Орешкин: «Самая сильная команда в истории ЦСКА нас ждет в ближайшие годы»

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин дал понять, что в ближайшее время будет много сделано для усиления команды.
– Вы не раз говорили, что в ПФК ЦСКА – лучший менеджмент в российском футболе. Как у вас налажено взаимодействие с руководством клуба и главным тренером команды?
– Активно поработав вместе с командой управленцев клуба, только укрепился в этом мнении. Взаимопонимание у меня с Романом Бабаевым и командой сложилось сразу. Ведь что отличает ПФК ЦСКА – это то, что для людей, работающих в клубе, ЦСКА – это не пустой звук, не просто запись в трудовой книжке, ЦСКА – это семья.
Все поддерживают, помогают друг другу, совместно принимают решение без склок и интриг. Это, кстати, одна из ключевых задач на ближайшие годы – сохранение правильного микроклимата в клубе – мы должны сохранять дух, который сложился в «эпоху Гинера».
– Команда какого периода была, на ваш взгляд, самой сильной?
– Самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого все необходимое.
- Орешкин возглавил совет директоров ЦСКА в мае этого года.
- Орешкин – помощник президента России, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ.
- Команда стартовала в новом сезоне РПЛ с победы над «Химками» (2:0).