Уткин – «Зениту»: «Вы проиграли не «РБ Лейпцигу». Вы проиграли «Бенфике» и отправились в жопу»

Василий Уткин прокомментировал выход «РБ Лейпцига» в полуфинал Лиги чемпионов. С немецким клубом в одной группе выступал «Зенит».

«Я в принципе, в самой основе, не считаю такие разговоры серьезными, но всегда возникает волна из Санкт-Петербурга, и всплывает тема: «Лейпциг» и «Лион» все еще в ЛЧ. Так значит, сильная была группа. Сильная, а?

Но вывод трояк. Могу рассказать, но это для очной дискуссии придержу. А правда проста. К вам-то это какое отношение имеет? «Лейпциг», «Лион»?

Вы проиграли не им. Вы проиграли «Бенфике». Место номер три в группе. Она вылетела из Лиги Европы сразу же.

А вы, проиграв «Бенфике», отправились в жопу. Она и отделяет вас от «Лейпцига» и «Лиона».

А как вам мерить себя по «Лейпцигу» – я вам рассказывал, дзюболюбы», – написал Уткин в телеграм-канале.