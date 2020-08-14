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РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» и возглавил таблицу

14 августа 2020, 22:01
159

«Спартак» во 2-м туре РПЛ встречался на своем поле с «Ахматом» и оказался сильнее со счетом 2:0.

Голы на счету Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе. Гости доигрывали матч в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Максим Ненахов.

После этой победы «Спартак» с четырьмя очками возглавил турнирную таблицу.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ларссон, 52 (с пенальти); 2:0 – Понсе, 69.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Крал, Соболев, Понсе, Ларссон (Бакаев, 83).

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Нижич (Пуцко, 64), Богосавац, Иванов, Исмаэл Силва (Андрес Понсе, 41), Ильин (Садулаев, 64), Бериша (Адамов, 81), Швец, Харин (Роши, 64).

Предупреждения: Крал, 40; Зобнин, 87 – Бериша, 2; Швец, 26; Харин, 38; Исмаэл, 40; Семенов, 50; Ненахов, 68; Богосавац, 71.

Удаления: нет – Ненахов, 77 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (159)
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VVM1964
1597432101
Всех с заслуженной победой , которую в ЭТОТ РАЗ у нас никто не украл !!!
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rash1959
1597432479
Бомбардир что то заснул малька. Нас с победой, играть всё-таки не разучились, и это главное. Рук-ног не опускать. Хорошие скорости, но вот мяч мотать туда-сюда в конце...??? Ну это их дело, могут катать пусть катают. Еще раз с хорошей игрой, но команды посильней будут сопротивлятсяя сильней. Ахмату пора в ФНЛ. Да, главное , бомжи на ветке уже тут, впереди планеты всей. ПРЕДЛАГАЮ!!! Полность ИГНОРИРОВАТЬ этих недорослей, не вступать ни в какие перепалки, просто не видеть их. Пусть как говорится сами с собою ... правою рукою.
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zigbert
1597432714
Спартак с победой! С Ахматом всегда получаются трудные игры.Эта победа придаст уверенность.
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oyabun
1597432751
Затаив дыхание, ждал что по окончании матча арбитр посоветуется с ВАР и отменит все голы Спартака. Странно что этого не произошло.
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Иван Петров 1986
1597433068
Спартачей с Победой ! ! !
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BarStep
1597433132
Не смотрел это безобразие, но судя по восторженному визгу здесь, - федун всё же наныл.. ну-ну..
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serhio80
1597433177
С победой КБ!
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Питерский мент
1597434385
поздравления Спартаку - возглавили чемпионат на 24 часа за счет выходок Федуна
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paracetamol
1597434925
Жига симулянт, пенальти не было. Турбину дисквалификация до конца сезона. Картами размахивал как игрок в преферанс. Гнать его в зашей!
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Рубинище
1597436187
Спартак с победой. Всё справедливо, счет по игре. А ещё когда Какорин востановится-будет силище, для РПЛ уж точно. Защитника бы толкового, беда там совсем. читал приготовили деньги на 2х игроков-лучше их все пустить на одного, но толкового защитника, пусть дорого но он необходим. Ахмат вообще не понятно во что играет, как будто только вчера собрались.
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