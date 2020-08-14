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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» и возглавил таблицу

    «Спартак» во 2-м туре РПЛ встречался на своем поле с «Ахматом» и оказался сильнее со счетом 2:0.

    Голы на счету Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе. Гости доигрывали матч в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Максим Ненахов.

    После этой победы «Спартак» с четырьмя очками возглавил турнирную таблицу.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ларссон, 52 (с пенальти); 2:0 – Понсе, 69.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Крал, Соболев, Понсе, Ларссон (Бакаев, 83).

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Нижич (Пуцко, 64), Богосавац, Иванов, Исмаэл Силва (Андрес Понсе, 41), Ильин (Садулаев, 64), Бериша (Адамов, 81), Швец, Харин (Роши, 64).

    Предупреждения: Крал, 40; Зобнин, 87 – Бериша, 2; Швец, 26; Харин, 38; Исмаэл, 40; Семенов, 50; Ненахов, 68; Богосавац, 71.

    Удаления: нет – Ненахов, 77 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    14.08.2020 22:01
    Комментарии150
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      Рейтинг: +4064

      SPACE TRUCKIN 19 минут назад

      всех КБ - с победой!

      2
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      Рейтинг: +42

      SorenSirk 26 минут назад

      Вот что за люди здесь из КБ? Проиграли? Ноют на судейство.. Ничья? Ноют на судейство... Сыграли матч любые кроме КБ команды? Ноют на судейство... Наконец-то заслуженно выиграли? Ой, что это, они радуются и отмечают тех игроков, кто добился этого успеха? Может быть хвалят молодого крутого вратаря? Может быть отдают должное грамотной тактике? Или смакуют забитые голы?? Аааа, не, показалось..они ноют на судейство. Даже здесь. Жалко таких...



      В остальном, игра выдалась неплохой. Интересно было посмотреть. Результат закономерен

      -1
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      Рейтинг: +13294

      slavutiq70 > SorenSirk 12 минут назад

      Ну во первых сегодня не кто не ныл,,,,,,,,во вторых Если судейство отнимает очки,,почему про это молчать,,,Вон Леонид Слуцкий после проигрыша Рубина в том туре целое заявление про судейство сделал(в принципе и был прав)А тактика и старание игроков как мы увидели в первом туре дело третье,,,,,,,,просто судья может вот так просто сделать результат,,,,,а **** очки отняли,,,,ещё не раз отымут,,,,,увидишь,,,,

      0
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      Рейтинг: +1822

      bzfar 45 минут назад

      Всех КБ с победой! Спартак вперед! Толи еще будет))

      4
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      Рейтинг: +5916

      Борат 1 час назад

      Хрюканы ликуют будто еврокубок выиграли ! Позор вам, рылы ! Стыдно за такие пахучие победы !!!! Гыгы

      3
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      Рейтинг: +6269

      JTherry 1 час назад

      КБ с победой!!! надеюсь, эта победа придаст как уверенности, так и добавит удачи в дальнейших играх! наконец, "сухарь" у Максименко, наконец, пенальти реализовали... и жаль, что Ахмат очень грубо играл - 9 карточек, перебор, футбол это не бой без правил... смотрю, как Бавария разносит Барсу, есть у кого поучиться)

      6
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      Рейтинг: +217

      Урия Гип 2 1 час назад

      Чемпионская игра!

      1
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      Рейтинг: +4362

      Рубинище 1 час назад

      Спартак с победой. Всё справедливо, счет по игре. А ещё когда Какорин востановится-будет силище, для РПЛ уж точно. Защитника бы толкового, беда там совсем. читал приготовили деньги на 2х игроков-лучше их все пустить на одного, но толкового защитника, пусть дорого но он необходим. Ахмат вообще не понятно во что играет, как будто только вчера собрались.

      9
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      Рейтинг: +9770

      derrik2000 > Рубинище 1 час назад

      Новый тренер - новые идеи, новые задачи...

      1
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      Рейтинг: +23977

      VVM1964 > derrik2000 1 час назад

      Жаль минуса закончились )))))))

      4
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      Рейтинг: +2010

      Genz 1 час назад

      Верните Казарцева. Без него скучный футбол.
      Не будет жиго - не будет спорных моментов. Он, и ак злой рок для Спартака

      1
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      Рейтинг: +5916

      Борат 1 час назад

      Ну наплачут себе рылы 5е место, а что дальше? С лиги Европы будут сниматься ? Хотя не придётся , рылы же квалификацию пройти не могут... Гыгы

      0
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      Рейтинг: +14299

      vka1970 1 час назад

      Уже до фига времени прошло, но счёт не изменили.Наконец то и на нашей улице праздник.С победой !!!

      6
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