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    Орешкин: «Самая сильная команда в истории ЦСКА нас ждет в ближайшие годы»

    Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин дал понять, что в ближайшее время будет много сделано для усиления команды.

    – Вы не раз говорили, что в ПФК ЦСКА – лучший менеджмент в российском футболе. Как у вас налажено взаимодействие с руководством клуба и главным тренером команды?

    – Активно поработав вместе с командой управленцев клуба, только укрепился в этом мнении. Взаимопонимание у меня с Романом Бабаевым и командой сложилось сразу. Ведь что отличает ПФК ЦСКА – это то, что для людей, работающих в клубе, ЦСКА – это не пустой звук, не просто запись в трудовой книжке, ЦСКА – это семья.

    Все поддерживают, помогают друг другу, совместно принимают решение без склок и интриг. Это, кстати, одна из ключевых задач на ближайшие годы – сохранение правильного микроклимата в клубе – мы должны сохранять дух, который сложился в «эпоху Гинера».

    – Команда какого периода была, на ваш взгляд, самой сильной?

    – Самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого все необходимое.

    • Орешкин возглавил совет директоров ЦСКА в мае этого года.
    • Орешкин – помощник президента России, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ.
    • Команда стартовала в новом сезоне РПЛ с победы над «Химками» (2:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1286

      gor77 55 минут назад

      Чем хорош "бомбардир"?)))
      А тем, что делает очень избранное изложение от оригинала.))))
      Максим Орешкин - болельщик ЦСКА с середины 90-х на фанатской трибуне, а также выезжал на игры клуба по стране и за рубеж. В том числе и в Лиссабон, 2005 год.
      И в заключении:
      "— Максим Станиславович, должность Председателя совета директоров ПФК ЦСКА вы как воспринимаете: как служебную необходимость, некую нагрузку или, быть может, как мечту из детства?
      — Как возможность отдать долг любимому клубу за те радостные моменты, которые команда подарила мне за последние 20 лет, и как возможность сделать для клуба что-то полезное, что поможет продлить эпоху успехов."

      2
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      Рейтинг: +1401

      ААМ 55 минут назад

      Не звались едучи на рати, а хвались едучи с рати, как говорили древние.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1919

      Nerlinger > ААМ 40 минут назад

      Одних говорунов собрал наш кормчий !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3842

      морозз 1 час назад

      Когда то табун состоял из элитных жеребцов, достойных выставки ( сборной )! На данный момент табун состоит из коней, мулов и ишаков! И это истина!

      3
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      Рейтинг: +1757

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Как в собачьем сердце)) Какое самое главное событие в моей жизни?

      Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди))

      2
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      Рейтинг: +2916

      Cleaner 2 часа назад

      О как! Лучше, чем та, которая Кубок УЕФА взяла? Тогда ждем от ЦСКА победы в Лиге Чемпионов!

      4
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      Рейтинг: +383

      Spirit_78 2 часа назад

      Сильнее, чем в 2005-м, будет очень сложно сделать. Тот состав брал Кубок УЕФА всё-таки! Хотя если ЦСКА вернёт былую силу, российский футбол от этого только выиграет.

      5
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      Рейтинг: +4449

      порт 2 часа назад

      Ну вот, а Гончаренко взял, да и в рванул от "семьи" в Беларусию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1868

      Semenycch 2 часа назад

      Ждет? Этот чиновник предсказатель будущего?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +275

      Йост > Semenycch 2 часа назад

      Еще какой...

      0
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      Рейтинг: +12347

      vladimir-7 2 часа назад

      М.Орешкин, мы надеемся, что так и будет!!!

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