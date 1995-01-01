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    «РБ-Спорт»: Дзюба не сыграет с «Ростовом» из-за травмы спины

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба не примет участие в матче 2-го тура с «Ростовом».

    Как сообщает «РБ-Спорт», нападающий получил повреждение спины в игре с «Ротором». У футболиста спазм мышц.

    Встреча между командами пройдет 15 августа в Ростове.

    • В 1-м туре «Зенит» выиграл у «Ротора» 2:0, Дзюба отметился голом.
    • Игрок – лучший бомбардир прошлого сезона с 17-ю мячами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии25
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      Рейтинг: +3849

      knikos 55 секунд назад

      Карма вернёт бумерангом всем свиньям то , что они написали в адрес Дзюбы. Им , их близким ... Дело касается здоровья , значит таков и бумеранг будет .

      0
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      Рейтинг: +134

      Спартач80 6 минут назад

      Чуть пониже спины...это иранцы получили ролик из раздевалки,и приехали сделать 1-1...

      1
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      Рейтинг: +17821

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Нижняя часть спины болит. А у Азмунки тогда что болит?... Судя по ролику из раздевалки должно быть наоборот.

      1
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      Рейтинг: +23887

      VVM1964 > DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Ответочка прилетела , да видно не рассчитали , погорячились )))

      0
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      Рейтинг: +1732

      upiter622 54 минуты назад

      Как вы не любите как Дзюба вас всех дрючит!))))

      3
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      Рейтинг: +23887

      VVM1964 > upiter622 4 минуты назад

      Судя по всему сейчас Дзюба был вздрючен или побоялся быть вздрюченным Ростовым )))

      0
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      Рейтинг: +389

      Spirit_78 59 минут назад

      Здоровья тебе, трудяга!

      2
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      Рейтинг: +7472

      paracetamol 1 час назад

      Большая потеря, но пусть Тёма отдохнет, полечится.

      4
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      Рейтинг: +4351

      Рубинище 1 час назад

      Интересно будет посмотреть на Зенит без дерева.

      0
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      Рейтинг: -36

      alarm_иг 1 час назад

      Осваивали с азмуном позу наездницы. Эксперимент завершился неудачей. Гыгы

      2
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      Рейтинг: +795

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      Здоровья Артёму.

      2
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      Рейтинг: +3690

      "supermax" 1 час назад

      погодите...а пенальки кто ж забивать будет?

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