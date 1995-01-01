«РБ-Спорт»: Дзюба не сыграет с «Ростовом» из-за травмы спины

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не примет участие в матче 2-го тура с «Ростовом».

Как сообщает «РБ-Спорт», нападающий получил повреждение спины в игре с «Ротором». У футболиста спазм мышц.

Встреча между командами пройдет 15 августа в Ростове.