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    «Ахмат» объявил об аренде Мелкадзе

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе официально стал игроком «Ахмата».

    Грозненский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца сезона-2020/21.

    Форвард заявлен за «Ахмат» под третьим номером.

    • Прошлый сезон Мелкадзе провел в аренде в «Тамбове».
    • В его активе семь голов и три ассиста в 18 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5877

      Борат 1 час назад

      рылы арендовали 6 очков у ахмета !
      позор !
      гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5902

      alp 1 час назад

      сегодня будет либо договорняк либо цирк на поле

      3
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      Рейтинг: +24932

      zra78 > alp 1 час назад

      Вот и я смотреть буду,очень интересно,что там да как.....

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