Орешкин: «Самая сильная команда в истории ЦСКА нас ждет в ближайшие годы»

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин дал понять, что в ближайшее время будет много сделано для усиления команды.

– Вы не раз говорили, что в ПФК ЦСКА – лучший менеджмент в российском футболе. Как у вас налажено взаимодействие с руководством клуба и главным тренером команды?

– Активно поработав вместе с командой управленцев клуба, только укрепился в этом мнении. Взаимопонимание у меня с Романом Бабаевым и командой сложилось сразу. Ведь что отличает ПФК ЦСКА – это то, что для людей, работающих в клубе, ЦСКА – это не пустой звук, не просто запись в трудовой книжке, ЦСКА – это семья.

Все поддерживают, помогают друг другу, совместно принимают решение без склок и интриг. Это, кстати, одна из ключевых задач на ближайшие годы – сохранение правильного микроклимата в клубе – мы должны сохранять дух, который сложился в «эпоху Гинера».

– Команда какого периода была, на ваш взгляд, самой сильной?

– Самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого все необходимое.