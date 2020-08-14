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  • Орешкин: «Самая сильная команда в истории ЦСКА нас ждет в ближайшие годы»

Орешкин: «Самая сильная команда в истории ЦСКА нас ждет в ближайшие годы»

14 августа 2020, 16:46
12

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин дал понять, что в ближайшее время будет много сделано для усиления команды.

– Вы не раз говорили, что в ПФК ЦСКА – лучший менеджмент в российском футболе. Как у вас налажено взаимодействие с руководством клуба и главным тренером команды?

– Активно поработав вместе с командой управленцев клуба, только укрепился в этом мнении. Взаимопонимание у меня с Романом Бабаевым и командой сложилось сразу. Ведь что отличает ПФК ЦСКА – это то, что для людей, работающих в клубе, ЦСКА – это не пустой звук, не просто запись в трудовой книжке, ЦСКА – это семья.

Все поддерживают, помогают друг другу, совместно принимают решение без склок и интриг. Это, кстати, одна из ключевых задач на ближайшие годы – сохранение правильного микроклимата в клубе – мы должны сохранять дух, который сложился в «эпоху Гинера».

– Команда какого периода была, на ваш взгляд, самой сильной?

– Самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого все необходимое.

  • Орешкин возглавил совет директоров ЦСКА в мае этого года.
  • Орешкин – помощник президента России, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ.
  • Команда стартовала в новом сезоне РПЛ с победы над «Химками» (2:0).

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (12)
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vladimir-7
1597413637
М.Орешкин, мы надеемся, что так и будет!!!
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порт
1597413831
Ну вот, а Гончаренко взял, да и в рванул от "семьи" в Беларусию.
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Spirit_78
1597414386
Сильнее, чем в 2005-м, будет очень сложно сделать. Тот состав брал Кубок УЕФА всё-таки! Хотя если ЦСКА вернёт былую силу, российский футбол от этого только выиграет.
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Из Твери Леха
1597415689
Как в собачьем сердце)) Какое самое главное событие в моей жизни? Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди))
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морозз
1597417320
Когда то табун состоял из элитных жеребцов, достойных выставки ( сборной )! На данный момент табун состоит из коней, мулов и ишаков! И это истина!
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ААМ
1597419578
Не звались едучи на рати, а хвались едучи с рати, как говорили древние.
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gor77
1597419588
Чем хорош "бомбардир"?))) А тем, что делает очень избранное изложение от оригинала.)))) Максим Орешкин - болельщик ЦСКА с середины 90-х на фанатской трибуне, а также выезжал на игры клуба по стране и за рубеж. В том числе и в Лиссабон, 2005 год. И в заключении: "— Максим Станиславович, должность Председателя совета директоров ПФК ЦСКА вы как воспринимаете: как служебную необходимость, некую нагрузку или, быть может, как мечту из детства? — Как возможность отдать долг любимому клубу за те радостные моменты, которые команда подарила мне за последние 20 лет, и как возможность сделать для клуба что-то полезное, что поможет продлить эпоху успехов."
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DOCTOR PENALTY
1597425295
В Газпроме, РЖД и Лукойле поперхнулись.)))
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prtcs
1597428863
Верим, надеемся, любим родной ЦСКА. Только вперед.
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житель СПб
1597440637
Посмотрим. Все возможно.
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