Metaratings: «Спартак» хочет отдать Тиля в аренду в заграничный клуб

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может оказаться в ближайшее время за границей.
По информации Metaratings, руководство московского клуба прорабатывает вариант с арендой футболиста.
Главный тренер клуба Доменико Тедеско не рассматривает голландца как основного игрока, а высокая зарплата Тиля не позволяет держать его на скамейке.
- Тиль перешел в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» летом 2019 года.
- В минувшем сезоне он забил два гола и сделал четыре ассиста в 23 матчах.
Источник: Metaratings
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