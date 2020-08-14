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  • Metaratings: «Спартак» хочет отдать Тиля в аренду в заграничный клуб

Metaratings: «Спартак» хочет отдать Тиля в аренду в заграничный клуб

14 августа 2020, 21:00
19

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может оказаться в ближайшее время за границей.

По информации Metaratings, руководство московского клуба прорабатывает вариант с арендой футболиста.

Главный тренер клуба Доменико Тедеско не рассматривает голландца как основного игрока, а высокая зарплата Тиля не позволяет держать его на скамейке.

  • Тиль перешел в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» летом 2019 года.
  • В минувшем сезоне он забил два гола и сделал четыре ассиста в 23 матчах.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Спартак Тил Гус
Комментарии (19)
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Ссппааррттаакк
1597428227
И сам Спартак пусть переходит В заграничную лигу,
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paracetamol
1597428316
Накера покупали?
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Ссппааррттаакк
1597428323
Срочно к дочере Путина на прививку.
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Ганнибал Лектор
1597429280
Любит спартак деньги на ветер швырять: Кавенаги, де Зеув, Тиль...
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DOCTOR PENALTY
1597430259
Тили-тили, трали-валИ отсюдова!
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piligrim1986
1597431524
его бы продать
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Salamоn
1597431695
Ну здесь двояко так-то. Скамейка на замены если брать,она очень мизерная,пацаны все молодые,усилить особо игру они не могут,будем реалистами. Тиль имеет хороший удар издали,к примеру матчи того года,если мне не изменяет память,то начало чемпионата в гостях с Крыльями,ну и с Ахматом в концовке. Ему просто время на игру не дают,вышел бы несколько матчей,тогда бы и можно было бы говорить.Но у нас есть Умяров,пацан играет отлично,как моё личное мнение,плюсом паспорт РФ. Для скамейки пойдет вообщем,но надо бы пробовать и в основу.Таким Макаром,за такие деньги,можно было бы и отличного игрока взять. Даже к примеру Питер Ловрена взял недавно,но это же игрок уровня,за такие деньги,а Спартак у нас прогадал или же нет-неизвестно... Время покажет. Вперёд Спартак!!!
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ivany4
1597431746
Вероятно это будет справедливо. Наберет хорошую форму, можно будет попробовать вернуть свои деньги.
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ilichkadr
1597431804
Давно пора вернуть Тиля туда, откуда его забрали. Вообще игрок никакой.............
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hielultropitte
1597462815
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