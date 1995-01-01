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    Metaratings: «Спартак» хочет отдать Тиля в аренду в заграничный клуб

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может оказаться в ближайшее время за границей.

    По информации Metaratings, руководство московского клуба прорабатывает вариант с арендой футболиста.

    Главный тренер клуба Доменико Тедеско не рассматривает голландца как основного игрока, а высокая зарплата Тиля не позволяет держать его на скамейке.

    • Тиль перешел в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» летом 2019 года.
    • В минувшем сезоне он забил два гола и сделал четыре ассиста в 23 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:00
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8071

      ilichkadr 5 минут назад

      Давно пора вернуть Тиля туда, откуда его забрали. Вообще игрок никакой.............

      0
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      Рейтинг: +5907

      ivany4 6 минут назад

      Вероятно это будет справедливо.
      Наберет хорошую форму, можно будет попробовать вернуть свои деньги.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      Salamоn 7 минут назад

      Ну здесь двояко так-то. Скамейка на замены если брать,она очень мизерная,пацаны все молодые,усилить особо игру они не могут,будем реалистами. Тиль имеет хороший удар издали,к примеру матчи того года,если мне не изменяет память,то начало чемпионата в гостях с Крыльями,ну и с Ахматом в концовке. Ему просто время на игру не дают,вышел бы несколько матчей,тогда бы и можно было бы говорить.Но у нас есть Умяров,пацан играет отлично,как моё личное мнение,плюсом паспорт РФ. Для скамейки пойдет вообщем,но надо бы пробовать и в основу.Таким Макаром,за такие деньги,можно было бы и отличного игрока взять. Даже к примеру Питер Ловрена взял недавно,но это же игрок уровня,за такие деньги,а Спартак у нас прогадал или же нет-неизвестно... Время покажет. Вперёд Спартак!!!

      1
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      Рейтинг: +6947

      piligrim1986 10 минут назад

      его бы продать

      1
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      Рейтинг: +213

      Salamоn > piligrim1986 2 минуты назад

      Ну не скажи. На замену кто выйти сможет,и усилить,как не он?Молодых много,Маркитесов и т.д. сидят на лавке. Но они если на замену,то мне кажется по счету,когда ведут. А так,чтобы усилить,наврятли.Удар есть,уверенность в действиях есть,решение принимает. Адаптация нужна,и доверие тренера

      0
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      Рейтинг: +3093

      TOMSON 24 минуты назад

      18 млн отдали... Офигеть какой крутой трансфер

      1
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      Рейтинг: +17821

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Тили-тили, трали-валИ отсюдова!

      0
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      Рейтинг: -36

      alarm_иг 42 минуты назад

      Дзюпалюбы, а скажите ка, где сейчас маммана, купленный за 16 млн евро? Гыгы

      3
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      Рейтинг: +2096

      Ганнибал Лектор 47 минут назад

      Любит спартак деньги на ветер швырять: Кавенаги, де Зеув, Тиль...

      0
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      Рейтинг: +5884

      Борат 1 час назад

      Стыдно за рылов !!!
      Столько мазутных денег коту под хвост ! Позор !!!
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +478

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Срочно к дочере Путина на прививку.

      0
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