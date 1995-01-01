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    Уткин – «Зениту»: «Вы проиграли не «РБ Лейпцигу». Вы проиграли «Бенфике» и отправились в жопу»

    Василий Уткин прокомментировал выход «РБ Лейпцига» в полуфинал Лиги чемпионов. С немецким клубом в одной группе выступал «Зенит».

    «Я в принципе, в самой основе, не считаю такие разговоры серьезными, но всегда возникает волна из Санкт-Петербурга, и всплывает тема: «Лейпциг» и «Лион» все еще в ЛЧ. Так значит, сильная была группа. Сильная, а?

    Но вывод трояк. Могу рассказать, но это для очной дискуссии придержу. А правда проста. К вам-то это какое отношение имеет? «Лейпциг», «Лион»?

    Вы проиграли не им. Вы проиграли «Бенфике». Место номер три в группе. Она вылетела из Лиги Европы сразу же.

    А вы, проиграв «Бенфике», отправились в жопу. Она и отделяет вас от «Лейпцига» и «Лиона».

    А как вам мерить себя по «Лейпцигу» – я вам рассказывал, дзюболюбы», – написал Уткин в телеграм-канале.

    • «Зенит» сыграл в одной группу с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой» и занял последнее место.
    • «Лион» завтра сыграет в 1/4 финала ЛЧ против «Манчестер Сити».
    • «РБ Лейпциг обыграл «Атлетико» (2:1) и вышел на «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 07:26
    Комментарии51
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      Рейтинг: +4836

      Alekxei Z. 6 минут назад

      К Уткину можно относиться по разному , но здесь он прав.
      Господа Бомжы , вы лгуны и лицемеры !
      О силе группы надо рассуждать после жеребьёвке. Как было дело ?
      Лион -третий во Франции ( ура не ПСЖ )
      Лейпциг - третий в Германии ( ура не Бавария и Дортмунд )
      Бенфика нам по силам.
      Вот как-то так. На выходе 4-е место. Провал ? С этим согласны все адекватные люди. Забыть и готовится к следующему году .
      Вы же поднимаете вопрос о силе группы ?
      Ведёте себя как ущербленные.
      Вы по жизни такие ???

      0
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      Рейтинг: +11310

      silver29 17 минут назад

      Политика показушности и надувательства (хотя здесь уместно другое слово) в которую подконтрольный сениту РФС превратил российский футбол давно засунул ВСЕХ в эту ректальную трубу (((( нет конкуренции во внутреннем чемпионате, откуда взяться результатам на международных соревнованиях, вот и вылетают российские клубы на стадии отбора в группах ((((

      3
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      Рейтинг: +5824

      Борат 36 минут назад

      Утро смотрит мне в окно
      Жизнь - театр, спартак - гумно !




      Вот это хороший твит жирноваси !!! Гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11310

      silver29 > Борат 18 минут назад

      Солнышко смотрит борату в очко, жизнь как сортир, а он в ней гуамно !

      3
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      Рейтинг: +512

      zenitforever2015 47 минут назад

      В конце концов в Жопу отправят васю , вслед за Шмурновым....

      2
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      Рейтинг: +4836

      Alekxei Z. > zenitforever2015 1 минуту назад

      А ничего что Шмурнова убрали за Правду ?
      Как же на всю страну назвал судью негодяем и был возмущён таким судейством ???
      Даже ваше пропиде(т)рское РФС признало , что судья был неправ.
      Так за что убрали Шмурнова ???
      А за то , что газпромовское Матч-тв должно восхвалять только один клуб , а уж КБ только в негативе показывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3838

      морозз 49 минут назад

      Жёстко, но справедливо...Вася кривду не любит!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2874

      житель СПб 53 минуты назад

      А Вася то неправ! И неслучайно сам акцентирует внимание на этом ФАКТЕ. Выясняется, что группа была не сильной, а очень сильной. И один (имеется ввиду - лишний) прокол от Бенфики - тоже не самой слабой команды - это не опровергает. Так что спасибо, г-н Уткин, за обращение внимание на важный момент.

      1
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      Рейтинг: +3530

      KPCCSPB 56 минут назад

      Когда он сравнил спорток со старой п р о с т и т у т к о й, все хрюкалки на максимум были с возмущением, а теперь поддерживают его, фу, лицимеры...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +9247

      Skull_Boy 1 час назад

      А Вася то прав в Европе нет фармов для очков в копилку и судьи другие, и оттуда вот результат с никчемной игрой

      4
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      ...
      Рейтинг: +8064

      ilichkadr > Skull_Boy 20 минут назад

      Ну, почему же судьи другие? Один Виктор Кашшаи чего стОит! Начудил в матчах «Реал» Мадрид – «Бавария», «Манчестер Сити» – «Шахтер» Донецк, Англия – Украина, групповой этап Евро-2012... так, что его тут же призвали на должность главы департамента судейства РФС!!
      P.S. В 1-м туре уже два судейских скандала, а что будет дальше?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +99

      faten 1 час назад

      Жопа это видимо РПЛ? Ну с этим как говориться не поспоришь!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -53

      Стыдно за зенит > faten 1 час назад

      И жопой РПЛ будет пока не разогнать все питерское в кабинетах.
      Филиалы, подкуп судей, договорняки.

      3
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      Рейтинг: +2005

      Genz 1 час назад

      В этот раз бомжи проиграют туркам Фенехбарще, Базелю и Копенгагену и отправятся по знакомому маршруту в ж.о.п.у

      8
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      ...
      Рейтинг: +4442

      порт > Genz 1 час назад

      Не тебе судить, диванный эксперт.

      -1
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