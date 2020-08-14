Metaratings: «Спартак» хочет отдать Тиля в аренду в заграничный клуб

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может оказаться в ближайшее время за границей.

По информации Metaratings, руководство московского клуба прорабатывает вариант с арендой футболиста.

Главный тренер клуба Доменико Тедеско не рассматривает голландца как основного игрока, а высокая зарплата Тиля не позволяет держать его на скамейке.