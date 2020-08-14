Лига чемпионов. «Барселона» сыграет с «Баварией»

Сегодня, 14 августа, «Барселона» сыграет против «Баварии» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Победитель матча сыграет против победителя пары «Манчестер Сити» – «Лион».

«Барселона» и «Бавария» – единственные клубы на текущий момент в Лиге чемпионов, которые ранее выигрывали этот турнир.

Последний раз команды встречались в полуфинале ЛЧ-14/15. «Барселона» вышла в финал (3:0, 2:3) и впоследствии выиграла титул.