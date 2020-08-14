РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» и возглавил таблицу

«Спартак» во 2-м туре РПЛ встречался на своем поле с «Ахматом» и оказался сильнее со счетом 2:0.

Голы на счету Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе. Гости доигрывали матч в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Максим Ненахов.

После этой победы «Спартак» с четырьмя очками возглавил турнирную таблицу.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ларссон, 52 (с пенальти); 2:0 – Понсе, 69.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Крал, Соболев, Понсе, Ларссон (Бакаев, 83).

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Нижич (Пуцко, 64), Богосавац, Иванов, Исмаэл Силва (Андрес Понсе, 41), Ильин (Садулаев, 64), Бериша (Адамов, 81), Швец, Харин (Роши, 64).

Предупреждения: Крал, 40; Зобнин, 87 – Бериша, 2; Швец, 26; Харин, 38; Исмаэл, 40; Семенов, 50; Ненахов, 68; Богосавац, 71.

Удаления: нет – Ненахов, 77 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ