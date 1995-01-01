«РБ-Спорт»: Дзюба не сыграет с «Ростовом» из-за травмы спины

Карма вернёт бумерангом всем свиньям то , что они написали в адрес Дзюбы. Им , их близким ... Дело касается здоровья , значит таков и бумеранг будет .
Форвард «Зенита» Артем Дзюба не примет участие в матче 2-го тура с «Ростовом».
Как сообщает «РБ-Спорт», нападающий получил повреждение спины в игре с «Ротором». У футболиста спазм мышц.
Встреча между командами пройдет 15 августа в Ростове.
- В 1-м туре «Зенит» выиграл у «Ротора» 2:0, Дзюба отметился голом.
- Игрок – лучший бомбардир прошлого сезона с 17-ю мячами.