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  • Уткин – «Зениту»: «Вы проиграли не «РБ Лейпцигу». Вы проиграли «Бенфике» и отправились в жопу»

Уткин – «Зениту»: «Вы проиграли не «РБ Лейпцигу». Вы проиграли «Бенфике» и отправились в жопу»

14 августа 2020, 07:26
111

Василий Уткин прокомментировал выход «РБ Лейпцига» в полуфинал Лиги чемпионов. С немецким клубом в одной группе выступал «Зенит».

«Я в принципе, в самой основе, не считаю такие разговоры серьезными, но всегда возникает волна из Санкт-Петербурга, и всплывает тема: «Лейпциг» и «Лион» все еще в ЛЧ. Так значит, сильная была группа. Сильная, а?

Но вывод трояк. Могу рассказать, но это для очной дискуссии придержу. А правда проста. К вам-то это какое отношение имеет? «Лейпциг», «Лион»?

Вы проиграли не им. Вы проиграли «Бенфике». Место номер три в группе. Она вылетела из Лиги Европы сразу же.

А вы, проиграв «Бенфике», отправились в жопу. Она и отделяет вас от «Лейпцига» и «Лиона».

А как вам мерить себя по «Лейпцигу» – я вам рассказывал, дзюболюбы», – написал Уткин в телеграм-канале.

  • «Зенит» сыграл в одной группу с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой» и занял последнее место.
  • «Лион» завтра сыграет в 1/4 финала ЛЧ против «Манчестер Сити».
  • «РБ Лейпциг обыграл «Атлетико» (2:1) и вышел на «ПСЖ».

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Бенфика Лион Уткин Василий
Комментарии (111)
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позор судьям рпл
1597380406
все правильно уткин зинет позорище
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mamba9090909
1597381314
О как, Васю, и ему подобных, карёжит от успехов Зенита. Если в этом сезоне Зенит вновь станет чемпионом, вы докатитесь до психушки.))
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neveldomha
1597381651
Видать у жирного Уваси обострился геморой.
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faten
1597382885
Жопа это видимо РПЛ? Ну с этим как говориться не поспоришь!
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Skull_Boy
1597384368
А Вася то прав в Европе нет фармов для очков в копилку и судьи другие, и оттуда вот результат с никчемной игрой
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petrucho-spb
1597392114
Где Вы мистер Уткин и находитесь.Ваши коллеги же Вас не уважают.
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Chehofff
1597393449
Уткин - это такой обиженный толстяк, которому приснилось, что он журналист? И которого по причине крайнего хамства, неадекватности и алкоголизма чураются любые СМИ?
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Chehofff
1597394236
Зенит в группе ЛЧ уверенно взял 4 очка (домашняя победа и выездная ничья, с общим счетом 3:1) в двух матчах с Лионом, который сейчас играет в 1/4 финала. Зенит дал бой Лейпцигу в гостях 1:2. Если бы удалось выиграть в последнем гостевом матче с Бенфикой, Зенит бы вышел из группы со второго места, отставая от Лейпцига всего на 1 очко. Так что, с уровнем Зенита все ОК.
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Хрюхрю
1597395629
ага, а Спартак еле-еле Сьон прошел, а потом обосрался на следующей стадии... Стыдно за СпартаГ
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Spartak Piter
1597401953
ЛГБТ пошли в ж0пу)) Все логично))
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