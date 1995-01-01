Уткин – «Зениту»: «Вы проиграли не «РБ Лейпцигу». Вы проиграли «Бенфике» и отправились в жопу»

К Уткину можно относиться по разному , но здесь он прав.
Господа Бомжы , вы лгуны и лицемеры !
О силе группы надо рассуждать после жеребьёвке. Как было дело ?
Лион -третий во Франции ( ура не ПСЖ )
Лейпциг - третий в Германии ( ура не Бавария и Дортмунд )
Бенфика нам по силам.
Вот как-то так. На выходе 4-е место. Провал ? С этим согласны все адекватные люди. Забыть и готовится к следующему году .
Вы же поднимаете вопрос о силе группы ?
Ведёте себя как ущербленные.
Вы по жизни такие ???
Василий Уткин прокомментировал выход «РБ Лейпцига» в полуфинал Лиги чемпионов. С немецким клубом в одной группе выступал «Зенит».
«Я в принципе, в самой основе, не считаю такие разговоры серьезными, но всегда возникает волна из Санкт-Петербурга, и всплывает тема: «Лейпциг» и «Лион» все еще в ЛЧ. Так значит, сильная была группа. Сильная, а?
Но вывод трояк. Могу рассказать, но это для очной дискуссии придержу. А правда проста. К вам-то это какое отношение имеет? «Лейпциг», «Лион»?
Вы проиграли не им. Вы проиграли «Бенфике». Место номер три в группе. Она вылетела из Лиги Европы сразу же.
А вы, проиграв «Бенфике», отправились в жопу. Она и отделяет вас от «Лейпцига» и «Лиона».
А как вам мерить себя по «Лейпцигу» – я вам рассказывал, дзюболюбы», – написал Уткин в телеграм-канале.
- «Зенит» сыграл в одной группу с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой» и занял последнее место.
- «Лион» завтра сыграет в 1/4 финала ЛЧ против «Манчестер Сити».
- «РБ Лейпциг обыграл «Атлетико» (2:1) и вышел на «ПСЖ».