСКА поборется с киевским «Динамо» за Силву из «Лестера». Ранее им интересовался «Спартак».

Sport24: Тедеско заблокировал уход Джикии в «Наполи».

Орешкин: «Самая сильная команда в истории ЦСКА нас ждет в ближайшие годы».

«Ахмат» объявил об аренде Мелкадзе.

«РБ-Спорт»: Дзюба не сыграет с «Ростовом» из-за травмы спины.